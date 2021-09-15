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Как правильное питание влияет на продолжительность жизни, как фастфуд влияет на качество жизни, экологичное питание

Каждый хот-дог сокращает продолжительность жизни на 36 минут. Как так?
Ирина Дворкина Регина Шайдуллина
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Как фастфуд влияет на экологию?
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Здоровое питание не только приносит пользу организму, но и уменьшает отрицательное влияние на экологию.
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Разбираемся вместе с врачом.

Питание играет важную роль в поддержании здоровья человека и напрямую зависит от качества пищи, которую мы едим. Но еда влияет не только на организм, но и на окружающую среду. Скорее всего, ваш рацион состоит из продуктов, выращенных, обработанных и упакованных за тысячи километров от вас. А это значит, что завтрак или ужин оставил за собой большой углеродный след. Что это за явление и какие продукты безопаснее и полезнее для экологии?

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Регина Шайдуллина
врач общей практики

Идеальным для сохранения благополучия окружающей среды считается такой стиль питания, когда человек употребляет в пищу только необработанные продукты. То есть те, которые растут или живут в том виде, в котором их едят: это овощи, фрукты, ягоды, зелень, грибы, бобы, орехи и некоторые морепродукты.

Кроме того, растительная пища должна выращиваться на полях, так как теплицы тоже оставляют углеродный след. Конечно, такой расклад будет весьма полезен и для нашего здоровья, но встаёт вопрос: насколько это возможно?

Что такое «углеродный след»?

Углеродный след — это общее количество парниковых газов (включая углекислый газ и метан), которые образуются в результате нашей жизни, работы, производства. Рассчитать свой углеродный след можно самостоятельно в одном из многочисленных калькуляторов, например, здесь.

Провести расчёт, учитывая всё разнообразие продуктов и услуг, очень трудно. Поэтому вычисления касаются тех областей, где данные наиболее легко получить: коммунальные услуги, транспорт, а также продукты питания (без учёта хранения и транспортировки).

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Какие продукты «следят» сильнее остальных?

У многих компаний можно найти информацию о количестве выбросов парниковых газов: это влияет на их инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность.

Регина: Чем менее обработан продукт, тем меньше он оставляет за собой углеродный след. Этот вывод включает в себя весь путь, который проходит продукт от своего появления на свет до попадания к вам на тарелку: производство, обработку, готовку, потребление, количество отходов, траты воды. Если подумать, что полезнее для планеты и для организма: сорвать овощ с грядки и сразу же съесть его или достать из холодильника уже нарезанный на фабрике говяжий стейк в пластиковой упаковке и обжарить на сковороде? И я ни в коем случае не агитирую отказываться от животных продуктов. Но важно, чтобы ваша еда проходила как можно меньше этапов обработки до того, как оказаться у вас на тарелке.

Фото: unsplash.com/@priscilladupreez

В недавно опубликованном исследовании Мичиганского университета подчёркивается, что если заменить 10% от ежедневного количества говядины и переработанного мяса смесью фруктов, овощей, орехов, бобовых и отдельных морепродуктов, это может уменьшить ваш диетический углеродный след на одну треть и добавить до 48 минут «здоровой жизни» человеку.

Индекс HENI, на основе которого рассчитывают чистую «здоровую» или «вредную» нагрузку на здоровье в минутах здоровой жизни, связан с типом потребляемых продуктов. Так, по данным исследования Мичиганского университета, употребление хот-дога может стоить вам 36 минут «здоровой» жизни, в то время как порция орехов поможет получить дополнительно 26 минут.

Индекс представляет собой адаптацию индекса GBD, в котором смертность и заболеваемость связаны с выбором продуктов для конкретного человека. Для HENI, нового индекса оценки «здорового» времени жизни, исследователи использовали 15 диетических факторов риска и оценки из GBD и объединили их с профилями питания жителей Соединённых Штатов. Продукты с положительной оценкой «добавляют» минуты «здоровой» жизни, а продукты с отрицательной — «отнимают».

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Самый весомый след на пути к нашей кухне оставляет красное мясо. Жвачные животные — крупнейший источник выбросов парникового газа в сельском хозяйстве. Они составляют до двух третей от всех загрязняющих веществ. Учитывать необходимо и ресурсоёмкость содержания и кормления скота, его убой, транспортировку и хранение, так как выброс углекислого газа происходит на каждом этапе. Территориально почти половина всех выбросов приходится на Азию, где разводят самые крупные поголовья коров и овец.

Какие продукты стоит ограничить в употреблении, чтобы сократить углеродный след?

Регина: Здравомыслящий человек знает, что, когда мы говорим о правильном питании, важно помнить об умеренности. В современных реалиях почти невозможно полностью отказаться от использования обработанных продуктов и придерживаться концепции zero waste (англ. «ноль отходов» — Прим. ред.). Но мы можем делать всё, что в наших силах. А именно — уменьшать потребление продуктов, которые оказывают негативное влияние на здоровье и природу. К таким среди неочевидных относятся, например, мясо высокой степени обработки, креветки, выращенные в теплице растения. Такую еду можно заменять на питательные аналоги, чьи свойства и способ производства не оказывают разрушающего действия на планету и организм.

Контроль и снижение потребления красного мяса может уменьшить количество парниковых газов в атмосфере Земли. Однако полностью отказываться от него не нужно. Для компенсации энергетических потерь потребуются огромные объёмы растительной пищи: зерновых, овощей и фруктов. Природный ресурс для этого очень ограничен. Функционирование систем орошения и синтетических средств защиты растений достаточно быстро нейтрализуют потенциальную пользу.

Фото: unsplash.com/@noahbuscher

Главное — осознанно подходить к организации своей жизни. Это касается не только питания, но и других сфер. Знайте меру, не ударяйтесь в фанатизм и крайности!

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