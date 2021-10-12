Даже такой простой тест может выявить серьёзные отклонения нервной системы.

Зачем врач бьёт молоточком по колену и почему это особенно важно для спортсменов?

Зачем невролог стучит молоточком по колену? Что показывают неврологические тесты?



Рассказывают врач-невролог и терапевт.

Многим знаком удар молоточком по колену. Или, например, прикосновение указательным пальцем к кончику носа. Вы же наверняка хоть раз проходили осмотр у невролога? Эти и прочие задания врач просит выполнить, чтобы оценить состояние нервной системы. Но как понять, какая реакция нормальная? Прошли ли вы тест?

Пётр Соков врач-невролог клинической больницы имени В. В. Виноградова Точность грамотного неврологического осмотра сопоставима с точностью компьютерного или магнитно-резонансного томографа.

В последнее время число страдающих от заболеваний нервной системы значительно возросло. Процентные показатели вызывают беспокойство. В одной только Москве за прошедший 2020 год количество пациентов с больной нервной системой составило 7631 человек среди детей и 1546 человек — в возрасте от 18 и старше. Цифры были выведены из расчёта на 100 000 человек. То есть в среднем такие неутешительные показатели приходятся на каждую тысячу человек населения.

Что показывает тест с молоточком?

Пётр: Ударяя молотком по коленке, невролог проверяет физиологический рефлекс — реакцию на раздражение сухожилий. Она проявляется в сокращении мышц голени. Нормой считается симметричная (примерно одинаковая) реакция, не очень слабая и не очень сильная.

Рефлексы обеих ног должны быть одинаковы. Если реакция разная или существуют отклонения в большую или меньшую сторону, то нужно определить, какая патология к этому привела.

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Пониженная реакция может говорить о периферическом поражении нервной системы. К примеру, о полинейропатии. Она проявляется в снижении силы и чувствительности мышц, а также в ухудшении кровообращения.

Повышенная реакция свидетельствует о неполадках в центральной нервной системе. Например, о болезнях Альцгеймера и Паркинсона, о склерозе и др.

В целом же изменений коленного рефлекса огромное множество.

Какие ещё бывают неврологические тесты?

Марина Казакова терапевт-пульмонолог При стандартном осмотре врач оценивает сознание пациента, ориентировку в пространстве, времени, собственной личности. Например, может задавать такие вопросы: где вы сейчас находитесь, какой сейчас год, как вас зовут.

Также врач смотрит на размер зрачков, их симметричность, реакцию на свет. Оцениваются функции черепно-мозговых нервов: вас могут попросить нахмуриться, улыбнуться, показать язык. Невролог обращает внимание на сухожильные рефлексы, их симметричность, силу рук, симптомы менингита.

Врач проверяет и наличие патологических рефлексов, например, на стопе. Такой тест показывает рефлекс мышц-сгибателей стопы и пальцев ног: если в ответ на их быстрое растяжение пальцы как бы «кивают», реакция считается повышенной и невролог может назначить дополнительные тесты.

Многие проверки проводятся в зависимости от жалоб пациента и предполагаемой проблемы.

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Пётр: Все эти порой странные ритуалы помогают специалисту оценить, как функционирует нервная система.

Почему неврологические проверки особенно важны для спортсменов?

В целом спортсмены подвержены заболеваниям не больше обычных людей, однако у них более высок риск травм.

Марина: Спорт может быть связан с травмами головы, периферических нервов, позвоночника. Поэтому спортсменам нужно регулярно проходить неврологическое обследование. Осмотр невролога позволяет раньше выявить отклонения в состоянии нервной системы и принять соответствующие меры.

Во многих случаях серьёзные заболевания нервной системы на ранних стадиях можно обнаружить даже с помощью таких, казалось бы, простых тестов. Важно прислушиваться к собственным ощущениям и не бояться обратиться к врачу.