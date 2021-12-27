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Как животные влияют на жизнь и здоровье человека, и почему люди заводят домашних животных

Как домашние животные влияют на наше эмоциональное состояние?
Елизавета Дулькина Алия Нургалеева
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Как животные влияют на эмоциональное состояние?
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Любимцы делают жизнь лучше — и тому есть научное доказательство.
Как домашние животные помогают справляться с эмоциями?

Разбираемся вместе с психологом и пет-терапевтом.

Между человеком и его домашним питомцем есть особая связь. Как иначе объяснить то, что владельцы четвероногих друзей чувствуют себя менее одинокими, легче справляются со стрессом и реже болеют? Так или иначе влияние тех, кого мы приручили, ощутимое — как на психическое, так и на физическое здоровье. О том, как домашние питомцы делают нашу жизнь лучше, рассказываем вместе с психологом в специальном проекте «Перепись хвостиков».

<a href="https://www.championat.com/authors/4903/1.html">Елизавета Дулькина</a>
Елизавета Дулькина
психолог, специалист по коррекции нарушений пищевого поведения

Домашние питомцы нейтрализуют стресс, уменьшают тревожность и депрессивность.

Почему люди заводят домашних питомцев?

Мотивы у всех разные: одни спасаются от одиночества, другие хотят о ком-то заботиться. Наука до сих пор не знает, почему мы так тяготеем к зверькам. Но одно можно сказать наверняка: питомцы дарят безусловную любовь. Такое чувство человек по-настоящему испытывает только в младенчестве, когда мать любит своё дитя просто так, а не за что-то. Непредвзятость четвероногих подкупает: им безразличны раса, пол, размер одежды, знак Зодиака в конце концов. Но дело не только в этом. Есть в них что-то волшебное, к чему все хотят прикоснуться. И потому сегодня в каждой второй российской семье живёт питомец.

Фото: Из личного архива Полины Иноземцевой

Это подтверждает опрос медиахолдинга Rambler&Co. А прямо сейчас бренд в сотрудничестве с одним из мировых лидеров по производству здорового питания для кошек и собак Royal Canin проводят масштабную «Перепись хвостиков» и узнают, с какими питомцами россияне делят свои дома. Для владельцев домашних питомцев это отличная возможность найти единомышленников и обрести новых друзей. Принять участие в переписи может любой желающий — по ссылке. Нужно лишь указать кличку своего любимца, возраст, а также его роль в вашей жизни: член семьи, лучший друг или компаньон. После регистрации все участники получат сертификат переписи, привилегии и бонусы от Royal Canin на покупку еды и лакомств для четвероногих друзей.

Как животные улучшают состояние своих хозяев?

Поддерживают
На сопереживание способны не только люди — домашние питомцы чувствуют и считывают эмоции хозяина. Они понимают многие слова, распознают тон голоса, реагируют на жесты, проявляют нежность — и не только когда им хочется есть. Учёные говорят, что животные устанавливают телепатическую связь с человеком и потому охотно подают лапу помощи, когда чуют неладное. Одно лишь присутствие пушистого любимца помогает успокоиться, а простое поглаживание и мурлыканье в ответ — приободриться. Об этом говорят сами владельцы четырёхлапых.

<a href="https://www.championat.com/authors/3528/1.html">Полина Иноземцева</a>
Полина Иноземцева
руководитель направления спецпроектов

В моей семье четверо животных: кошка, два кота и собака. Поэтому их присутствие в жизни невозможно не почувствовать. Приходя домой, я в целом никогда не ощущаю себя в одиночестве — рядом всегда кто-то из четырёхлапых. Да, иногда это напрягает (например, когда они начинают вместе сходить с ума), но намного чаще радует. Теперь я не представляю себе полноценный уют в доме, в котором нет питомца.

Я склоняюсь к тому, что животные способны чувствовать настроение и переживать за тебя. Однажды я долго принимала ванную — коалиция из собаки и котов пришла меня спасать. Они открыли дверь и смотрели на меня взглядами «Хозяйка, ты же тонешь, вылезай!». Было очень забавно.

Елизавета: Домашние животные повышают самооценку владельцев, поскольку им неважны статус, внешность и успехи хозяина. Они нуждаются в уходе и поэтому привязываются к человеку естественно, а вместе с тем влияют на его психоэмоциональное состояние: нейтрализуют стресс, уменьшают тревожность и депрессивность. Это объясняется действием серотонина и дофамина — гормонов удовольствия, которые высвобождаются в ответ на объятия, поглаживания, игры с питомцем.

