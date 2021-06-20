И думать невозможно: почему болит голова?

По данным Всемирной организации здравоохранения, около трети мужчин и более половины женщин в развитых странах страдают от головных болей и напряжения. Примерно каждый седьмой взрослый также сталкивается с мигренью. Головные боли кажутся самым «обычным» недугом, с которым знаком каждый, а на самом деле оказывают на жизнь огромное влияние. Они лишают сил, энергии, работоспособности, снижают качество жизни.

О том, какие бывают головные боли и как их лечить, рассказывает Анастасия Носко, невролог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра ботулинотерапии в неврологии Европейского Медицинского Центра.

Какой бывает головная боль?

Головные боли разделяют на первичные и вторичные. При первичных в организме нет никаких органических нарушений, которые могли бы стать причиной болевых ощущений. Головная боль напряжения и мигрень — наиболее распространённые подвиды. Существует ряд факторов, которые могут их провоцировать. Знание их и соблюдение определённого образа жизни позволяют проводить эффективную профилактику и снижать частоту приступов. Однако некоторые не могут обойтись без профессиональной помощи врача и медикаментозного лечения.

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Вторичная головная боль — следствие других болезней. Чаще всего она возникает на фоне температуры, воспалений, метаболических нарушений или травм. Именно поэтому всегда проводится дифференциальная диагностика. Ведь часто головную боль вызывают, к примеру, проблемы с ЛОР-органами, хронические воспаления пазух, проблемы со зрением (есть так называемые головные боли зрительного перенапряжения). Иногда в программу обследования включают и общий анализ крови, так, нередко причиной может быть дефицит железа. Как правило, люди справляются со вторичными головными болями, принимая анальгетики.

Когда стоит идти к врачу?

Ещё раз подчеркнём: головные боли большинство воспринимают как обычное дело, однако визит к врачу необходим. Специалист поможет разобраться, с каким именно видом боли вы столкнулись.

Если это боли вторичные, для эффективного лечения необходимо выявить их причину. Как правило, это позволяют сделать чётко разработанные алгоритмы диагностики. Сложнее дело обстоит с первичными. Диагноз формируют на основе набора симптомов. В такой ситуации компетентное участие врача необходимо. Большинство людей, которые испытывают недомогание регулярно, полагают, что у них мигрень.

Самодиагностика часто ошибочна.

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Головная боль напряжённого типа

Эта разновидность головной боли возникает обычно во второй половине дня. Человек ощущает, что тяжесть как бы разлита по всей голове. Также описывают ощущение сжимания, как будто на голове надета тесная шапка. По шкале боли её обычно оценивают на 4-5 баллов, средняя продолжительность — 4-6 часов. Могут также болеть мышцы шеи и плеч. Некоторые испытывают головные боли напряжения ежедневно, другие сталкиваются с ней несколько раз в месяц.

Мигрень

Мигрень — достаточно сложное заболевание. Если приступу предшествуют неприятные симптомы (онемение пальцев, сужение поля зрения, мелькание «молний» перед глазами), это мигрень с аурой, но заболевание может протекать и без симптомов-предвестников.

Чаще боль бывает односторонней, хотя может болеть и с двух сторон. А дети жалуются на боль во всей голове. Сопровождается тошнотой, свето- и звукобоязнью, интенсивность боли обычно высокая. Приступы длятся от четырёх до 72 часов. Аура продолжается около 20 минут.

О причинах возникновения мигрени существует немало мифов. В частности, считается, что голова может болеть из-за проблем с сосудами, остеохондроза, из-за изменения погоды и атмосферного давления. Врачи опровергают эти предположения. Первопричина мигрени, к сожалению, не выявлена, изучение продолжается. А вот факторы, провоцирующие её, установлены достоверно. К ним относятся нарушение режима сна, стресс, нарушение режима питания, обезвоживание. Часто мигрень может быть спровоцирована алкоголем.

Как избавиться от головной боли?

Обычный алгоритм действия при головной боли — это принять таблетку и подождать, пока дискомфорт пройдёт. При вторичных болях надо провести лечение основного заболевания.

Большую проблему представляют мигрень и головная боль напряжения. Это хронические заболевания, и добиться их полного излечения не всегда удаётся. Врачи считают терапию успешной, если частоту и интенсивность первичных болей удаётся снизить на 50% и более.

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Лечение мигрени надо обязательно проходить под контролем врача, потому что назначение препаратов сугубо индивидуальное и его надо регулярно корректировать. При хронической мигрени успешно используется ботулинотерапия (метод лечения лекарственными препаратами, блокирующими нервно-мышечную передачу). К этому методу обращаются, если за месяц пациент более 15 дней испытывает головную боль, на фоне которой случается порядка восьми приступов мигрени.

В России с 2020 года стали доступны препараты, которые в течение последних пяти лет успешно зарекомендовали себя в США и Европе, — моноклональные антитела к CGRP. CGRP — это соединение, выброс которого может спровоцировать мигрень. А моноклональные антитела блокируют его активность или восприимчивые к нему рецепторы. Побочных эффектов и противопоказаний у такого лечения практически нет, но важно индивидуально подобрать дозировку. Метод показал высокую эффективность в лечении мигрени, особенно в случаях, когда предшествующая терапия не дала результатов. В 20% случаев он полностью избавляет пациента от приступов.

На что обращать внимание при головной боли?

Достаточно часто головные боли не представляют опасности для пациента и проходят после приёма соответствующих препаратов. Однако есть состояния, которые ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Это так называемые «красные флаги», при появлении которых необходимо обратиться к специалисту.

Фото: istockphoto.com

Независимо от того, есть у вас хронические головные боли или нет, если неприятные ощущения нарастают по интенсивности и частоте, это повод пойти к врачу. Например, есть люди, которые на фоне усталости испытывают лёгкую головную боль 1-2 раза в неделю. И вдруг её характер меняется: например, раньше она ощущалась по всей голове, а теперь — в определённой зоне. Или она была умеренная, а стала интенсивной и продолжительной. Присоединение к головной боли других симптомов, таких как тошнота, рвота, нарушение зрения, затруднённые движения, головокружение, сложность восприятия действительности, — это также тревожные сигналы организма. В этих случаях необходимо незамедлительно посетить невролога.