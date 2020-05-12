Будет ли результат, если отжиматься 200 раз каждый день? Честный челлендж воркаутера

Вот уже несколько лет, как челленджи захватили мир. Одни вызовы нас развлекают, другие — мотивируют стать лучше. Часто спортсмены, а в нашем случае фитнес-блогер, ставят перед собой цель и предлагают подписчикам выполнять их вместе. Одни пообещали делать пробежки целый год, другие на протяжении месяца подтягиваются по 100 раз в день. Нашего сегодняшнего героя зовут Антон Марчук — молодой спортсмен бросил себе вызов и отжимался каждый день по 200 раз целый месяц. Что из этого вышло? Сейчас расскажем.

Как сделать отжимания эффективными?

Отжимания считаются одними из самых простых и эффективных упражнений для поддержания тела в форме. Выполнять упражнение можно по-разному: как по специальной программе, так и ежедневно по несколько подходов. Антон в своих видеороликах неоднократно демонстрировал оба способа.

Вы не сможете прогрессировать, если будете уныло выполнять упражнения. Вы должны настроиться на тренировку так, будто вы боксёр, а это ваш последний бой. Это не должно быть так: «Блин, когда же эта тренировка закончится». Вам нужны бешеные глаза, вы должны гореть этим. Всё тут зависит исключительно от настроя.

Как правильно отжиматься?

Положение таза

Вы должны чувствовать тело. Как это бывает в планке — оно должно быть ровным и вытянутым. Любое искажение приведёт к неправильной нагрузке.



Правило 90 градусов

Вы должны опуститься так, чтобы ваши руки по отношению к телу были на уровне 90 градусов. При этом не забывайте про точность выполнения упражнения — руки вытягиваем до конца.

Что я делаю не так? 5 типичных ошибок в отжиманиях от пола Прогресс не заставит ждать, если избавиться от этих недочётов.

Положение головы

Не стоит вертеть головой. Направьте взгляд в пол и сконцентрируйтесь.



Вытянутые плечи

Если вы проваливаетесь в плечах, то у вас не будет должной нагрузки. Выпрямитесь, поднимите плечи и вытяните их до упора.



Положение таза

Спину нужно держать ровно. Ваш копчик не должен жить отдельной жизнью, подожмите его и тогда в напряжении будут нужные мышцы.

Подробную инструкцию вы можете посмотреть в ролике на канале Андрея.

Цель — 200 повторений за подход

Антон Марчук не выполняет челлендж для галочки. По его словам, вызовы нужны, чтобы ставить себе новые цели.

К концу месяца я должен отжаться 200 раз одним подходом. Понимаю, что это долгая работа над собой. Например, в первый день я сделал 200 повторений за 15 минут, причём на это ушло около 13 подходов по 10-15 повторений за раз. А кто говорил, что будет легко? За 30 дней нужно максимально прокачать умение, а в процессе стать выносливее и сильнее.

Антон публиковал у себя в «инстаграме» каждую тренировку. Делал он это исключительно для того, чтобы люди не бросали челлендж на половине пути и продолжали выполнять упражнение вместе с ним. К сожалению, в ленте сохранились не все. Предлагаем взглянуть на одну из них:

Марчук обращает внимание, что отжимания нужно чередовать разными видами. Он понял, что выполнять 200 повторений обычным классическим хватом — это глупо. Так делать ни в коем случае нельзя, так как попросту будут задействованы одни и те же мышцы.

Также фитнес-блогер напоминает, как вообще вырастают мышцы: прокачивая, например, бицепс, мы его в первую очередь уничтожаем. После этого образуются микротравмы, а вот когда мышечные волокна восстанавливаются — они становятся шире. Так и происходит накачка мышц.



Как происходит выбор отжиманий? Если верить украинскому спортсмену, то интуитивно. Простой пример: осталось сделать 50 отжиманий, но классическим хватом у вас уже не выйдет. Во-первых, это неправильно, о чём мы писали выше, а во-вторых, эти мышцы напряглись и продолжать насиловать своё тело — нет нужды. Гораздо легче поменять хват и добить эти самые повторения.

Есть ли польза от отжиманий?

Не будет ли страдать здоровье при столь серьёзной нагрузке? Ежедневная физическая нагрузка нагрузка в виде зарядки – хорошая профилактика для застоя крови и предотвращения сердечных заболеваний. Но что делать, если мы говорим о наборе мышечной массы?

100 отжиманий в день. Челлендж, который изменит вас за месяц Через 30 дней вы себя не узнаете.

Профессиональные врачи в один голос твердят, что восстановление тех самых мышечных волокон, о которых нам говорил Марчук, после активной тренировки происходит в течение 48 и более часов. Что это значит? Мы приходим к тому, что отжимания от пола не приносят прирост мышечной массы. Организм человека попросту не успевает восстановиться в такие короткие сроки. Не рекомендуется выполнять серьёзные нагрузки каждый день, тем более когда речь идёт о 200 отжиманиях. Вы начинаете разрушать себя.



С этим тезисом наш герой не согласен:

Вы можете делать 200 отжиманий каждое утро — это 100%. Я проверил это на себе. Некоторые говорят, что нельзя реализовывать подобное, мол, при этом разрушается моё тело. Да как я себя разрушил? Наоборот, занимался, отжимался и вырос в своих показателях. Мало того, за это время вы улучшаете свою выносливость.

Есть ли результат?

Антон рассказывает, что видит, как его грудь стала намного больше. Если раньше в стойке от стены он мог отжаться от силы два-три раза, то теперь может сделать 10 повторений.

Если говорить об отжиманиях, изначально он мог сделать лишь 25 повторений обычным классическим хватом за подход, сейчас это число выросло до 100. Напомню, что первые 200 отжиманий он выполнил за 13 подходов, а в последний день челленджа он закончил упражнение всего в четырёх.

Подробнее о цифрах: 1 подход — 100 повторений, минута паузы, второй — 50 повторений, 15 секунд отдыха, третий и четвертый подходы по 25 повторений. 3-4 — 25 подходов.



Антон Марчук подтвердил, что всё это время занимался и по другим программам. Неизвестно, только ли отжимания привнесли изменения в тело молодого фитнес-блогера. В любом случае челлендж был выполнен. Но цель достигнута так и не была — 200 повторений за раз выполнить не удалось.