<a href="https://www.championat.com/authors/3731/1.html">Валерия Баринова</a>
Валерия Баринова
руководитель направления Lifestyle

Кокос — самая позитивная собака ever. Во-первых, всему виной его очаровательная улыбка, глядя на которую невольно сама начинаешь улыбаться. Во-вторых, он невероятно чуткий и как только видит, что я устала или загрустила, предлагает мне игрушку или как минимум тысячу поцелуев.

Кстати, где-то читала о том, что самоеды — частые гости домов престарелых. Они оказывают психологическую помощь и дарят положительные эмоции старичкам. Да и не только.

Фото: Из личного архива Валерии Бариновой

Лечат
Владельцы домашних животных, как показывают исследования, реже обращаются к врачам. Учёные говорят, что в 74% случаев любимцы помогли своим хозяевам справиться с психологическими проблемами и депрессией на фоне тяжёлой болезни. Известно, что собаки хорошо влияют на состояние детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Процесс наблюдения и общения развивает у ребёнка концентрацию и направляет его внимание на то, что происходит здесь и сейчас.

Кошки тоже приносят пользу и помогают наладить сон. Аналогично любимому пушистому пледу они буквально убаюкивают, дают ощущение теплоты и уюта. Исследователи объясняют это тем, что контакт с питомцем снижает уровень кортизола (гормона стресса), давление и частоту сердечных сокращений. Преодолеть негативные эмоции и расслабиться в этом случае гораздо проще.

Другое интересное исследование показало, что животные снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, продлевая тем самым хозяину жизнь. Этот факт медики уже давно взяли на вооружение и создали уникальную методику лечения болезней с участием собак. Умилительная практика появилась в начале 1960-х и получила название канистерапия («канис» – от лат. «собака»). Результаты впечатляют: питомцы помогают передвигаться людям с ограниченными возможностями, предугадывают приступы эпилепсии, уменьшают головные боли и вспышки агрессии, ускоряют процессы выздоровления.

Расширяют круг общения
Питомцы собирают вокруг себя единомышленников и подталкивают хозяев на знакомства с новыми людьми. Любовь к животным создаёт новый круг общения, объединяя «кошатников» и «собачников» по всему миру. Цифры это подтверждают: благодаря своим питомцам 40% людей справились с чувством одиночества и обрели отзывчивых друзей, 79% — стали меньше беспокоиться по пустякам и легче справляться со стрессом, 73% — нашли цель в жизни и 65% — обзавелись новыми полезными связями.

Фото: unsplash.com/@sarandywestfall_photo

Елизавета: Домашние животные могут сыграть важную роль и в жизни семейных пар: объединить, дать им возможность узнать друг друга с новых сторон. Американские учёные сходятся в том, что супруги с домашними животными более удовлетворены своими отношениями и счастливы в браке. Так что можно смело предположить, что питомец в доме способен уменьшить риск развода. Конечно, психотерапию он не заменит, но всё же внимательность к живому существу развивает эмпатию и сострадание. Это даёт понимание того, что хорошо должно быть не только мне, но и другому.

Держат в форме и воспитывают ответственность
Ежедневные прогулки с питомцем улучшают эмоциональное состояние и помогают поддерживать форму. Владельцы собак проводят на свежем воздухе на 30 минут в неделю больше других — похоже, щенячий взгляд неплохо мотивирует. А ещё это отличный способ сбросить лишние килограммы как хозяину, так и его питомцу. Одно интересное исследование показало, что те, кто гуляет с собакой 20 минут в день пять раз в неделю, худеют в среднем на 6-7 кг в год, не меняя при этом рациона питания.

Елизавета: Домашние питомцы — это ещё и хорошие воспитатели для детей. На примере животных ребёнку можно рассказать о границах и объяснить, что забота может перерасти в агрессию и насилие. Ведь как бы вальяжно ни лежал питомец, это не значит, что он готов к ласке. Порой любимец ясно даёт понять, что не готов к проявлениям чувств — вырывается из объятий, рычит, дёргает хвостом, кусается.

Фото: unsplash.com/@krista

Прежде чем решиться на серьёзный шаг и приютить питомца, важно понять, что забота о нём сопряжена с трудностями. Но если вы к этому готовы, любовь и поддержка любимца компенсируют все невзгоды.

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