4 новых стартапа спортсменов в мире еды. Что делают Надаль, Хабиб и Тайсон

Звёзды спорта тоже любят вкусно поесть и даже делают на этом бизнес.

Мировые звёзды, находящиеся на пике популярности, как правило, пытаются извлечь из этого максимальную выгоду: кто-то снимается в рекламе, а кто-то пробует себя в бизнесе. Кулинарные стартапы — не редкость. В современном мире это один из самых популярных видов бизнеса. Для знаменитостей это особенно выгодно – они могут делать выручку на своём имени, потому что у них есть определённый кредит доверия.

Рафаэль Надаль и Roland Garros

Легендарный испанский теннисист, 21 раз одержавший победу на турнирах «Большого шлема», решился на открытие собственного ресторана. Это случилось в феврале 2022 года на территории академии Надаля в его родном городе Манакор. Ресторан назван Roland Garros в честь открытого чемпионата Франции по теннису, чемпионом которого Рафаэль становился 13 раз.

У заведения очень уютный интерьер, на стенах – исторические снимки победителей чемпионата с трофеями, среди которых и сам Рафаэль. Несмотря на именитого владельца, заведение может похвастаться невысокими ценниками – не больше € 20 за блюдо. Ресторан позиционирует своё меню как полезное и сбалансированное.

Лионель Месси и Hard Rock Café

Сотрудничество сети ресторанов с аргентинской звездой началось в августе 2021 года. Месси стал амбассадором бренда Hard Rock International.

В марте 2022 года их взаимоотношения вышли на новый уровень. В рамках кампании LIVE GREATNESS кафе решилось выпустить новый Messi Burger, созданный самим футболистом. Стейк-бургер собран из двойной котлеты из говядины, чоризо, сыра проволоне, копчёного соуса, карамелизированного лука, свежих овощей и необычных приправ.

Лионель Месси Фото: Hard Rock Cafe

Хабиб Нурмагомедов и M-eat by Khabib

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов открыл свой первый ресторан быстрого питания в деловом центре «Москва-Сити».

Фото: M-eat by Khabib

В фастфуд-точке знаменитого бойца вы можете попробовать Брэд M-eat с кониной.

Брэд M-eat – запатентованное Хабибом блюдо, состоящее из поджаренной булочки, начинённой мясом и топпингами на выбор.

Нурмагомедов работал над идеей и открытием первой точки чуть меньше года, и в январе 2022 сеть была запущена. Но Хабиб не собирается останавливаться на достигнутом, до 2024 года франшиза должна расшириться до 150 ресторанов по всему миру. Сам боец заявил, что планирует открыть на территории РФ собственный завод, где будут производиться ингредиенты для его сети.

Майк Тайсон и мармелад в форме уха

Железный Майк запустил в продажу мармелад под названием Mike Bites. Мармелад по форме повторяет то самое знаменитое откушенное ухо и отсылает нас к культовому боксёрскому поединку 1997 года между Тайсоном и Эвандером Холифилдом. В ходе боя Майк не сдержался и в порыве гнева откусил у Холифилда кусочек уха.

Фото: Социальные сети Майка Тайсона

Впоследствии Тайсона дисквалифицировали за этот инцидент, но, когда спросили про мотив этого поступка, Майк ответил, что его спровоцировали грязные действия оппонента, и он не уверен, что не поступил бы так же в подобной ситуации снова. Несмотря на скандальную подоплёку, это отличный маркетинговый ход, попытка коммерциализировать громкий скандал в биографии боксёра.

«Эти уши действительно вкусные!»

Майк Тайсон в своих социальных сетях

Впервые публично рассказал о выпуске подобного продукта Тайсон ещё в эфире подкаста Hotboxin’ With Mike Tyson в 2019-м.

А кто ещё?

Есть примеры гастрономических стартапов спортсменов, которые уже себя зарекомендовали и прошли проверку временем. Некоторые из них очень популярны не только среди поклонников спорта.

Алексей Швед и макароны

Звезда российского баскетбола в 2019 году открыл сеть ресторанов Mac&cheese, концепция которых основывается на классическом американском блюде — макаронах в сырном соусе. «В США mac & cheese продают в куче кафе, есть заведения, которые специализируются только на этом продукте, — говорит баскетболист. — Я их обожаю, ем минимум два раза в неделю и решил эту культуру привнести в Россию».

Мария Шарапова и леденцы

В 2013 году появился бренд Sugarpova по производству жевательных конфет. Это изделия премиального уровня, которые производятся в Испании, но продаются по всему миру. В продуктовую линейку вошли жевательные конфеты и резинка в форме теннисных мячиков, туфелек и женских губ, а позже в ассортименте появился и шоколад с антиоксидантами.

Все изделия содержат настоящие фруктовые вкусы и растительные экстракты и производятся без искусственных ароматизаторов.

Мария Шарапова Фото: sugarpova.com

Производятся ли жевательные конфеты Шараповой сейчас, неизвестно: на сайте покупка недоступна, а последние упоминания о продукции в социальных сетях появлялись в октябре 2021 года. Сама Мария никаких заявлений не делала.

Уэйн Гретцки и фамильная винодельня

Помимо рекордов на льду, бывший канадский хоккеист всегда стремился к развитию собственного бизнеса — ресторанного и винного. Сегодня у спортсмена есть своя винодельня. Продукцию Wayne Gretzky Estate можно купить на сайте по цене от $ 15 до $ 100 за бутылку.