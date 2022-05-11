Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Новинки спортивных коллекций, что нового у спортивных брендов: коллекции Saint Laurent, Твоё, Dior

6 красивых спортивных коллекций, которые вышли этой весной
Наида Саидова
Новые спортивные коллекции 2022
Комментарии
Где ещё вы найдёте «ТВОЁ» и Dior в одной подборке?

Несмотря на то что российский модный рынок претерпел серьёзные изменения этой весной, мы продолжаем говорить про новинки спортивной моды по двум причинам: во-первых, глядя на прекрасное, можно неслабо вдохновиться и составить отличный яркий гардероб из того, что доступно. Во-вторых, как мы уже рассказывали, вы всё ещё можете заказать вещи из-за границы.

Как сегодня заказать вещи в Россию из-за границы? Без кроссовок и гаджетов не останемся Как сегодня заказать вещи в Россию из-за границы? Без кроссовок и гаджетов не останемся

Вот несколько красивых новых коллекций из мира спорта, которые могут вдохновить.

Металлик от Khrisjoy

С наступлением весны эти костюмы заполонили ленты инфлюенсеров. Металлизированный cатин в этом сезоне составляет уверенную конкуренцию на рынке гламурных спортивных костюмов хорошо знакомому из 2000-х велюру. Да, нам не показалось — такой спорт-шик мы заслужили в этом году.

Фото: Khrisjoy

Стоит отметить, что такие костюмы необязательно стилизовать под нулевые: носите их с базовыми футболками и кедами, но постарайтесь избежать дополнительных аксессуаров — этот костюм и без них выделит вас среди толпы.

Лайфстайл коллекция Saint Laurent

Вот здесь точно место для вдохновения — в капсулу вошли доски для серфинга из экзотических пород дерева, электробайк, шлемы, бомбер и дождевик, костюмы для сёрфинга, а также доски для скейтборда.

Фото: ysl.com

Коллекция The Ride доступна на сайте бренда. За доску для серфинга придётся заплатить $ 6000, за байк — $ 6500. Посмотреть и вдохновиться — бесплатно.

Долгожданные Crocs от Салехе Бембури

В то время как большинство звёзд и дизайнеров берут за основу классический силуэт, Бембури меняет игру. В декабре мы увидели первый релиз этой модели в трёх цветах, и вот, этой весной, коллекция нашла продолжение в оттенках Crocodile, Urchin и Stratus.

Фото: CROCS

Модель отличается богатой ребристой текстурой в стиле отпечатка пальца с овальными вырезами в передней части стопы для лучшей воздухопроницаемости. Релиз состоится 24 мая.

Спортивный Dior

В этом году бренд всерьёз увлёкся спортивной направленностью — с начала года вышло уже три релиза, которые заслуживают внимания от ценителей спортивного стиля.

Фото: Dior

Новая коллекция Dior Vibe выделяется на фоне остальных: презентовали капсулу восемь профессиональных спортсменок. Например, теннисистка Мария Саккари и участница олимпийской сборной Франции по спортивной гимнастике Мелани де Хесус.

В коллекцию вошли шорты, рубашки-поло, комбинезоны и сумки Vibe.

Цветная база от «ТВОЁ»

Новая коллекция российского бренда вышла как нельзя кстати — импортозамещение в его лучшем проявлении. Коллекция Color Basics — это топы, велосипедки, шорты и свитшот в шести ярких цветах. Бренд выбрал фиолетовый, фуксию, кремовый, зелёный, голубой и оранжевый цвета.

Фото: ТВОЁ

Вещи отлично собираются в монохромный образ или становятся базой любого аутфита, а цена на изделия радует своей доступностью. Коллекция заявлена как унисекс-капсула.

Новое от M&M х adidas

Новая коллаборация M&M х adidas продолжила сотрудничество в сфере «конфетных» кроссовок и получила шесть расцветок, вдохновлённых разноцветными драже. За основу взята баскетбольная модель 1984 года adidas Forum Low.

Фото: adidas

Купить модель из коллаборации можно и в России. Такие кроссовки станут отличным дополнением любого базового образа, чтобы сделать его ярче и веселее.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что будет, если пить стакан тёплой воды каждое утро
Что будет, если пить стакан тёплой воды каждое утро
Качаем пресс стоя. 4 простых упражнения для плоского живота
Качаем пресс стоя. 4 простых упражнения для плоского живота
TOP 3
Стильное резюме Карима Бензема. Что носит вице-капитан клуба «Реал Мадрид»
Стильное резюме Карима Бензема. Что носит вице-капитан клуба «Реал Мадрид»
Тренды
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Вопрос дня
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Здоровье
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Фитнес
© championat.com 2000–2022