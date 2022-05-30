За 15 минут можно сжечь до 280 калорий, но это будет зависеть от некоторых факторов.

Как правильно прыгать без скакалки, чтобы похудеть

Как правильно прыгать без скакалки? Сколько калорий можно сжечь?



Отвечает фитнес-тренер.

Многие сомневаются в эффективности тренировки без скакалки, хотя вариантов прыжков очень много и все они полезны. Упражнение задействует сразу несколько групп мышц вашего тела: бёдра, икры, ягодицы. Также прыжковая тренировка очень энергозатратная, она поможет сжечь немало калорий.

Сергей Кузьминский тренер по бегу и фитнес-тренер World Class Прыжки – это в первую очередь кардионагрузка, которая тренирует сердечно-сосудистую систему, улучшает выносливость, повышает анаэробный порог.

Сколько нужно прыгать, чтобы похудеть

Прыжки на месте сжигают не меньше калорий, чем прыжки на скакалке. За 15 минут можно избавиться от 230-280 калорий. Всё будет зависеть от вида прыжков, регулярности тренировок, здорового питания и веса человека.

Какие виды прыжков существуют

на одной ноге;

на двух ногах;

с ноги на ногу;

из стороны в сторону;

с участием рук;

без участия рук;

на прямых ногах;

с высоким подниманием колен;

на полусогнутых ногах.

Фото: istockphoto.com

Как правильно прыгать на полусогнутых ногах

Техника выполнения

Держите спину ровной на протяжении всего упражнения.

Если выполняете прыжки с двух ног, в исходном положении ставьте их немного шире плеч.

Если прыжки на одной ноге или с ноги на ногу, выполняйте их также на полусогнутых, а руками помогайте себе держать равновесие.

Не торопитесь, делайте упражнение тщательно, чтобы по максимуму задействовать все целевые группы мышц.

Фото: istockphoto.com

Как правильно прыгать на прямых ногах

Вариаций может быть очень много, чтобы вы могли нагрузить нужную группу мышц. С прыжками на прямых ногах, например, очень хорошо включаются стопы и тазовое дно. Если мы делаем обычные выпрыгивания, работают голеностоп и колени, тазобедренный сустав, дополнительно работают мышцы бёдер и ягодиц.

Прыжки на прямых ногах выполняются несколько иначе.

Техника выполнения

Ноги ставьте гораздо уже, чем при обычных прыжках. Руки вдоль тела.

Прыгайте с высокой интенсивностью, не останавливаясь.

Приземляйтесь на мыски, от пола отталкивайтесь всей ступнёй.

Фото: istockphoto.com

Кому нельзя прыгать

Не рекомендуется прыгать тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания и грыжи. Также прыжки не советуют людям, страдающим болями в спине, шее и коленях. Если у вас проблемы со связками и суставами, упражнение тоже лучше исключить.