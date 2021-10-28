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Разные виды отжиманий от пола — какие группы мышц работают, техника выполнения, какие отжимания лучше

Какие виды отжиманий существуют? От обычных до невероятных
Александр Иванoв Виктор Обморнов
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Какие бывают отжимания?
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Это упражнение известно всем со школы, но его можно усложнить.

Отжимания, пожалуй, одно из самых привычных упражнений в фитнесе, но и одновременно довольно сложных. Оно помогает хорошо прокачать руки и используется как для подготовки детей в школах, так и для тренировки элитных солдат. Каждый знает классический вариант выполнения отжиманий, но что если пойти дальше и немного усложнить задачу?

Призёр «Менс Физик» собрал все возможные варианты выполнения этого упражнения: от обычных до самых невероятных, которые сможет повторить далеко не каждый.

<a href="https://vk.com/id322787">Александр Иванов</a>
Александр Иванов
призёр чемпионата России по бодибилдингу и фитнесу

Отжимания будут отличаться постановкой рук, разными вариациями упора, возможностью использования петель TRX и сложностью удержания баланса.

Первый блок

Отличаться отжимания будут, в первую очередь, постановкой рук.

  1. Классические отжимания со средней шириной постановки рук. Работают трицепсы и грудные мышцы.
  2. Отжимания с узкой постановкой рук. Основная нагрузка идёт на мышцы-разгибатели. Руки работают вдоль тела, локти уходят назад при выполнении.
  3. Отжимания с широкой постановкой рук на пальцах. Активно работают мышцы спины и дельта плеча.
  4. Отжимания с перекрещенными ладонями. Нагрузка идёт на трицепсы.
  5. Глубокие отжимания до касания плечами ладоней.
  6. Отжимания «лучника». Одну руку ставим широко и при отжимании оставляем прямой. Основная нагрузка ложится на другую руку. Выполняем сначала на правую руку, а потом на левую.

Фото: istockphoto.com

Второй блок

Отжимания с разными вариациями упора. Постановка рук всегда на средней ширине.

  1. Классические отжимания на ладонях.
  2. Отжимания на тыльной стороне ладоней.
  3. Отжимания на кулаках.
  4. Отжимания с постановкой на ребро ладони.
  5. Отжимания на кончиках пальцев.
  6. Отжимания на трёх пальцах на каждой руке: большом, указательном и среднем.
  7. Отжимания на двух пальцах: большом и указательном.
  8. Отжимания на большом пальце (руки сжаты в кулаки).

Фото: istockphoto.com

Третий блок

Динамические отжимания с полным или частичным отрывом конечностей от земли. Они разовьют ваши скоростные способности и координацию.

  1. Отжимания с отрывом ладоней от земли. Возвращаясь в исходное положение нужно с силой вытолкнуть себя вверх, чтобы руки оторвались от пола.
  2. Отжимания с закидыванием рук на возвышение. Для них можно использовать кубики из пенопласта или пластмассы.
  3. Отжимания с переносом корпуса. Поставьте медбол на уровне грудной клетки. При каждом отжимании переносите вес вправо и влево от снаряда.
  4. Отжимания с хлопками. Количество хлопков варьируется от одного до трёх в зависимости от ваших физических возможностей.
  5. Отжимания с подъёмом в стойку. Из нижнего положения нужно с силой вытолкнуть себя вверх, чтобы у вас появилась возможность встать на ноги. Колени при подъёме не сгибаем.
Важно! Последующие отжимания входят в группу повышенной сложности. Выполнить их получится не у всех.
  1. Отжимания с поворотом на 360 градусов вокруг своей оси. После переворота нужно не дать себе упасть на пол и вернуться в исходное положение.
  2. Отжимания с «прыжком супермена». После того, как вы поднялись в исходное положение, нужно сделать прыжок, отрывая от пола прямые руки и ноги. После чего вернуться в исходное положение, удержав равновесие.
  3. Отжимания с выпрыгиванием и складкой в воздухе. В прыжке нужно успеть коснуться пальцами рук до пальцев ног.
  4. Отжимания на одной руке поочерёдно. Смену рук выполняем с прыжком.

Фото: istockphoto.com

Четвёртый блок

В этом блоке мы рассмотрим различные вариации выполнения бёрпи.

  1. Классический бёрпи.
  2. Бёрпи с перепрыгиванием тумбы. После отжимания нужно встать и запрыгнуть на возвышение. Тумбу перепрыгиваем в два этапа. Сначала прыгаем на неё и только потом спрыгиваем по другую сторону.
  3. Бёрпи с сальто назад. Упражнение отлично развивает выносливость и функциональную готовность организма.
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Пятый блок

Следующие отжимания выполняем на тренажёре TRX. Эти упражнения разовьют координацию, равновесие и мышцы-стабилизаторы. Все отжимания делаются с зафиксированными в петлях ногами.

  1. Классические отжимания. Поясница при выполнении не должна прогибаться.
  2. Отжимания с подтягиванием колена к локтю. После отжимания нужно поочерёдно сгибать то левое, то правое колено, подтягивая его к руке.
  3. Отжимания с подтягиванием ног к груди. Это упражнение также прокачивает мышцы пресса.
  4. Отжимания из стойки на руках с прыжком. Здесь важно удержать баланс и аккуратно приземлиться на ладони.
  5. Отжимания из стойки на руках с хлопком. Усложнённый вариант отжиманий с прыжком потребует сноровки.

Фото: istockphoto.com

Шестой блок

Самый сложный блок с точки зрения поддержания равновесия при выполнении. Отжимания в стойке на руках, но без какой-либо фиксации ног.

  1. Отжимания без отрыва рук от земли.
  2. Отжимания с отрывом рук.
  3. Отжимания с хлопком.

При выполнении отжиманий соблюдайте технику безопасности. Не беритесь делать то, в чём вы не уверены, поскольку существует риск получить травму. Занимайтесь спортом с умом.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.

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