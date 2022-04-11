15 минут отдыха или 15 минут бега – что полезнее для мозга?

Мозговая активность является ключом к продуктивной работоспособности человека, поиску новый идей, решению сложных задач. Но как заставить мозг работать – полежать на диване и расслабиться или же сделать пару физических упражнений? Разбираемся в вопросе вместе с экспертами.

Дмитрий Адушев коуч Европейской Ассоциации Коучинга, бизнес-тренер Мы привыкли относиться к своим мыслям в голове как к чему-то личному. Но, на самом деле, это не так. Все практики введения себя в размеренное состояние и баланс говорят о пользе отстранённости и осознанного «выключения» реакций на мелькающие в голове мысли.

Что такое мозговая активность и как её «включать»

Начнём с того, что наш мозг управляет всем организмом – от дыхания до пищеварения. Он распоряжается нашим сном, отправляет сигналы в мышцы, обрабатывает информацию органов.

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Порой мы чувствуем, что что-то забыли, мысли рассеиваются, концентрация уходит, поиск решений задачи приостанавливается. Именно в такие моменты необходимо активизировать работу мозга.

Существует ряд способов помочь мозгу «включиться»:

физические упражнения;

правильное питание;

медитация;

прослушивание музыки;

нормализация сна.

Дмитрий: Нашему мозгу всё равно, реально произошло событие или это только наши опасения о его возможности – он в любом случае включает тело через эмоциональные реакции, впрыскивая гормоны стресса и напряжения. Когда–то давно наши предки, не умевшие ни читать, ни писать, уставали от физической работы. А мы устаем от этих пустых и ненужных эмоциональных реакций, которые поддерживаем в своём теле при возникновении «потока» мыслей о не случившихся в реальности событиях или «пережёвывании» прошлых обид.

Что же полезнее – бег или отдых?

На основе исследований Британского сообщества психологов мы смогли ответить на вопрос – что лучше.

Накоплены доказательства, что для психологического функционирования, в особенности для контроля скорости и внимания, очень полезны физические упражнения. Также спорт влияет на наше настроение и способствует приливу энергии.

Фото: unsplash.com/@leahhetteberg

Британское сообщество психологов провело эксперимент: попросили участников (студентов) оценить их степень активности после 15-минутной пробежки и 15-минутного отдыха. Студенты, которые отправились на пробежку впоследствии показали отличные результаты выполнения теста Trail Making Test, в отличие от группы студентов, которая отдыхала.

Почему же бег выигрывает?

После пробежки мозг осуществляет выработку эндорфинов и эндоканнабиноидов. Выработка этих веществ помогает снизить стресс, боль в теле и мышцах. Бег улучшает память, поэтому физическая активность поможет справиться с поставленными задачами и найти нужные решения.

Фото: unsplash.com/@knowjack

Чем активнее тело, тем активнее мозг. Если постоянно лениться, то мозг тоже будет впадать в это состояние, поэтому небольшая активность должна присутствовать в жизни.

Важно помнить, что физическая активность полезна для нашего тела не только снаружи, но и для организма – внутри. Регулярные пробежки, зарядка, прогулки помогают активизировать работу головного мозга и запустить мыслительный процесс.

Дмитрий: Почему физическая активность и спорт так расслабляют? Во-первых, мы дышим, а звук нашего дыхания — это то, что сопровождает нас всю жизнь, через выдох из нас уходит излишнее напряжение. Во-вторых, физическая нагрузка балансирует эмоциональную – мы как будто с одной стороны нервной системы напрягаем тело, а с другой — через напряжение мышц сжигаем «лишние» гормоны стресса. И в-третьих, спорт отвлекает и переключает от привычного мира к миру наших предков, даря нам чувство соревнования и игры.