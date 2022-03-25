Как перезагрузиться и побороть стресс за выходные. 5 беспроигрышных способов от психолога

Если даже после нерабочих дней вы всегда чувствуете себя уставшими, настало время что-то поменять.

Вероника Тюрина психолог-консультант Как побороть стресс за выходные?

Большинство из нас начинает ждать вечер пятницы уже с понедельника. Ведь сразу за ним наступают желанные выходные и возможность наконец-то расслабиться. Но бывает так, что сон до обеда, привычное лежание на диване и просмотр телевизора не дают никакого отдыха, а в понедельник вы вновь чувствуете себя уставшими, будто выходных и не было. Если всё это про вас, нужно срочно что-то менять.

В своей практике я нашла несколько беспроигрышных способов разобраться с внутренним напряжением и перезагрузиться за выходные так, чтобы вступить в новую неделю с новыми силами.

Подольше поваляйтесь в кровати утром

Но не переусердствуйте. Если вы в будние дни встаёте в шесть утра, разрешите себе в субботу и воскресенье понежиться в постели до восьми. Пары дополнительных часов вам будет достаточно. Так вы не нарушите свой привычный режим сна и будете чувствовать себя хорошо.

Фото: istockphoto.com

Создайте себе хорошее настроение

Делайте всё, что приносит вам положительные эмоции. Напишите в заметках список вещей, от которых вы действительно кайфуете: посмотреть любимый фильм, прогуляться в парке, посидеть с друзьями в кафе. И постарайтесь за выходные успеть сделать парочку из них. Много приятных мелочей, сделанных для себя, складываются в общий приятный фон вашего настроения.

Больше двигайтесь

Давно известно, что физическая активность помогает справляться со стрессом. Так воспользуйтесь этим знанием и сходите в тренажёрный зал (только без фанатизма). Посетите групповое занятие по танцам, йоге или выберите другую активность, которая вам больше нравится. Включите дома заводную музыку и потанцуйте перед зеркалом. Напряжение всегда оставляет в теле блоки и зажимы: убираете их — расслабляете тело. В таком состоянии мозг и психика тоже расслабляются. Сеанс массажа тоже будет очень кстати.

Фото: istockphoto.com

«Напишите претензию»

Это простое психологическое упражнение для «выгрузки» негатива из сознания и подсознания. Берите ручку, блокнот и начинайте по пунктам перечислять все свои претензии к близким, коллегам, окружению, политике, экономической ситуации. Просто пишите, не задумываясь и как бы снимая невысказанные слова с языка. Так вы освободите голову и выпустите накопленные эмоции. Когда закончите писать, можете сжечь лист, скомкать или запечатать его в конверт и отложить. Как вам будет комфортно.

Займитесь творчеством

Пожалуй, самый красивый и приятный способ справиться со стрессом и напряжением. Порисовать, полепить из теста, повышивать – заняться тем, к чему у вас лежит душа. Никогда не говорите себе, что ничего не умеете. Вы творите для себя. Главная цель – прожить через творчество ненужные эмоции и выпустить их на лист бумаги, холст, выразить в форме разных фигур.

Фото: istockphoto.com

Нервное напряжение уходит тогда, когда приходят положительные эмоции. Вы не можете изменить обстоятельства, которые порождают тревогу и погружают вас в стресс. Но вы можете поработать над своим восприятием и научиться быстро избавляться от негатива. Выбирайте себя счастливых.