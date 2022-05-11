6 красивых спортивных коллекций, которые вышли этой весной

Где ещё вы найдёте «ТВОЁ» и Dior в одной подборке?

Несмотря на то что российский модный рынок претерпел серьёзные изменения этой весной, мы продолжаем говорить про новинки спортивной моды по двум причинам: во-первых, глядя на прекрасное, можно неслабо вдохновиться и составить отличный яркий гардероб из того, что доступно. Во-вторых, как мы уже рассказывали, вы всё ещё можете заказать вещи из-за границы.

Вот несколько красивых новых коллекций из мира спорта, которые могут вдохновить.

Металлик от Khrisjoy

С наступлением весны эти костюмы заполонили ленты инфлюенсеров. Металлизированный cатин в этом сезоне составляет уверенную конкуренцию на рынке гламурных спортивных костюмов хорошо знакомому из 2000-х велюру. Да, нам не показалось — такой спорт-шик мы заслужили в этом году.

Фото: Khrisjoy

Стоит отметить, что такие костюмы необязательно стилизовать под нулевые: носите их с базовыми футболками и кедами, но постарайтесь избежать дополнительных аксессуаров — этот костюм и без них выделит вас среди толпы.

Лайфстайл коллекция Saint Laurent

Вот здесь точно место для вдохновения — в капсулу вошли доски для серфинга из экзотических пород дерева, электробайк, шлемы, бомбер и дождевик, костюмы для сёрфинга, а также доски для скейтборда.

Фото: ysl.com

Коллекция The Ride доступна на сайте бренда. За доску для серфинга придётся заплатить $ 6000, за байк — $ 6500. Посмотреть и вдохновиться — бесплатно.

Долгожданные Crocs от Салехе Бембури

В то время как большинство звёзд и дизайнеров берут за основу классический силуэт, Бембури меняет игру. В декабре мы увидели первый релиз этой модели в трёх цветах, и вот, этой весной, коллекция нашла продолжение в оттенках Crocodile, Urchin и Stratus.

Фото: CROCS

Модель отличается богатой ребристой текстурой в стиле отпечатка пальца с овальными вырезами в передней части стопы для лучшей воздухопроницаемости. Релиз состоится 24 мая.

Спортивный Dior

В этом году бренд всерьёз увлёкся спортивной направленностью — с начала года вышло уже три релиза, которые заслуживают внимания от ценителей спортивного стиля.

Фото: Dior

Новая коллекция Dior Vibe выделяется на фоне остальных: презентовали капсулу восемь профессиональных спортсменок. Например, теннисистка Мария Саккари и участница олимпийской сборной Франции по спортивной гимнастике Мелани де Хесус.

В коллекцию вошли шорты, рубашки-поло, комбинезоны и сумки Vibe.

Цветная база от «ТВОЁ»

Новая коллекция российского бренда вышла как нельзя кстати — импортозамещение в его лучшем проявлении. Коллекция Color Basics — это топы, велосипедки, шорты и свитшот в шести ярких цветах. Бренд выбрал фиолетовый, фуксию, кремовый, зелёный, голубой и оранжевый цвета.

Фото: ТВОЁ

Вещи отлично собираются в монохромный образ или становятся базой любого аутфита, а цена на изделия радует своей доступностью. Коллекция заявлена как унисекс-капсула.

Новое от M&M х adidas

Новая коллаборация M&M х adidas продолжила сотрудничество в сфере «конфетных» кроссовок и получила шесть расцветок, вдохновлённых разноцветными драже. За основу взята баскетбольная модель 1984 года adidas Forum Low.

Фото: adidas

Купить модель из коллаборации можно и в России. Такие кроссовки станут отличным дополнением любого базового образа, чтобы сделать его ярче и веселее.