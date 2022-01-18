Где отдохнуть этой зимой? 5 уютных глэмпинг-отелей для полной перезагрузки

Отдохнуть в палатке можно с королевским комфортом даже зимой.

Ольга Майкопова эксперт Ассоциации глэмпингов России Где отдохнуть на природе зимой? Какие глэмпинги в России и мире выбрать?

Глэмпинг – это, по сути, отдых в палатке, но в условиях пятизвёздочного отеля. Если цель – отдохнуть от повседневной суеты и порелаксировать на природе, глэмпинг станет отличным вариантом отдыха. Особенно учитывая, что во многих местах предлагают много зимних активностей. Катание на лыжах по зимнему лесу, прогулка на свежем воздухе, релакс в тёплой бане и роскошная зимняя природа – что ещё нужно для счастья?

«Ново-Окатово», Тверская область

14 тёплых домиков, красивая дикая природа Калязинского района с видом на могучую Волгу. Особое внимание уделяется экологичности. Если детские игрушки, то из дерева, мебель заказана индивидуально для глэмпинга на костромской фабрике, посуда — работы российских мастеров.

Кормит всех классный шеф-повар Виктор Белей из московского ресторана «Ухват». Фишка ресторана – авторская кухня, основанная на русских блюдах и локальных продуктах, приготовленных в дровяной печи. Питание предоставляется по системе «всё включено».

Отдельным бонусом становится домик на дереве, организованный под игровую зону. Для взрослых есть много активностей: летом катание на SUP-бордах и велосипедах. Зимой лыжи и бегом греться в тёплой бане, затем наблюдать изумительные закаты в купели на берегу Волги.

Сколько это стоит: на двоих взрослых от 5000 до 9500 рублей ночь.

«Зелёная тропа», Московская область

Глэмпинг со своей особенной дружественной атмосферой. Всё потому, что создатели вложили в него кусочек своей души. Одни искренние разговоры у костра чего стоят.

Общение – это главная черта глэмпинга, покидая его, всё равно остаёшься в сообществе хороших друзей, к которым много раз приедешь в гости. Нередко на территории организовывают уютные посиделки за чаем под песни Фрэнка Синатры, а вечера проходят за бокалом игристого с шоколадным фондю.

Дополняет обстановку забота «как у бабушки в деревне». Вкусно накормят домашней едой из фермерских продуктов, да ещё и в дорогу дадут гостинцев. А один поход на ферму к барашкам и лошадкам вызывает ностальгические чувства и детскую радость.

Сколько это стоит: на двоих взрослых от 7000 до 14 000 рублей ночь.

Глэмпинг «Август», Алтай

«Август» на Алтае отлично подходит парам. И не только ищущим своё счастье, но и тем, кто хочет добавить изюминки в длительные отношения. Романтика у подножия гор прямо на главной артерии всего Алтая – реки Катуни. Зимой её воды покрываются красивейшим бирюзовым льдом. Только представьте, как приятно пить кофе по утрам на большой террасе, видя всю эту красоту.

На территории расположено несколько уютных технологичных домиков. Владельцы проекта всегда находятся на месте и готовы помочь по любому вопросу. Ощущение, что ты приезжаешь не в глэмпинг, а к давним знакомым, которые всегда рады встрече. Удобно, что локация находится недалеко от аэропорта. Хозяева проекта готовы предоставить трансфер.

Неподалёку есть горнолыжный курорт, а в глэмпинге – место для хранения своего инвентаря. После гор можно отведать алтайские блюда в ресторане под прозрачным куполом, а позже расслабиться в тёплой бане с панорамными окнами или опробовать банный чан на утёсе.

Сколько это стоит: на двоих взрослых от 7000 до 14 000 за ночь.

«Холмы», Ульяновская область

По-домашнему уютный проект «Холмы» создали в Ульяновской области. Основатели проекта – семейная пара с двумя детьми, которые знают, как важны спокойствие и перезагрузка.

Раньше глэмпинг работал только летом. Но сейчас каждый может отвлечься от зимней хандры и попасть в живописную сказку. Тем более она расположилась вблизи национального парка «Сенгилеевские горы». Прогуляться по заповедной территории в тишине и гармонии с окружающей средой.

Сколько это стоит: на двоих взрослых от 6500 до 8000 рублей за ночь.

Levin Iglut, Финляндия

Из мировых проектов моё сердце покорил финский Levin Iglut. Роскошное здесь не только северное сияние, которое можно наблюдать не выходя из домика, но и сервис. В прозрачных куполах имеются огромная кровать, мини-кухня и всё необходимое технологическое оборудование. Интерьер обставлен дизайнерскими предметами мебели, которые вызывают желание постоянно фотографировать. Уровень классного отеля в сердце природы. Уютный ресторан со скандинавской кухней, на тарелку попадают только свежевыловленная рыба и утром собранные грибы и ягоды. Волшебная атмосфера под небом Арктики.

К сожалению, пока въезд в Финляндию с туристическими целями россиянам запрещён. Но если вам повезло оказаться в этой скандинавской стране, Levin Iglut – отличный вариант для отдыха и перезагрузки.

Сколько это стоит: на двоих взрослых около 60 000 рублей за ночь.

Глэмпинг открывает новую нишу на рынке туризма. Люди сейчас хотят увидеть заветные природные места или просто отдохнуть в красивом месте, не жертвуя комфортом. В cоздании атмосферы таких отелей есть большая творческая составляющая: каждый может проявить себя. Всё зависит от видения владельцев. В конечном итоге глэмпинг должен стать местом, куда захочется вернуться.