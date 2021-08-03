Как быть с тренировками, если болит спина?

Ломит, тянет или стреляет — неважно. Справиться можно с любой болью и терпеть её не нужно.

Сегодня многие ведут малоподвижный образ жизни. Офисная работа, долгая дорога в метро или на автобусе и посиделки на диване с очередным сериалом — всё это не идёт на пользу организму, а в частности спине. Недостаточная активность и постоянное сидение приводят к дискомфорту и даже болям в шее, плечах, пояснице. Вместе с неврологом Европейского Медицинского Центра Константином Махиновым рассказываем, из-за чего может болеть спина, как облегчить нагрузку на неё и можно ли в таком случае заниматься спортом.

Константин Махинов невролог Рассказывает об особенностях и причинах болей.

Из-за чего может болеть спина?

Причины боли в спине можно разделить на две большие группы. В первом случае развитие симптомов обусловлено заболеваниями (онкологическим процессом, инфекцией, ревматологическими болезнями и т. п.). В другом — источником боли становится скелетно-мышечный аппарат, то есть связки, мышцы, суставы. Часто бывает так, что человек делает неловкое движение в быту, неправильно распределяя нагрузку, возникает острый болевой синдром, ограничивающий подвижность, что вынуждает обратиться к врачу. Специалист при необходимости назначает различные виды обследований: МРТ, рентген, анализы.

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Кроме того, причиной развития боли могут выступать механические факторы. Мы нередко не обращаем внимания на то, что ежедневно сидим неправильно, «криво». Это и провоцирует болевой синдром и ухудшает состояние здоровья и качество жизни. Асимметричная нагрузка на позвоночник в течение месяца и более может привести к обострениям неприятных ощущений. Люди часто удивляются: вроде ничего не болело — и вдруг начало. Если подолгу сидеть в скрюченных, неправильных позах — например, сгорбившись над ноутбуком, — любой резкий поворот или наклон может стать последней каплей, которая приведёт к болевому синдрому.

Тем не менее в большинстве случаев при правильном лечении боль полностью проходит. Исключение составляют 5-10% случаев, когда она переходит в хроническую. В таком случае с пациентом будут работать сразу несколько специалистов из разных областей, например, остеопат, невролог и хирург.

Как снизить нагрузку на спину?

В большинстве случаев боль вызывают повторяющиеся неудобные положения на рабочем месте. Поэтому первое, что нужно сделать, — оптимизировать это самое рабочее место. Кресло должно быть удобным, чтобы вы не утомлялись и не начинали горбиться. Также необходимо сохранять равномерную нагрузку на обе стороны позвоночника. Поэтому компьютер должен стоять так, чтобы не приходилось сидеть вполоборота или наклоняться к нему.

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Особое внимание на это нужно обратить людям с высоким ростом — им может не подходить стандартная высота стола или стула. А монитор рекомендуется ставить не выше линии глаз.

Также стоит ориентироваться на сам болевой синдром. В этом случае он выступает нашим союзником — стоит уходить от положений, усиливающих боль.

Как избавиться от боли в спине?

Если вы обратитесь к специалисту с острой болью, вам, вероятнее всего, назначат медикаментозные средства, которые снимут воспаление, ускорят восстановление и возвращение к привычному образу жизни. Также, вероятно, порекомендуют исключить нагрузки, усиливающие боль в остром периоде, и обратить внимание на осанку. По мере прохождения курса лечения физическая активность будет постепенно увеличиваться. Но в каждом случае требуется индивидуальный подход. Например, иногда люди покупают недешёвые ортопедические подушки, а они не только не помогают справиться с болью, но и ухудшают состояние. А другие пациенты с более бюджетными аналогами прекрасно спят и не замечают никаких обострений.

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Необходимо помнить о балансе, поскольку чрезмерные и неправильные (без присмотра тренера или физиотерапевта) нагрузки могут также привести к усилению боли. В целом пятиминутные упражнения со стандартными разминочными манёврами (потягивания, наклоны) при длительной сидячей работе могут снижать развитие неприятных синдромов.

Можно ли тренироваться, если болит спина?

Эксперт заниматься строго не рекомендует. При болях следует ограничить любую физическую активность, чтобы процесс восстановления прошёл как можно скорее. Понять, когда снова можно начинать занятия спортом, поможет лечащий врач. Он подскажет, какие упражнения не нанесут вреда спине. В вопросах здоровья лучше не торопиться, так как при травмах отдых и покой принесут бóльшую пользу, чем нагрузка в спортивном зале.