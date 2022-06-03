5 упражнений, которых боятся женщины на тренировках. А зря

Они не только не навредят вашей фигуре, но и принесут телу огромную пользу.

Каких упражнений избегают женщины? Почему на самом деле этого делать не стоит?



Отвечает фитнес-тренер.

Некоторые девушки при походе в тренажёрный зал боятся работать с весом. Они не хотят превратить свои изящные фигуры в мужские и поэтому избегают некоторых упражнений. В основном это касается тренировок на верхнюю часть тела. Существует стереотип, что руки, грудь и спину нужно качать только мужчинам. Но делить упражнения на «мужские» и «женские» – большая ошибка.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass Не стоит игнорировать упражнения на верх тела: мышцы спины, рук, плеч и грудные. Многие девушки боятся, что от них они потеряют женственность, у них быстро вырастут мышцы. Но это не так.

Раскачаться как бодибилдер не получится

Во-первых, всё тело должно развиваться гармонично и сбалансированно. И игнорировать половину мышц тела неправильно. Во-вторых, эти мышцы напрямую участвуют в формировании осанки и поддержании качественной работы опорно-двигательного аппарата. Не тренируя их, вы рискуете здоровьем ваших суставов и позвоночника. В-третьих, хорошо натренированные мышцы спины визуально уменьшают талию.

Если говорить о наборе мышечной массы, быстро это сделать не получится. В первую очередь из-за недостаточного количества гормонов в организме. Чтобы мышцы быстро увеличились в объёме нужно заниматься с очень большими весами и поддерживать это сильным профицитом питания.

Фото: istockphoto.com

Рельефная и мощная фигура как у бодибилдеров – это большая и многолетняя работа над своим телом. За месяц тренировок ваши руки не станут огромными. А вот подтянуть их и сделать эстетичнее вполне реально. Вот несколько упражнений, которые принесут вам только пользу.

Вертикальная тяга

Техника выполнения

Возьмитесь за рукоятку тренажёра обеими руками чуть шире ширины плеч. Сядьте ровно на скамью, выпрямите спину. Зафиксируйте ноги под валиками.

На выдохе опустите рукоятку до ключиц, сводя при этом лопатки.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Отведение рук с гантелями в стороны

Техника выполнения

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. В каждой руке держим по гантеле комфортного веса.

На выдохе поднимаем немного согнутые в локтях руки до параллели с полом.

Возвращаемся в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Отжимания

Техника выполнения

Встаньте в упор лёжа. Корпус держим ровным: шея, спина и бёдра находятся на одной линии. Прямые ноги ставим вместе. Кто не умеет делать классические отжимания, может делать упражнение с колен.

Опуститесь до угла 90 градусов в локтях.

Мощно выдыхаем при подъёме в верхнюю точку. Локти не разгибаем до конца.

Фото: istockphoto.com

Сгибания на бицепс с гантелями

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. В каждую руку возьмите по гантеле комфортного веса.

На выдохе согните руки в локтях, запястья смотрят вверх. Локти плотно прижаты к корпусу, старайтесь ими не раскачивать.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Разгибания рук с гантелью из-за головы

Техника выполнения

Встаньте прямо или сядьте на скамью со спинкой. Возьмите в обе руки одну гантель и поднимите руки над головой.

На вдохе согните руки в локтях и заведите гантель за голову. Локти направлены чётко вперёд, старайтесь не разводить их в стороны.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Не бойтесь включать эти упражнения в свои тренировки. Они сделают тело крепким, а фигуру — красивой.

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