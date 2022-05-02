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Чем заняться на майские праздники — 2022: чек-лист активных майских праздников — скачать

Чек-лист активных майских праздников. Нужно успеть сделать всё, и даже больше
Маргарита Иванникова
Чек-лист активных майских
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Впереди несколько тёплых деньков, в которые сидеть дома глупо.

Первые майские праздники уже начались. Тепло, а это значит, что пора выходить на улицу, звать с собой друзей и бежать навстречу приключениям. Некоторые захотят выбраться куда-нибудь подальше от шумных мегаполисов, подышать свежим воздухом и порелаксировать. Кто-то, напротив, останется дома и будет три дня подряд готовить идеальный шашлык. Или, может быть, вы выберете для себя масштабное велопутешествие по близлежащим городам?

В любом случае возможностей активно и весело провести время и в городе, и за его пределами очень много. Тем более что впереди нас ждёт вторая партия майских каникул – ещё целых четыре дня.

Чтобы вы точно всё успели, мы подготовили чек-лист и собрали самые интересные, на наш взгляд, активности для тёплого времени.

Чек-лист активных майских праздников

Чек-лист активных майских праздников

Фото: «Чемпионат»

Скачивайте чек-лист по ссылке, ставьте в нём галочки, и отличных вам каникул!

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