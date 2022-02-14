Чем заняться дома, чтобы не переедать: 5 активностей, которые можно совместить с кино

Как не есть, когда скучно? Чем заменить закуски под кино?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

У многих привычка есть при отсутствии аппетита появилась с переходом на удалённую работу. Когда нечего делать, рука сама тянется к холодильнику. Однако даже в нерабочее время многим хочется побаловать себя вкусняшками за просмотром фильма или сериала. Почему это вредно и чем заменить лишние приёмы пищи?

Надежда Пожарова практический психолог, телесный терапевт Многие воспринимают еду как свою компанию.

Всё начинается с детства

С детства многих приучают к «заеданию» проблем. Родителям зачастую удобнее успокоить младенца, покормив его, а плачущим детям нередко дают конфеты. Поэтому со временем у нас закрепляется неверное восприятие еды.

Будучи взрослыми, мы действуем по шаблону «грущу — съем тортик, и всё будет хорошо»‎. Устраиваем застолья, приурочивая их к праздничным и приятным событиям. Так, еда становится наградой, поощрением и способом получить положительные эмоции.

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Надежда: Сегодня жизнь человека и употребление пищи тесно связаны. Контакт с едой уже не так уж связан с голодом: мы приурочиваем походы в рестораны к встречам с друзьями и любимыми. Люди воспринимают еду в качестве компании. Поэтому, когда нечего делать, едят, чтобы занять себя.

Важно разделять еду и всё остальное. Мы способны радоваться без еды, грустить без еды и не заедать плохое настроение. Важно научиться проживать эти чувства.

Прежде чем что-то съесть от нечего делать, стоит проанализировать своё состояние. Действительно ли я голоден или хочу занять время и отвлечься от мыслей?

Лишние перекусы — только во вред

При приёме пищи в организме происходит цепочка биохимических реакций. Организм переваривает и усваивает пищу, а затем ищет применение полученной энергии и избавляется от остатков.

Лидия: Инсулин — гормон, который участвует в распределении энергии, переносит выделенную из сахара глюкозу в клетки. После приёма пищи запускается процесс метаболизма: работает инсулин, а организм получает энергию. В среднем её хватает на три часа. После чего запускается переработка жировой ткани. При частых перекусах жиры не сжигаются, и мы набираем вес. После еды вне зависимости от содержания белков, жиров и углеводов растёт уровень инсулина в крови. Интересный факт — минимальный инсулиновый ответ происходит как раз при поступлении жиров.

Фото: unsplash.com/@norevisions

При частых приёмах пищи постоянное присутствие инсулина «‎раздражает»‎‎ клетки и навязывает им энергию. В ответ клетки включают защитную реакцию, становятся менее чувствительными к этому гормону. Это приводит к инсулинорезистентности. Плачевны последствия этого состояния: ожирение, сахарный диабет II типа, сердечно-сосудистые болезни, метаболический синдром.

Неконтролируемые перекусы приводят к перееданию и перебору по суточному количеству килокалорий. Однако существуют здоровые перекусы. Например, крекеры из цельнозерновой или льняной муки с семенами, овощные чипсы из свёклы или ламинарии.

Что можно делать вместо того, чтобы есть?

Вязать

Попробуйте связать шарф или такие популярные сейчас балаклавы. Это куда легче, чем кажется, а сам процесс идёт куда быстрее под любимый фильм или сериал.

Рисовать

Попробуйте себя в живописе, скетчинге, рисованию по номерам — к чему только лежит душа! Это поможет занять руки и освободить голову от лишних мыслей, в том числе о еде. Можно выбрать даже специальные раскраски-антистресс, чтобы получить максимум эффекта.

Фото: unsplash.com/@rifqialiridho

Собирать пазлы

Или решать головоломки. Такое занятие вполне можно сочетать и с кино, и с разговорами. А ещё они помогают «пораскинуть» мозгами.

Заниматься спортом

Может, кому-то покажется странным, но тренироваться можно не только под музыку, но и под сериалы. Конечно, посмотреть что-то серьёзное вряд ли получится, но лёгкие и ненавязчивые многосерийки вполне подойдут.

Наводить порядок

Разберите давно требующий внимания шкаф или рабочий стол — совместите приятное с полезным.