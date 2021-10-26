Как собраться в зал, если ты новичок? Чек-лист самых необходимых вещей

Наконец-то настал тот день, когда вы приняли важное решение – всерьёз взяться за свою форму. Вы купили абонемент в фитнес-клуб, который наверняка выбирали почти полгода, заручились поддержкой родственников и друзей и морально подготовились упорно вкалывать для достижения цели.

Дело осталось за малым – грамотно собрать спортивную сумку и купить экипировку. Кто-то подумает: «А какая разница, в чём идти? У меня уже есть шорты и старые кроссовки, в них и пойду». Это неверный подход. Ведь качественный и красивый комплект для спортивного зала делает большое дело: вам удобно, вы чувствуете себя уверенно, а правильно подобранная одежда способствует хорошим результатам.

В специальном проекте «Чемпионата» и «СберБанка» вместе собираемся на первую тренировку в фитнес-клуб.

Кстати, ещё мы подготовили чек-листы, чтобы вам было проще. В них собраны все необходимые вещи, которые должны оказаться в вашей сумке. Чек-листы для мужчин и девушек можно скачать по ссылке

Что купить и на что обращать внимание в магазине?

Кроссовки

Это самое главное. И, пожалуй, это та деталь, на которой не стоит экономить ни при каких обстоятельствах. Если вы настойчивый и целеустремлённый новичок и уже чётко знаете, что будете делать в зале, подбирайте обувь под конкретный вид тренировок. Потеряться будет тяжело, ведь по сути их всего два – силовые упражнения и кардио. Этого на первых порах вам будет достаточно.

Елена Скоблова фитнес-тренер Если вы планируете заниматься преимущественно силовым тренингом или кроссфитом, присмотритесь к штангеткам. У них есть небольшой жёсткий каблучок.

Кроссовки из линейки для кроссфита похожи на штангетки, но они более мягкие. Для тренировки в зале они подойдут отлично, а вот бегать в них не стоит.

Для бега лучше подбирать кроссовки, исходя из следующих вводных: состояние вашей стопы (плоскостопие, завал вовнутрь или наружу) и поверхность, на которой вы будете бегать (асфальт, грунт, дорожка, стадион).

А если вы не хотите заморачиваться и просто думаете купить спортивную обувь на все случаи жизни, выбирайте кроссовки для фитнеса. Для новичка это будет оптимальным вариантом: они подойдут как для занятий на тренажёрах, так и для групповых тренировок.

В хороших спортивных магазинах есть консультанты, которые помогут подобрать обувь под ваши задачи и индивидуальные показатели. Но перекладывать всю ответственность на другого человека не стоит, вам тоже придётся приложить немного усилий. Помните, что консультант не может знать всех ваших ощущений.

Фото: unsplash.com/@kelli_mcclintock

Как выбрать?

Во время примерки повращайте стопой в кроссовке, пройдитесь, сделайте несколько приседаний, подъёмов на носки, можете попрыгать или пробежаться. В некоторых магазинах есть беговые дорожки, на которых можно протестировать кроссовки. А если вдруг тренажёра нет, просто пробегитесь на месте. Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете: стопа не должна сильно скользить внутри по стельке, голеностоп должен быть хорошо зафиксирован (но не пережиматься!), внутренние швы не давят, все пальцы ног комфортно лежат на стельке, не наваливаются друг на друга. Не забывайте про внешний вид обуви. На цвет, конечно, больше всего обращают внимание девушки, но и для молодых людей иногда этот показатель играет не последнюю роль. Подбирайте фитнес-лук комплектом или отталкивайтесь от того, что уже есть в гардеробе. Но учтите, что при стирке в машинке многие кроссовки могут деформироваться или потерять цвет.

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Тайтсы/леггинсы, шорты или спортивные штаны

Невозможно посоветовать, какой из этих вариантов лучше всего подойдёт для фитнес-клуба. Отталкивайтесь от того, что вам больше нравится, и что, как вы считаете, вам идёт.

Елена Скоблова фитнес-тренер Девушки в основном носят леггинсы, а мужчины выбирают шорты или штаны. Иногда под них надевают тайтсы или велосипедки, чтобы избежать трения внутренней поверхности бедра и голени друг о друга.

Размерный ряд у разных брендов и даже просто у разных моделей одной марки иногда ощутимо отличается на теле. Известные бренды спортивной одежды чаще всего выбирают синтетику для изготовления изделий: она лучше тянется и меньше деформируется при носке. Поэтому, если вы не хотите стать обладателем дедушкиных треников с оттянутыми коленками, не пугайтесь этого материала.

Фото: unsplash.com/@photosbychalo

Как выбрать?

Во время примерки штанов, леггинсов, тайтсов или велосипедок обратите внимание на то, чтобы швы не давили и не натирали. Если чувствуете себя некомфортно, снимайте и примерьте что-то другое. Не надейтесь, что неудобный шов во время тренировки исчезнет. Сделайте несколько наклонов и приседаний, чтобы убедиться, что изделие не просвечивает. Беговым шортам важно подобрать правильную длину, чтобы избежать натирания внутренней поверхности бедра. Для зала не стоит выбирать слишком короткие шорты, правила приличия никто не отменял. Не покупайте одежду с компрессией просто так. Как правило, её рекомендует врач (например, лёгкий компрессионный трикотаж поможет при варикозе).

