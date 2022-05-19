Как прокачать всё тело за 20 минут. Круговая тренировка от мастера спорта по фитнесу
Комплекс упражнений не для новичков.
На пути к красивой фигуре и подтянутому телу вам помогут гибридные тренировки. Инвентарь почти не потребуется: нужны лишь коврик и пара гантелей.
тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу
Гибридные упражнение — это комбинация нескольких движений в одном повторении. Такая тренировка помогает проработать много мышечных групп в одном упражнении, позволяет выполнить больше работы за короткое время, вносит разнообразие в тренировочный процесс, а также увеличивает энергозатраты.
Новичкам эти тренировки не подойдут, ведь это целое испытание для организма. А вот опытные спортсмены смогут справиться с темпом занятия и осилить несколько кругов. Тренировка включает в себя три раунда, в каждом – пять упражнений. Отдыхать между кругами можно столько, сколько комфортно.
Приседание с приставным шагом
Техника выполнения
- Встаём, ноги расставлены широко.
- Делаем приседание и тут же возвращаемся в исходное положение.
- Выполняем приставной шаг в сторону и тут же снова приседаем.
Делаем 20 повторений.
Фото: istockphoto.com
Выпад назад + жим вверх
Техника выполнения
- Встаём, ноги вместе.
- В правую руку берём гантель и сгибаем руку в локте.
- Делаем выпад назад правой ногой. Параллельно с этим выталкиваем правую руку вверх.
- Возвращаемся в исходное положение.
Делаем 15 повторений на правую сторону, а затем меняем руку и ногу и повторяем то же самое на левую сторону.
Фото: istockphoto.com
Планка с перестановкой гантели
Техника выполнения
- Встаём в планку на вытянутых руках, ладони под плечами. Тело и ноги образуют одну прямую линию. Живот напряжён. Гантель кладём справа от себя.
- Берём гантель левой рукой и перекладываем её на левую сторону.
- Делаем то же действие, но уже правой рукой.
Делаем это упражнение 12 раз.
Фото: istockphoto.com
Планка с касанием
Техника выполнения
- Встаём в планку на вытянутых руках, ладони под плечами.
- Касаемся левой ладонью правого плеча и тут же правой ладонью левого.
- Возвращаемся в исходное положение и сразу же делаем скручивание – сгибаем ногу в колене и поворачиваем корпус так, чтобы бедро коснулось пола. Колено при этом пола не касается.
- Делаем такое же скручивание на другую ногу.
Выполняем это упражнение 10 раз.
Фото: istockphoto.com
Ножницы
Техника выполнения
- Ложимся на коврик, отрываем прямые ноги от пола.
- На четыре счёта делаем шагающие движения вверх.
- И ещё на четыре счёта «шагаем» вниз.
Выполняем 10 повторений.
Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».
Теперь отдохните, выполните дыхательную гимнастику. Когда почувствуете, что готовы – приступайте ко второму кругу. Всего нужно сделать три раунда, при желании можно увеличить до пяти.
В телеграм-канале Lifestyle проходит розыгрыш — переходи по ссылке и выигрывай бесплатную тренировку по сквошу! Победителей объявим 25 мая.