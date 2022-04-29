Лучшее время сделать то, до чего никак не доходили руки.

8 идей для майских выходных, чтобы они не прошли зря

Длинные выходные или отпуск — это повод попробовать что-то новое, на что не хватало времени в обычные дни.

Вот несколько вариантов, которые можно осуществить уже на майских праздничных выходных.

Освоить новый вид спорта

Фитнес в спортивном зале, бег, растяжка — всё это порой надоедает даже самым мотивированным из нас. Хочется разнообразить спортивную деятельность, но на это не хватает времени. В длинные выходные эта возможность есть.

Конная прогулка, джампинг на батуте, единоборства, падел – это лишь одни из вариантов, в чём себя можно попробовать. Быть может, вас затянет, и новый спорт станет любимым хобби.

Генеральная уборка

Уборка – дело хорошее, но долгое и трудоёмкое. В обычные дни времени хватает только на мытьё пола, уборку пыли и наведение внешнего порядка.

Фото: unsplash.com/@danielcgold

Перебрать одежду и обувь, вымыть окна и двери – это тоже необходимо для поддержания чистоты в доме.

Уборку можно разделить на несколько дней, так у вас будут силы, и уборка пройдёт намного качественней. Кроме чистоты вы получите ещё и отличный способ отключиться от реальности. Кто-то считает уборку медитацией — и небезосновательно.

Спортивный марафон

Сейчас в открытом доступе находятся тысячи спортивных марафонов, некоторые из которых можно пройти в течение несколько дней. Это и платные, и бесплатные марафоны, подготовленные тренерами, блогерами или коучами.

После работы сложно найти в себе силы выполнить тренировку очередного дня, поэтому отпуск или длинные выходные отлично подойдут для его прохождения. Выберите тему марафона — пусть это будет беговой курс или работа над своими психологическими запросами — и смело планируйте время на обучение и самопознание.

Такие выходные точно не пройдут впустую.

Чек-ап организма

В рутине работы и домашних забот мы часто забываем заботиться о своём организме. Проходить медицинские обследования очень важно, чтобы своевременно принимать необходимые меры для поддержания своего здоровья. Мероприятие это небыстрое, поэтому стоит набраться терпения и сил.

Как раз во время отпуска или длинных выходных поход по врачам будет уместен, ведь вы не будете никуда торопиться или бояться опоздать.

СПА-день

Дать отдых необходимо не только разуму, но и телу. Расслабиться, сходить на массаж и косметические процедуры всегда приятно и полезно.

Фото: unsplash.com/@dnestorova

Но не всегда во время рабочих дней получается выделить время на подобные процедуры. Поэтому в свой отпуск или выходные оторваться на СПА будет подходящей идеей. Попробуйте устроить такой день со своим друзьями или второй половинкой, так вы вместе отдохнёте и наберётесь сил.

Ремонт

Перестановка в квартире или ремонт — это совсем не быстрый процесс, требующий сил и времени. Часто это мероприятие откладывают в «долгий ящик», но рано или поздно к этому стоит вернуться.

Стоит заранее спланировать свои выходные или отпуск под ремонт, ведь продолжать его уже в обычные, рабочие дни будет сложно. Провести ремонт в квартире можно при помощи рабочих, чтобы только контролировать процесс и не напрягаться, а можно затеять его со своими близкими, так будет и веселей, и труд не будет казаться таким тяжёлым.

Фотосессия

Обновить фотогалерею, поставить новую аватарку, запечатлеть моменты из жизни всегда поможет фотограф. Иногда хочется устроить фотосессию для себя, в красивых локациях, в красивой одежде и наслаждаться результатами работы мастера.

Фото: unsplash.com/@enginakyurt

Но что если сделать длинные выходные поводом собраться семьёй и устроить фотосессию вместе, чтобы сохранить на память семейные снимки? Такой день запомнится надолго и замечательно разгрузит вашу нервную систему.

Путешествие

Путешествие на поезде, самолёте или на машине — это всегда приятно. Совместные поездки с друзьями или родными ещё лучше, ведь вы получите море эмоций, насладитесь отдыхом вместе. Путешествие стоит планировать заранее, чтобы понимать как, куда, с кем и зачем вы едете, чтобы отдых получился максимально комфортным, без непредвиденных ситуаций.

Выходные или отпуск — это время не только для отдыха нашего тела на диване, сна и просмотра сериала, но и для обретения новых эмоций, хобби и увлечений.