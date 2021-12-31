В этом году спортсмены вдохновляли нас стать лучшей версией себя. И мы становились чуточку лучше.

10 спортивных событий 2021 года, о которых мы будем вспоминать

В этом году мы следили за событиями, которые тесно связаны с миром спорта. Многие атлеты сотрудничали с модными брендами, а спорт в целом стал мейнстримом в капсулах 2021. За заслуги перед страной спортсмены получали достойные звания и награды, а у некоторых получалось занимать лидирующие места в состязаниях впервые за долгое время. Подробнее рассказываем о спортивных событиях этого года, которые запомнились именно нам.

Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1

Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен выиграл титул чемпиона мира Формулы-1 впервые за карьеру. Автогонщик одержал победу в последней гонке сезона, Гран-при Абу-Даби, опередив на последнем круге пилота Льюиса Хэмилтона.

Хэмилтон выиграл старт гонки, срезав поворот на первом круге, однако в концовке Red Bull перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Был дан рестарт, на котором Макс и опередил Хэмилтона и выиграл титул с отрывом в восемь очков.

Москва стала столицей пляжного футбола

Россия впервые в своей истории приняла финальную часть чемпионата мира по пляжному футболу. Наша сборная стала трёхкратной победительницей мирового первенства. Спортсмены выиграли турнир, обыграв японцев на домашнем песке со счётом 5:2.

Матчи Медведева и Карацева вошли в топ-5 лучших по версии АТР

ATP на своем официальном сайте опубликовала рейтинг пяти лучших матчей 2021 года. Возглавил рейтинг матч между испанцем Рафаэлем Надалем и греком Стефаносом Циципасом в финале турнира в Барселоне. Второе место заняла встреча россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева на групповом этапе итогового турнира. На третьей позиции расположилась игра между британцем Энди Марреем и американцем Фрэнсисом Тиафо в первом круге турнира в Антверпене.

Четвёртое место занял матч между россиянином Асланом Карацевым и Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Белграде. На пятой позиции — встреча Медведева и Джоковича в финале «Мастерса» в Париже.

Льюис Хэмилтон представлен к званию рыцаря Британской империи

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон был представлен Британским правительством к званию рыцаря-бакалавра (knight bachelor) за заслуги в автоспорте.

Пока Льюис единственный темнокожий действующий пилот Формулы-1 и активный сторонник движения Black Lives Matter. Но четвёртый пилот, удостоенный рыцарского титула после Джека Брэбэма, Стирлинга Мосса и трёхкратного чемпиона Джеки Стюарта.

Рафаэль Надаль исполнил мечту женщины с болезнью Альцгеймера

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль встретился с 95-летней поклонницей Мануэлой, которая мечтала встретиться с теннисистом вживую, пока болезнь Альцгеймера не вытеснила кумира из её воспоминаний.

Организаторы «Мастерса» в Мадриде заметили твиты её внука Карлоса и организовали встречу. Мануэла присутствовала на четвертьфинальном матче Надаля с Александром Зверевым. Несмотря на поражение, испанец встретился с женщиной и исполнил её мечту.

Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила $ 18 млн

Россияне из Team Spirit стали чемпионами The International 2021 по Dota 2. Заключительный матч с китайцами закончился со счётом 3:2, за что Team Spirit заработала $ 18,2 млн призовых. Это сделало её участников самыми богатыми игроками в Dota 2 в СНГ. На втором месте расположилась PSG.LGD с $ 5,2 млн призовых, а на третьем — Team Secret c $ 3,6 млн.

Московский марафон не состоялся

В сентябре 2021 года должен был состояться 9-й беговой марафон в столице, однако эпидемиологическая ситуация вмешалась в эти планы и мероприятие перенесли на 2022 год.

Этот старт считается главным в календаре российских бегунов. В 2020 году на старт вышли порядка 25 тыс. человек, поэтому его отмена внесла значительные корректировки в тренировочный план тысяч бегунов по всей стране.

Ведущие лиги по квиддичу решили сменить название вида спорта из-за обвинений Джоан Роулинг

Американская ассоциация квиддича (USQ) и Высшая лига квиддича (MLQ) решили поменять название своего вида спорта.

Квиддич — это командная спортивная игра из вселенной Гарри Поттера, созданной писательницей Джоан Роулинг. В этой игре используются три мяча, а игроки летают на мётлах. После выхода книг и фильмов этот вид спорта адаптировали для реальной жизни — матчи проходят на земле, а вместо мётел люди берут специальные палки или другие предметы.

Весь последний год USQ и MLQ думали над тем, как по-новому назвать квиддич, общались с юристами и экспертами, и в течение следующих нескольких месяцев лиги проведут опросы и выберут новое название.

Лиги решили сменить название из-за проблем с авторскими правами. Название «квиддич» считается торговой маркой компании Warner Bros., которая и продюсировала фильмы о Гарри Поттере. Из-за этого спорт трудно развивать, так как у организаторов возникают проблемы со спонсированием и проведением трансляций.

Россия одержала победу в турнире теннисного Кубка Билли Джин Кинг

Билли Джин совместно с Международной федерацией тенниса проводит командные соревнования по женскому теннису. До 2020-го эти матчи проходили под названием Кубка Федераций, а в этом году были переименованы в Кубок Билли Джин Кинг.

В ноябре проходили первые состязания под именем великой теннисистки, а победу одержала российская команда, за которую играли Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. 13 лет Россия не побеждала, в 2021-м команда переписала историю.

Обновление раздела Lifestyle

В 2021 году мы значительно выросли. Теперь у нас есть 6 разделов и большая команда, которая каждый день трудится, чтобы сделать раздел интересным.

Валерия Баринова редактор раздела Lifestyle Для нас это был суперсложный и суперважный год. Лето мы начали с пополнений в команде. Наконец в Lifestyle появились редакторы направлений, которые знают своё дело как никто другой.



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Кроме того, в разделе изменился дизайн главной страницы: благодаря удобной навигации всё самое важное и интересное – в паре кликов мышкой. А скоро появятся ещё более удобные сервисы, с которыми придерживаться ЗОЖ станет только проще. Следите за обновлениями:)