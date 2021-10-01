7 фильмов о путешествиях, которые никого не оставят равнодушным

Настало время пасмурной погоды и дождей. Всё чаще хочется закутаться в тёплый плед, налить горячего какао, включить хороший фильм и остаться дома. Так как сейчас погода не совсем позволяет отправиться в поход, мы предлагаем подборку фильмов, которые погружают в мир путешествий — где герои оказываются на необитаемом острове, выживают в условиях дикой природы, релаксируют, открывают для себя и в себе что-то новое.

«Изгой» (2000) — режиссёр Р. Земекис

Рейтинг на КиноПоиске: 8,2.

Фото: Кадр из фильма

Знакомьтесь, это Чак Ноланд – главный герой фильма. Он инспектор логистической компании FedEx и ужасный трудоголик, у которого нет времени даже на собственную невесту. Но судьба преподносит ему неожиданный «сюрприз» – во время очередной командировки самолёт Ноланда падает в Тихий океан. Чак становится единственным выжившим в авиакатастрофе. Он попадает на необитаемый остров, где придётся побороться за свою жизнь.

«В диких условиях» (2007) — режиссёр Шон Пенн

Рейтинг на КиноПоиске: 7,9.

Фото: Кадр из фильма

Мечтали ли вы когда-нибудь отправиться в путешествие автостопом? Кристофер МакКэндлесс решается на такой шаг и едет после окончания колледжа на Аляску. Он бросает своё имущество и отдаёт накопленные деньги в благотворительный фонд ради того, чтобы с головой окунуться в дикую природу. Во время путешествия герой знакомится с разными людьми, каждый из которых оставляет след в его жизни.

«Кон-Тики» (2012) – режиссёры Э. Сандберг, Х. Роннинг

Рейтинг на КиноПоиске: 7,3.

Фото: Кадр из фильма

Эта история о всемирно известном путешественнике Туре Хейердале, который в 1947 году пересёк Тихий океан на плоту Кон-Тики. Думаете, всё так просто? Конечно же, нет. Во время плавания Тур испытал на себе абсолютно все опасности, которые могли настичь путешественника в открытой воде: схватки с акулами, грозовой шторм, небывалой силы ветер. Путешественнику пришлось бороться за свою жизнь с бушующей стихией. Такое плавание не забудется никогда, даже если его просто увидеть на экране.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013) — режиссёр Б. Стиллер

Рейтинг на КиноПоиске: 7,7.

Фото: Кадр из фильма

Уолтер Митти – обычный сотрудник отдела иллюстраций журнала Life, работа которого превратилась в рутину и стала ужасно скучной. Фотограф Шон О’Коннел прислал в редакцию снимки для обложки издания, но вот беда – одного из кадров не хватает! Единственный шанс получить фотографию – найти самого фотографа, и Уолтеру выпадает шанс что-то поменять в своей жизни и отправиться в долгое путешествие.

«Дикая» (2014) — режиссёр Жан-Марк Валле

Рейтинг на КиноПоиске: 9.

Фото: Кадр из фильма

Эта история о девушке по имени Шерил Стрейд, она переживает тяжёлое время из-за смерти матери и развалившегося брака. Надежда на светлое будущее совсем угасла, и Шерил решает отправиться в долгий поход по самым высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Девушка оказывается один на один с самой собой и тяжеленным рюкзаком, который приходится везде таскать с собой. Трудности, которые встретятся ей на пути, избавят Шерил от душевных терзаний, но это будет непросто.

«Горы» (2017) — режиссёр Д. Пид

Рейтинг на КиноПоиске: 7,5.

Фото: Кадр из фильма

В древние времена горы вызывали у людей неподдельный страх. Эти огромные гиганты ассоциировались больше с опасностью, но никак не с красотой. 300 лет назад любого, кто захотел бы подняться на гору, сочли бы сумасшедшим, но со временем горы превратились в мечту и стали заманивать на свои вершины всё больше авантюристов.

Почему же так резко поменялось мировоззрение человека? Что влечёт его всё выше и выше, несмотря на смертельные опасности? Ответы на эти вопросы вы найдёте в документальном фильме, который приоткроет тайную завесу величества гор.

«Прибой» (2018) — режиссёр К. Кокорев

Рейтинг на КиноПоиске: 7,7.

Фото: Кадр из фильма

Герои фильма проехали всю Россию в поисках идеальной волны, ведь «Прибой» сняли профессиональные сёрферы. Но в первую очередь фильм не о спорте, а о приключениях и трудностях, которые приходится преодолевать в погоне за мечтой. А ещё о потрясающей красоте России – такой огромной и такой разной.