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Датчик FaceBit для медицинской маски: что это и зачем он нужен

Американские учёные добавили в маску датчик здоровья. Как это работает и зачем нужно
Сергей Иванов Алия Нургалеева
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Учёные добавили в маску датчик здоровья. А зачем?
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Теперь точно не получится надевать одну и ту же несколько раз.
Как работает новый датчик здоровья, встроенный в маску?

Разбираемся вместе с экспертом.

Любители медицинских чекапов — эта новость для вас. Привычный уже всем атрибут пандемии станет куда более функциональным. Инженеры добавили в маску для лица возможности мониторинга здоровья.

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Сергей Иванов
IT-инженер, директор по продуктовой стратегии Группы Т1

Такой датчик может оперативно зафиксировать изменения в состоянии, потенциально опасные для жизни.

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В чём суть нового устройства?

Американские инженеры разработали умный датчик для лицевых защитных масок. Ему дали название в честь популярной серии фитнес-трекеров — Fitbit. Он умеет определять частоту дыхания и сердцебиения в режиме реального времени. Датчик размером менее одного сантиметра крепится к маске для лица на крошечный магнит и заодно контролирует посадку изделия. Если маска оказывается ниже носа или не первой свежести, система уведомляет пользователя. Вся информация о состоянии здоровья отправляется прямиком в приложение на смартфон.

Фото: unsplash.com/@lightrisephoto

В случае каких-то проблем система предупреждает владельца и рекомендует обратиться к врачу. Например, учащённое сердцебиение датчик определяет по едва уловимым движениям головы. Для сравнения: обычный фитнес-браслет использует для этого светодиоды, точность измерений которых иногда подводит. Новинка также умеет определять усталость, состояние физического и эмоционального здоровья. Если устройство замечает признаки стресса, то уведомляет о необходимости прогуляться или сделать перерыв.

Устройство использует энергию от крошечной батареи, но при этом умеет заряжаться от солнца, дыхания человека, его движений и тепла тела. Это продлевает срок службы аккумулятора датчика — зарядки хватает на 1-2 недели. Известно, что датчик уже тестировали медицинские сотрудники. Так что при разработке устройства инженеры опирались на отзывы врачей, медсестёр и фельдшеров. Но пока умный прибор купить нельзя, поскольку он ещё не прошёл клинические испытания.

Как работает датчик?

Сергей: Такой датчик может оперативно зафиксировать изменения в состоянии, потенциально опасные для жизни, и указать на необходимость врачебной помощи. Например, первичная диагностика инсульта связана с резким сужением кровеносной системы. А при сердечной астме внезапно развивается одышка в состоянии покоя, наблюдается затруднение дыхания и чувство удушья. В этих случаях датчик зафиксирует нерегулярный пульс или аритмичное дыхание.

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Однако этого может быть недостаточно, поскольку в сложной ситуации вы можете оказаться не в состоянии оперативно связаться с соответствующими службами. Поэтому устройство будет эффективным, если его получится синхронизировать с телефоном или приложением, которое будет оперативно направлять запрос на помощь специалистов.

Фото: unsplash.com/@masaomask

Вывод? Умный датчик пока не может заменить врача и гарантировать точность данных, но вот проконтролировать посадку и свежесть маски — вполне.

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