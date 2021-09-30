Запивать еду чаем или кофе вредно? Учёные и эксперты считают иначе

Можно ли запивать еду? Как это влияет на здоровье?



Разбираемся вместе с диетологами.

Специалисты по питанию до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, вредно ли запивать еду. Некоторые утверждают, что жидкость во время приёма пищи мешает усвоению важных веществ в организме. Но почему тогда в бизнес-ланч, помимо основных блюд, входит ещё и напиток? Многих это сбивает с толку.

Елена Трускова врач-терапевт, диетолог, специалист Freedom International Group по бренду COFFEECELL Здоровым людям запивать еду можно. Этого не стоит делать только тем, у кого снижена кислотность желудочного сока.

Вредно ли запивать еду?

Опасности в том, чтобы во время обеда выпить чашку чая или кофе, нет.

Елена Доронкина специалист по питанию, основатель сервиса по доставке правильного питания GetVegetable.com Так делают 80% людей — и никто из них не жалуется на проблемы со здоровьем.

Существует правило, согласно которому нормой по количеству жидкости считается восемь стаканов любой жидкости в день: вода, соки, кофе, чай и даже супы. Исследований, подтверждающих вред запивания еды, нет. Это, скорее, просто популярный миф. Если вы не болеете гастритом, язвой, не страдаете от изжоги или других заболеваний желудочно-кишечного тракта, кофе или чай во время или после еды никакого вреда не нанесут. Наоборот, вреднее отказываться от жидкости в тот момент, когда хочется пить.

Фото: unsplash.com/@the5th

Запивать пищу водой не стоит лишь тем, у кого снижена кислотность желудочного сока. Людям же с высокой или нормальной кислотностью можно, особенно если еда сухая и тяжело проглатывается.

Мешают ли чай и кофе усвоению важных веществ?

С тем, можно ли запивать еду, разобрались. А что насчёт кофе и чая? Некоторые утверждают, что содержащийся в них кофеин мешает усвоению ценных веществ. Этот вопрос давно не даёт покоя учёным. Ещё в 1980-х годах проводились научные работы о взаимосвязи кофеина и питательных веществ. Одна из них — о взаимодействии витамина С и кофеина — показала, что употребление этого витамина не влияет на выведение кофеина из организма. При этом концентрация самого витамина С меняется со временем в различных средах организма (плазма, цельная кровь, лейкоциты). Но это обычный процесс, который происходит с употреблением пищи, отмечает диетолог. А с другими веществами как обстоят дела?

Елена Трускова: В 2002 году вышло другое исследование о влиянии кофе на возможный дефицит кальция. В ходе эксперимента учёные пришли к интересной мысли, что частое потребление кофе чаще всего связано с низким потреблением кальция. Но доказательств того, что кофеин оказывает какое-либо отрицательное влияние на состояние костей или вызывает дефицит кальция, в работе представлено не было.

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В ещё одной работе, которая вышла в 2008 году, оценивали, как дефицит витаминов группы В связан с употреблением кофе. Результаты показали, что кофе выводил с мочой только избыточно поступающие витамины, отмечает диетолог.

Подобное исследование, но с более структурным подходом, провели недавно, в 2020 году. И снова учёные не обнаружили зависимости между массой тела, потреблением кофе и полезными веществами. У людей с нормальным весом уровни лептина, витамина B12 или фолиевой кислоты никак не изменились. То есть причина дефицита тех или иных витаминов, как выяснилось, не в кофе.

А вы запиваете еду кофе? Или предпочитаете пить его отдельно?