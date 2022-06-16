Как по лицу понять, что у вас проблемы с почками, рассказала врач

Как по внешним признакам распознать проблемы с почками? На что обращать внимание?



Разбираемся вместе с врачом.

Внешний вид и здоровье тесно взаимосвязаны. Никакая косметика и поверхностные процедуры не помогут избавиться от недостатков, если проблема лежит глубоко внутри. Кроме того, поверхностные изменения могут сообщить о формирующихся заболеваниях раньше остальных симптомов.

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf На какие признаки обращать внимание? Какие внешние симптомы говорят о проблемах с почками?

Отёчность

Проблемы с почками проявляются на лице отёчностью нижних век. Но иногда образуются своеобразные «карманы» под глазами в ответ на поражения тонкого кишечника — точную причину поможет установить врач.

Фото: istockphoto.com

В целом в плане диагностики лицо очень «информативно». Например, отёчность характерна не только для патологии почек, но и для синдрома истощённых надпочечников, переутомления.

Синева под глазами

В особенности после пробуждения. Это признак плохой или слабой фильтрации почками жидкости. Также может говорить о «засорении» дренажной системы организма клейкими субстанциями иммуноглобулинов — реакция на неподходящую пищу.

Сухость кожи

Излишняя сухость кожи, в том числе и на лице, указывает на нарушения питьевого режима и работы выделительной системы.

Повышенная влажность кожи

Это может быть признаком дефицита витамина D или отравления. Что, в свою очередь, связано с проблемами выделительной системы.

Фото: istockphoto.com

Изменения языка

Помимо лица, стоит обратить внимание и на язык. Изменение формы вкусовых сосочков, «географический язык» (покрывается пятнами ярко-красного цвета с белым ободком), трещины расскажут о многих патологиях. О проблемах с почками и мочевым пузырём говорят изменения корня языка.

Изменения ушей

Уши служат показателем здоровья почек с точки зрения восточной медицины. Крепкий хрящ раковины говорит о генетическом здоровье почек, а мягкая раковина или её дисплазия — о предрасположенности к проблемам мочевыводящей системы.

О каких ещё проблемах могут говорить внешние изменения, рассказали в материале.