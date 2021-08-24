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Чем болеют киберспортсмены, какие заболевания распространены среди геймеров, влияние компьютера на здоровье

Проблемы со здоровьем, с которыми могут столкнуться профессиональные геймеры
Ирина Дворкина Михаил Пименов
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Чем болеют киберспортсмены?
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В реальности не бывает бесконечных аптечек и запасных жизней.
Какие проблемы со здоровьем у профессиональных геймеров? Как их предотвратить?

Разбираемся вместе с врачом, руководителем киберспортивной организации и директором разработки образовательных программ факультета игровой индустрии и киберспорта.

Казалось бы, сколько раз мама говорила: «Не сиди долго за компьютером, глаза испортишь». Но что, если гейминг — не просто увлечение и вам необходимо проводить много времени у монитора? К динамично развивающемуся миру киберспорта сейчас приковано внимание многих. Профессиональное сообщество продолжает формироваться, и здоровье игроков выходит на первое место.

<a href="https://www.instagram.com/grechkin_v/">Владислав Гречкин</a>
Владислав Гречкин
руководитель киберспортивной организации Cyber Legacy (Freedom International Group)

Использование гаджетов в повседневной жизни стало таким же обыденном делом, как когда-то давно работа с бумажными книгами и документами. Использование современной техники в быту стало нашей привычной рутиной: начиная от обучения/работы и заканчивая отдыхом. Поэтому, считаю, что нельзя утверждать однозначно об отрицательном влиянии техники на наше здоровье. Для этого требуется провести ещё не одно научное исследование.

Не просто «игрушки»

Так называемый eSports — огромная индустрия, к которой уже невозможно относиться несерьёзно. В 2008 году была образована Международная федерация киберспорта, которая сейчас включает в себя 107 национальных федераций на пяти континентах. С 2016 года киберспорт официально включён во Всероссийский реестр видов спорта, за массовое развитие которого отвечает Федерация Компьютерного Спорта.

<a href="https://www.facebook.com/ReaMike">Михаил Пименов</a>
Михаил Пименов
директор разработки образовательных программ факультета игровой индустрии и киберспорта «Синергии»

Киберспорт уже давно — такая же работа, как и многие другие, где оплачивается медицинская страховка. В случае с соревнованиями там ещё и проводятся регулярные медосмотры. Когда соревнования проходили на любительском уровне, об этом даже речи не шло. Профессиональная сцена вывела киберспорт на совершенно иной уровень. Это касается в том числе отношения к командам со стороны спонсоров, организаторов и работодателей.

Объём зрительской аудитории поражает: в том же 2016 году суммарная аудитория Олимпийских игр в полтора раза уступала аудитории чемпионата мира по League of Legends. А прогнозируемая прибыль индустрии может превысить $1 млрд в 2021 году.

Однако дебаты о включении киберспорта в программу Олимпийских игр продолжаются. Не подвергается сомнению соревновательный характер компьютерных игр, но не физическая нагрузка игроков. Не все специалисты считают её достаточной, чтобы ставить в один ряд с уже включёнными в программу соревнований видами спорта.

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Не просто «посидеть за компьютером»

По своей сути основные проблемы со здоровьем у геймеров такие же, как у представителей других «сидячих» профессий. Так, в 2011 году российские учёные объединили нарушения разных систем организма, связанных со стилем работы, в «офисный синдром». К нему относятся следующие состояния.

Мышечно-скелетные боли в спине, шее, верхних конечностях

<a href="https://www.instagram.com/dr.sholomitskiy/">Жан Шоломицкий</a>
Жан Шоломицкий
врач-невролог

Любое, даже самое крутое геймерское кресло не сможет компенсировать наклон тела вперёд, тем более у слишком увлечённых игроков. В долгосрочной перспективе такая осанка даёт нагрузку на суставы шеи и спины. Это постепенно приводит к сжатию межпозвонковых дисков, дегенеративным изменениям. В результате сжимаются сосуды, ухудшается питание мозга.

Головные боли
Возникают из-за стресса, длительной работы за компьютером, непроветриваемых помещений, ненормированного рабочего дня, недосыпания.

Синдром «компьютерной мыши» (туннельный синдром)
В ведущей руке возникает ощущение жжения, боль, слабость и отёк кисти.

Фото: unsplash.com/@axville

Михаил: Программа киберспортсменов включает в себя физические нагрузки, которые позволяют предотвратить такую неприятную вещь, как туннельный синдром. Его можно получить даже за пределами киберспорта, например, во время работы в офисе, выполняя одни и те же монотонные действия почти без перерывов. Запястий и суставов рук это касается в наибольшей степени. Главное — не давать затекать рукам, делать перерывы и по необходимости небольшую разминку. В остальном у киберспортсменов такие же проблемы, как и у всех остальных.

Сердечно–сосудистые заболевания
Атеросклероз, повышение давления, нарушение сердечного ритма и др. Риск их развития увеличивают: неправильное питание, злоупотребление кофе, курение, низкая активность, ожирение, стресс на работе, неправильный режим дня и т. п.

Синдром «сухого глаза»
К нему относятся такие симптомы, как покраснение, усталость глаз, сухость, ощущение «песка» в глазах. Происходит это из-за длительной работы за компьютером, сухого кондиционированного воздуха в офисных помещениях, аллергенов.

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Заболевания желудочно-кишечного тракта
Гастрит и язва желудка, хронический колит, геморрой, заболевания органов малого таза у мужчин и женщин. Всё это могут провоцировать нарушение питания и длительное нахождение в сидячем положении.

Заболевания дыхательной системы
Например, бронхиальная астма, бронхит, пневмония, простудные заболевания.

Ожирение
Его могут вызвать неправильное питание, малоподвижный образ жизни, ненормированный рабочий день.

Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит
К факторам риска относятся малоподвижный образ жизни, неправильное положение ног при работе в офисе («нога на ногу»), курение.

Фото: unsplash.com/@florianolv

Владислав: Нельзя объединять в одну группу рядовых пользователей и профессионалов.

Рядовые пользователи: у многих ребят начинают происходить изменения в работе опорно-двигательного аппарата. Это связано с отсутствием физических нагрузок и сидячим образом жизни.

Профессионалы: тут дела обстоят намного лучше. Подавляющий процент спортсменов понимает важность комплексного подхода к своему здоровью: они уделяют внимание питанию, режиму сна, спортивным тренировкам. Однако в этой группе чаще можно выделить «депрессию от компьютерных игр». Она выражена более длительным сроком реабилитации, чем у рядовых пользователей, особенно у молодых спортсменов.

В целом, игроки испытывают практически те же ощущения от побед и поражений, что в традиционном спорте. Существует масса исследований о влиянии компьютерных технологий на сознание человека. Все они по-прежнему не дают однозначного ответа.

Не просто «делать перерыв»

Гигиена работы в киберспорте крайне важна — это и есть основной ключ к сохранению здоровья спортсменов.

Фото: unsplash.com/@omarprestwich

Владислав: Если игрок состоит в команде, то с большей долей вероятности за дисциплиной и тренировочным процессом будет смотреть тренер или менеджер, а иногда и психолог с нутрициологом. Но если геймер играет для себя или стремится войти в профессиональный спорт, то могу выделить три рекомендации, которые помогут быть каждый день в форме:

  • не пренебрегать занятием физкультурой или хотя бы прогулками (не менее 2 км в день);
  • придерживаться здорового питания (достаточное, разнообразное, без больших перерывов между приёмами пищи);
  • наладить режим сна (ложиться спать не позже полуночи).
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