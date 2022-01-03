5 инста-красоток, которые мотивируют нас заниматься спортом

Праздничные выходные близятся к концу, а значит, пора вставать с дивана.

Занятия спортом — это преодоление себя. Иногда лень берёт над нами верх, и мотивация заниматься пропадает. Собрали пять известных девушек, которые успевают не только строить успешную карьеру, но и заниматься спортом. Они точно помогут найти вдохновение на тренировки.

Наталья Рудова, актриса

В своём «инстаграме» девушка показывает не только жизнь на съёмках, путешествия и встречи с подругами, но и рассказывает о правильном питании и занятиях спортом. Своими достижениями Наталья регулярно делится с подписчиками.

Мария Тарасова (Белова), телеведущая, журналист, блогер

Вместе со своим мужем Александром Тарасовым (известным как T-Killah) Мария активно занимается спортом, делится с подписчиками своими достижениями и даже спортивными показателями. Девушка также выкладывает рацион питания, питьевой режим, разные упражнения, делится контактами фитнес-тренеров.

Оксана Самойлова, модель, дизайнер

Супруга Джигана в блоге часто делится фотографиями своих детей, рассказывает о путешествиях в разные уголки мира.

Даже после рождения четвёртого ребёнка Оксана осталась в отличной форме, которую поддерживает с помощью регулярных занятий в спортзале.

Соня Солдатова, фитнес-тренер, блогер

Девушка ведёт активный образ жизни, часто проводит онлайн-тренировки. Соня много путешествует и делится лайфхаками, которые помогают вести активный и здоровый образ жизни даже на отдыхе.

Яна Егорян, фехтовальщица, саблистка, двукратная чемпионка России

Двукратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы в командном первенстве, двукратная чемпионка Олимпийских игр в личной и командной сабле, заслуженный мастер спорта России. Титулы Яны можно перечислять долго, как и восхищаться её фигурой.

В «Инстаграме» девушка делится тренировками и рассказывает, как восстанавливалась после травм. Спортсменка не так давно родила сына, но при этом не только прекрасно выглядит, но и находится в отличной физической форме. Секретами своего питания и тренировок Яна делится в профиле.