Средняя цена: от 3 тыс. рублей.

Спортивный топ

Этот женский аксессуар стоит особого внимания. Им ни в коем случае нельзя пренебрегать на тренировках.

Фото: unsplash.com/@juliarekamie

Как выбрать?

Подбирайте бра под интенсивность тренировок — от этого зависят плотность ткани и степень поддержки. Грудь не должно сдавливать, она должна быть зафиксирована. Для проверки можно попрыгать в топе во время примерки. Большинство бра производят с плотным каркасом, но без косточек, чтобы предотвратить натирание. Подбирайте топ по размеру. Проверьте, чтобы было удобно под грудью в объёме и в лямках, они не должны быть очень тонкими или впиваться в кожу. Обладательницам большой груди стоит присмотреться к специализированным салонам бра-фиттинга. Там вам смогут подобрать оптимальный вариант топа для тренировок. Бра нужно менять по мере износа, чтобы оно качественно выполняло свои функции. Из соображений практичности не советуем покупать белые топы. Из-за частых стирок они превращаются в серые/жёлтые.

Средняя цена: от 2 тыс. рублей.

Футболка или майка

Для девушек нет принципиальной разницы, надевать в зале майку или футболку. Можно тренироваться просто в спортивном топе. Это касается и уличных тренировок в тёплую погоду.

Однако некоторые занятия всё же потребуют покупки чего-то более закрытого, чем бра. Например, антигравити – туда лучше купить кроп-топ с длинным рукавом, чтобы не натереть руки о гамак и чтобы кожа, если вспотеет, не липла к ткани.

А вот мужчины часто тренируются в футболках.

Фото: unsplash.com/@gcowie

Как выбрать?

Подбираем майку или футболку по размеру, чтобы не давили швы. Не гонимся за материалом. Спортивная одежда сейчас шьётся из разных синтетических тканей либо с небольшим добавлением хлопка. Это необходимо для того, чтобы изделие не переохлаждало ваше тело и отводило влагу.

Средняя цена: от 2 тыс. рублей.

Носки

Елена Скоблова фитнес-тренер Надевать носки или нет – личное дело каждого и вопрос гигиены. Но учтите, что стирать кроссовки значительно сложнее, чем носки.

Как выбрать?

В зал можно надеть короткие носки-следки, они не должны скользить в кроссовках по стельке. Если пятка у ваших кроссовок высокая/жёсткая, лучше выбрать носки подлиннее, чтобы не натереть мозоли. Для тренировок на улице, особенно в прохладную погоду, выбирайте длинные носки, чтобы уберечь голеностопы от переохлаждения. Компрессионные гольфы или гетры покупайте по необходимости.

Средняя цена: 1 тыс. рублей.

Елена Скоблова фитнес-тренер Если вы планируете тренировки на улице, особенно в прохладное время, не забудьте про лонгслив (лучше что-то потеплее, например, из флиса), ветровку из непродуваемой ткани, непромокаемый дождевик с капюшоном. Из аксессуаров — повязка на уши, бафф (на шею) и перчатки.

Выбрать мужскую спортивную одежду можно здесь, а женскую — здесь.

Аксессуары

Итак, мы оделись. Но есть ещё пара важных моментов. Безусловно, они необязательны, но с ними ваш образ будет полностью укомплектован. Со СберКартой это более чем реально — оформить её можно по ссылке. Владельцы карты смогут пользоваться бонусами «Спасибо»: за покупку у партнёров будет начисляться до 30% от потраченной суммы. А по мере накопления бонусов вы сможете оплачивать с их помощью до 99% стоимости товара. Таким образом, кстати, можно купить и приглянувшийся спортинвентарь.

Спортивная сумка или рюкзак

Не идти же в зал с пластиковым пакетом! Особых критериев по выбору сумки нет. Здесь можно сэкономить: не стоит покупать слишком дорогую, особенно на первое время. Посмотрите в магазинах оптимальный вариант по доступной цене, походите в зал несколько месяцев и, если захотите заменить аксессуар, потом подберёте что-то новое и по душе.

Единственный важный момент – сумка должна быть вместительной. Помните, что вы сложите туда кроссовки, спортивную одежду, бутылку с водой и пару полотенец.

Фото: istockphoto.com

Средняя цена: до 5 тыс. рублей.

Бутылка для воды

Без чего вы точно не проживёте на тренировке, так это без воды. Конечно, красивая бутылочка — совсем не обязательная вещь. Многие ходят с обычными, купленными в местном магазине. Но своя бутылка станет приятным дополнением образа.

Выбрать бутылку достаточно просто: вы должны знать, сколько воды выпиваете за тренировку. Кому-то будет достаточно маленькой на 500 мл, кому-то нужна литровая, а кому-то даже двухлитровая. Поэтому в этом вопросе отталкивайтесь только от особенностей организма. И не покупайте дорогую бутылку, если сейчас нет возможности или желания — в конце концов, важно только её содержимое.

Средняя цена: до 1,5 тыс. рублей. Выбрать спортивные аксессуары можно здесь.

Это базовый набор вещей, без которых в зале будет не обойтись. Помните, что спортивную одежду вы приобретаете не навсегда. При желании всегда можно что-то поменять или докупить — с новой Кредитной СберКартой.