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Метод круговой тренировки на всё тело для похудения – как быстро накачаться и похудеть

Как прокачать всё тело за 20 минут. Круговая тренировка от мастера спорта по фитнесу
Светлана Ибрагимова Екатерина Кононова
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Как проработать всё тело за 20 минут?
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Комплекс упражнений не для новичков.

На пути к красивой фигуре и подтянутому телу вам помогут гибридные тренировки. Инвентарь почти не потребуется: нужны лишь коврик и пара гантелей.

<a href="https://www.championat.com/authors/4137/1.html">Екатерина Кононова</a>
Екатерина Кононова
тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу

Гибридные упражнение — это комбинация нескольких движений в одном повторении. Такая тренировка помогает проработать много мышечных групп в одном упражнении, позволяет выполнить больше работы за короткое время, вносит разнообразие в тренировочный процесс, а также увеличивает энергозатраты.

Новичкам эти тренировки не подойдут, ведь это целое испытание для организма. А вот опытные спортсмены смогут справиться с темпом занятия и осилить несколько кругов. Тренировка включает в себя три раунда, в каждом – пять упражнений. Отдыхать между кругами можно столько, сколько комфортно.

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Приседание с приставным шагом

Техника выполнения

  • Встаём, ноги расставлены широко.
  • Делаем приседание и тут же возвращаемся в исходное положение.
  • Выполняем приставной шаг в сторону и тут же снова приседаем.

Делаем 20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Выпад назад + жим вверх

Техника выполнения

  • Встаём, ноги вместе.
  • В правую руку берём гантель и сгибаем руку в локте.
  • Делаем выпад назад правой ногой. Параллельно с этим выталкиваем правую руку вверх.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем 15 повторений на правую сторону, а затем меняем руку и ногу и повторяем то же самое на левую сторону.

Фото: istockphoto.com

Планка с перестановкой гантели

Техника выполнения

  • Встаём в планку на вытянутых руках, ладони под плечами. Тело и ноги образуют одну прямую линию. Живот напряжён. Гантель кладём справа от себя.
  • Берём гантель левой рукой и перекладываем её на левую сторону.
  • Делаем то же действие, но уже правой рукой.

Делаем это упражнение 12 раз.

Фото: istockphoto.com

Планка с касанием

Техника выполнения

  • Встаём в планку на вытянутых руках, ладони под плечами.
  • Касаемся левой ладонью правого плеча и тут же правой ладонью левого.
  • Возвращаемся в исходное положение и сразу же делаем скручивание – сгибаем ногу в колене и поворачиваем корпус так, чтобы бедро коснулось пола. Колено при этом пола не касается.
  • Делаем такое же скручивание на другую ногу.

Выполняем это упражнение 10 раз.

Фото: istockphoto.com

Ножницы

Техника выполнения

  • Ложимся на коврик, отрываем прямые ноги от пола.
  • На четыре счёта делаем шагающие движения вверх.
  • И ещё на четыре счёта «шагаем» вниз.

Выполняем 10 повторений.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Теперь отдохните, выполните дыхательную гимнастику. Когда почувствуете, что готовы – приступайте ко второму кругу. Всего нужно сделать три раунда, при желании можно увеличить до пяти.

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