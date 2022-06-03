Джек Грилиш — новый амбассадор Gucci с миллионным контрактом. Как так получилось?

За что люксовый бренд будет платить такие деньги и почему контракты с футболистами заключают всё чаще.

Мир моды и мир футбола никогда ещё не были так близки, как сегодня. Нет ничего странного в том, что футболисты увлекаются модой, хотят выглядеть хорошо на снимках фотографов или фанатов, но теперь сотрудничество вышло на качественно иной уровень.

Из чего получаются такие контракты

Прецеденты революции моды были и раньше, нельзя забывать про Дэвида Бекхэма. Он был практически первопроходцем, можно даже сказать, с него всё и началось. После спортсмена появилось новое поколение, которое завоевало мир моды и привнесло туда много нового. Среди них, например, такие футболисты, как Поль Погба, Неймар, Килиан Мбаппе или Эктор Бельерин.

Поль Погба и Давид Алаба в рекламной кампании Gucci 2022 Фото: Gucci

Футбол — глобальная игра, на протяжении десятилетий объединяющая совершенно разные аудитории в одну гигантскую. Его популярность продолжает расти, а с появлением социальных сетей этот процесс пошёл очень быстро и массово. Именно тогда отношения между модой и футболом получили новый виток.

Однако люксовые бренды руководствуются не только результатами игрока на поле, но и его деятельностью вне: внешность игрока и социальная активность становятся в один ряд с забитыми мячами, а порой и выше.

В мае 2022 года Ромелу Лукаку стал амбассадором Samsonite Фото: Samsonite

Всё, что началось в 80-е годы прошлого столетия между Nike и Майклом Джорданом, сегодня происходит с модными брендами и футбольным миром: Dior объявил Килиана Мбаппе своим амбассадором, Рахим Стерлинг представляет Clarks, Moncler одевает футболистов «Интера», а Hugo Boss – игроков «Реала» Мадрид.

Самый дорогой английский футболист в истории теперь в Gucci

В апреле 2022 года футбольный мир заговорил о скором возможном сотрудничестве Джека Грилиша и Gucci. 23 мая бренд официально объявил британца глобальным амбассадором. Соглашение принесёт Грилишу € 1,6 млн прибыли.

Для меня большая честь объявить, что я присоединился к Gucci в качестве посла их бренда.

Джек Грилиш

Для всех, кто следит за карьерой британца, не произошло ничего необычного: он часто появлялся на публике в вещах бренда, имеет огромную аудиторию и является игроком топовой команды английской Премьер-лиги.

На поле его прическа, закатанные гетры и накачанные икроножные мышцы стали фирменными знаками, которым посвящено бесчисленное количество постов в социальных сетях. Его социальный образ и узнаваемость – важный фактор для Gucci.

Вместе со стилистом рассуждаем, как нужно одеваться, чтобы стать лицом итальянского бренда.

Марина Юркова дизайнер по разработке мужской одежды Стиль дома Gucci — дорогой и дерзкий, и совершенно по-новому вещи из коллекции смотрятся на Джеке. Он стильно сочетает брендовые вещи и спортивные.

Стиль одежды Грилиша можно определить как athleisure. Сегодня это одно из самых устойчивых направлений в моде. Основная идея – сочетание спортивных вещей с кэжуальными. Этот стиль активно развивается, так как всё больше размываются границы между офисом, домом и активным отдыхом. А желание стильно и уместно выглядеть в разных обстоятельствах становится актуальнее.

Фото: Из личного архива Джека Грилиша

Основное в гардеробе Джека – толстовка. Это универсальная вещь, которая отлично сочетается с джинсами и пиджаком, придавая образу формальности. Также актуально она смотрится с плотной рубашкой (овершот) и брюками-карго. И самое обычное сочетание с трикотажными джоггерами. Все три образа можно дополнить кроссовками и рюкзаком. Джек отлично комбинирует толстовки с джинсами или шортами.

Фото: Из личного архива Джека Грилиша

У Грилиша отменный вкус, он выбирает тренды: в одном костюме может сочетаться спортивный и уличный стиль, цветочная романтика и яркие контрастные цвета.

Фото: Из личного архива Джека Грилиша

Пожалуй, это заявка на дерзость! При этом цветочки и мягкий материал ещё больше подчёркивают брутальность спортсмена.