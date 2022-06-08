Как выбрать хорошую черешню и чем она отличается от вишни

Лидия Квашнина нутрициолог Как правильно выбирать черешню? Чем она полезна?

Чем черешня отличается от вишни

Отличие этой ягоды от вишни в том, что она обладает менее раздражающим воздействием на слизистые оболочки органов желудочно-кишечного тракта. Но вишня содержит больше витамина C и обладает более низким гликемическим индексом, так как менее сладкая. В остальном ягоды обладают почти аналогичным составом и лечебными свойствами.

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Чем полезна черешня

Черешня не очень калорийна (63 ккал на 100 г) и содержит витамины C, K, B1, B2, B6, калий, марганец, магний, медь, железо. В свою очередь, калий поддерживает сократимость сердечной мышцы и снижает артериальное давление за счёт расслабления гладкой мускулатуры стенок артерий.

Учёные из Америки утверждают, что черешня благодаря наличию в составе антоцианов, флавоноидов, катехинов и полифенольных антиоксидантов уменьшает метаболический синдром, включающий гипертоническую болезнь, ожирение, подагру, сахарный диабет II типа и др.

Фото: istockphoto.com

Антиоксиданты и витамин C, которые есть в черешне, — незаменимые помощники иммунной системы. Первые помогают привести в порядок обмен веществ, снижают риск развития аутоиммунных патологий. Второй, по данным исследований, повышает устойчивость барьерных тканей (кожи, слизистых оболочек) к внедрению любых инфекций и стимулирует работу макрофагов (поглощают вредные для организма частицы).

Эксперименты на грызунах показали, что черешня способна подавлять развитие раковых клеток. Это возможно за счёт антоцианов, блокирующих злокачественную трансформацию клеток, а также замедляющих рост уже имеющихся чужеродных тканей.

Черешня — отличный помощник в сохранении волос, защите кожи от ультрафиолета и чёрных точек.

Кому не стоит есть черешню

Следует отказаться от черешни при наличии таких противопоказаний.

Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. В составе черешни имеются экстраактивные вещества, вызывающие раздражение слизистых оболочек желудка и двенадцатипёрстной кишки, а также другие побочные эффекты. Рекомендуется не употреблять черешню при обострении гастрита, энтерита, язвенной болезни, а также при наличии синдрома нарушения всасывания или раздражённого кишечника, так как могут возникнуть осложнения.

Фото: istockphoto.com

Аллергические реакции на черешню или других представителей семейства Розовые, так как возможна перекрёстная аллергия

Сахарный диабет. Ягоды содержат много легкоусваиваемых углеводов, поэтому при наличии сахарного диабета I и II типа их можно есть только согласно рекомендациям лечащего врача.

Когда начинается и заканчивается сезон черешни

Разгар сезона этой ягоды длится 1-1,5 месяца: с конца мая по начало июля. В этот период плоды и вкуснее, и полезнее.

Как выбрать хорошую черешню

Мелкие дефекты (вмятины и порезы) приводят к быстрой порче плода и появлению характерного гнилостного запаха брожения. Поскольку черешня нередко начинает портиться от косточки, то гниение можно распознать по плодоножке или «хвостику». У свежей черешни она зелёная и не высохшая, а у той, что давно хранилась, сухая и потемневшая.

Фото: istockphoto.com

Существуют сорта черешни, которые имеют розовый цвет даже спелыми. Такие плоды отличаются от тёмных бóльшим количеством витамина С и насыщенным кисло-сладким вкусом. Жёлтые сорта также с кислинкой и требуют больше внимания при транспортировке из-за тонкой кожицы. Сладкий, яркий вкус и повышенное содержание органических кислот находятся в тёмно-красных, бордовых или почти чёрных сортах. В диких сортах отмечается наибольшее количество биологически активных веществ.

Самый простой и полезный способ употребления любых ягод — в свежем виде. При желании можно добавить немного корицы, полить йогуртом. Максимальная суточная норма — до 600-700 г, недельная – до 2 кг.

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