Какие виды отжиманий существуют? От обычных до невероятных

Отжимания, пожалуй, одно из самых привычных упражнений в фитнесе, но и одновременно довольно сложных. Оно помогает хорошо прокачать руки и используется как для подготовки детей в школах, так и для тренировки элитных солдат. Каждый знает классический вариант выполнения отжиманий, но что если пойти дальше и немного усложнить задачу?
Призёр «Менс Физик» собрал все возможные варианты выполнения этого упражнения: от обычных до самых невероятных, которые сможет повторить далеко не каждый.
Отжимания будут отличаться постановкой рук, разными вариациями упора, возможностью использования петель TRX и сложностью удержания баланса.
Первый блок
Отличаться отжимания будут, в первую очередь, постановкой рук.
- Классические отжимания со средней шириной постановки рук. Работают трицепсы и грудные мышцы.
- Отжимания с узкой постановкой рук. Основная нагрузка идёт на мышцы-разгибатели. Руки работают вдоль тела, локти уходят назад при выполнении.
- Отжимания с широкой постановкой рук на пальцах. Активно работают мышцы спины и дельта плеча.
- Отжимания с перекрещенными ладонями. Нагрузка идёт на трицепсы.
- Глубокие отжимания до касания плечами ладоней.
- Отжимания «лучника». Одну руку ставим широко и при отжимании оставляем прямой. Основная нагрузка ложится на другую руку. Выполняем сначала на правую руку, а потом на левую.
Фото: istockphoto.com
Второй блок
Отжимания с разными вариациями упора. Постановка рук всегда на средней ширине.
- Классические отжимания на ладонях.
- Отжимания на тыльной стороне ладоней.
- Отжимания на кулаках.
- Отжимания с постановкой на ребро ладони.
- Отжимания на кончиках пальцев.
- Отжимания на трёх пальцах на каждой руке: большом, указательном и среднем.
- Отжимания на двух пальцах: большом и указательном.
- Отжимания на большом пальце (руки сжаты в кулаки).
Фото: istockphoto.com
Третий блок
Динамические отжимания с полным или частичным отрывом конечностей от земли. Они разовьют ваши скоростные способности и координацию.
- Отжимания с отрывом ладоней от земли. Возвращаясь в исходное положение нужно с силой вытолкнуть себя вверх, чтобы руки оторвались от пола.
- Отжимания с закидыванием рук на возвышение. Для них можно использовать кубики из пенопласта или пластмассы.
- Отжимания с переносом корпуса. Поставьте медбол на уровне грудной клетки. При каждом отжимании переносите вес вправо и влево от снаряда.
- Отжимания с хлопками. Количество хлопков варьируется от одного до трёх в зависимости от ваших физических возможностей.
- Отжимания с подъёмом в стойку. Из нижнего положения нужно с силой вытолкнуть себя вверх, чтобы у вас появилась возможность встать на ноги. Колени при подъёме не сгибаем.
- Отжимания с поворотом на 360 градусов вокруг своей оси. После переворота нужно не дать себе упасть на пол и вернуться в исходное положение.
- Отжимания с «прыжком супермена». После того, как вы поднялись в исходное положение, нужно сделать прыжок, отрывая от пола прямые руки и ноги. После чего вернуться в исходное положение, удержав равновесие.
- Отжимания с выпрыгиванием и складкой в воздухе. В прыжке нужно успеть коснуться пальцами рук до пальцев ног.
- Отжимания на одной руке поочерёдно. Смену рук выполняем с прыжком.
Фото: istockphoto.com
Четвёртый блок
В этом блоке мы рассмотрим различные вариации выполнения бёрпи.
- Классический бёрпи.
- Бёрпи с перепрыгиванием тумбы. После отжимания нужно встать и запрыгнуть на возвышение. Тумбу перепрыгиваем в два этапа. Сначала прыгаем на неё и только потом спрыгиваем по другую сторону.
- Бёрпи с сальто назад. Упражнение отлично развивает выносливость и функциональную готовность организма.
Пятый блок
Следующие отжимания выполняем на тренажёре TRX. Эти упражнения разовьют координацию, равновесие и мышцы-стабилизаторы. Все отжимания делаются с зафиксированными в петлях ногами.
- Классические отжимания. Поясница при выполнении не должна прогибаться.
- Отжимания с подтягиванием колена к локтю. После отжимания нужно поочерёдно сгибать то левое, то правое колено, подтягивая его к руке.
- Отжимания с подтягиванием ног к груди. Это упражнение также прокачивает мышцы пресса.
- Отжимания из стойки на руках с прыжком. Здесь важно удержать баланс и аккуратно приземлиться на ладони.
- Отжимания из стойки на руках с хлопком. Усложнённый вариант отжиманий с прыжком потребует сноровки.
Фото: istockphoto.com
Шестой блок
Самый сложный блок с точки зрения поддержания равновесия при выполнении. Отжимания в стойке на руках, но без какой-либо фиксации ног.
- Отжимания без отрыва рук от земли.
- Отжимания с отрывом рук.
- Отжимания с хлопком.
При выполнении отжиманий соблюдайте технику безопасности. Не беритесь делать то, в чём вы не уверены, поскольку существует риск получить травму. Занимайтесь спортом с умом.
Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».
Источник: MuscleRussia.