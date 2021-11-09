Фитнес-гаджеты могут снизить эффективность тренировок, считают учёные из Ирландии

Чем могут навредить фитнес-гаджеты? Как они влияют на эффективность тренировок?



Разбираемся вместе с тренером, психологом и нутрициологом.

Пожалуй, у каждого спортсмена в арсенале найдётся хотя бы один фитнес-помощник. С одной стороны, это удобно — гаджеты помогают планировать нагрузку, контролировать показатели здоровья и вести запись тренировок. С другой — всё не так уж и радужно. Забыли про тренировку? Умные часы припомнят. Съели лишнего — приложение для подсчёта калорий всё запишет, поправились — весы льстить не будут. К чему это может привести?

Александр Элконин кандидат медицинских наук, основатель и тренер бегового клуба ERA Чрезмерное увлечение гаджетами приводит как минимум к душевному неблагополучию.

Что говорят учёные и эксперты?

Устройства настолько упрощают нам жизнь, что порой сложно без них обойтись. На эту тему даже есть немало мемов: «Забыл зарядить часы, пришлось пропустить тренировку», «Если тренировка не записана в приложении, значит, её не было», «Без селфи тренировка не засчитывается». Да, фитнес-гаджеты полезны — они структурируют занятия, контролируют различные физиологические параметры, анализируют суммарные показатели. Опасность, скорее, кроется в другом, а именно — в социальном взаимодействии.

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Александр: Проще говоря, пользователи умных устройств получают возможность сравнивать свои показатели с другими, делиться достижениями, участвовать в заочных соревнованиях, общаться по поводу тренировок. Дело в том, что умные часы, фитнес-браслеты и часы, различные приложения — всё это, помимо основного назначения, несёт тот или иной функционал социальных сетей. По всей видимости, по замыслу создателей такие возможности должны поднимать мотивацию пользователей, повышая их приверженность тренировкам. В то же время, как это часто бывает, технический прогресс рождает новые проблемы, которые ранее не рассматривались.

Изучить влияние фитнес-гаджетов на состояние пользователей решили и учёные. По результатам опроса, те, кто зависит от разного рода одобрения со стороны сообщества, не могут долго обходиться без девайсов. Любители поощрительных отметок (лайки, комментарии, достижения в челленджах) испытывают чувство вины и стыда, если тренировка по тем или иным причинам не удалась.

По мнению учёных, такие люди чаще других страдают от тревоги, неудовлетворённости, нарушений сна, плохого настроения. Среди опрошенных нашлись и те, для кого внешнее одобрение и поощрение оказались не так важны. Несмотря на это, как отмечают авторы работы, все участники отметили негативное влияние умных устройств.

Александр: Помимо отрицательных эмоций, чрезмерное увлечение гаджетами может навредить и здоровью, например, из-за дефицита сна и роста общей тревожности. Чтобы снизить негативные эффекты, важно на время отказываться от использования умных устройств.

Какие негативные эффекты есть у фитнес-гаджетов?

Подмена понятий

Наличие умных часов или трекера на руке не гарантирует успешную тренировку. Это не показатель спортивного образа жизни, а всего лишь атрибут. Но зачастую, когда человек приобретает фитнес-гаджет, он ошибочно полагает, что, в общем-то, дело сделано. Сама тренировка в таком случае нередко откладывается на потом.

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Зависимость от самого прибора

Фитнес-гаджеты влияют на психологическое состояние владельца. Человек быстро привыкает тренироваться исключительно с умным устройством и в случае его поломки может даже отменить запланированную пробежку или поход в спортзал.

Токсичная конкуренция

Вероника Тюрина психолог В случае, когда человек подключает функцию «поделиться результатами», он сравнивает свои показатели с другими. И если они далеки от рекордов, сформировавшееся до этого момента положительное самоопределение вдруг рушится, оставляя негативный осадок: «Я всё равно недостаточно хорош».

Постоянный контроль

Ещё один минус — когда спортсмен во время тренировки делает передышку, фитнес-гаджет продолжает анализировать: темп ходьбы, пульс, количество шагов. На экране то и дело появляются оповещения «продолжить или остановить занятие?», которые не только отвлекают, но и не дают человеку расслабиться.

Напряжение

Вероника: Совершенно закономерно вышеописанная ситуация рождает внутреннее беспокойство, которое может проявляться в виде головных болей и нарушения сна. По сути, формируется стрессовая ситуация, которую человек переживает подходящим и доступным для него способом — с помощью еды, алкоголя, курения, просмотра сериалов или бездумного зависания в интернете. Всё это повышает тревожность и формирует благоприятную почву для неврологических расстройств.

Переоценка траты калорий

Любимая многими функция умных часов — отслеживать количество потраченных калорий. И зачастую устройство показывает крайне заоблачные цифры, близкие к 1000 ккал, а то и более. У тренирующегося складывается ложное убеждение, что он хорошо потрудился, а значит, может вознаградить себя чем-то вкусным. Но, увы, всё не так красочно, как кажется.

Денис Евланов фитнес-тренер, нутрициолог Рядовой посетитель зала тратит за тренировку около 300-400 ккал. Но смарт-часы отслеживают трату энергии преимущественно по пульсу. При этом уровень тренированности сердечно-сосудистой системы у каждого свой. Соответственно, и реакция на нагрузку, а значит, показатели у всех тоже будут разными.



Бывает и наоборот, когда человек настолько сильно привыкает отслеживать свою активность по часам, что в случае их отсутствия не засчитывает себе тренировку. У него создаётся ложное убеждение: «Я мало делаю для достижения результата» или «Мне нужно делать больше». Многим действительно проще видеть цифры и привязывать свои результаты к реальным показателям, а не абстрактным ощущениям. Но всё же не стоит полагаться только на фитнес-гаджеты.