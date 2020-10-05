Без вреда для фигуры: какие сладости купить, если ты на диете?

Некоторым сложно полностью избегать сладостей, даже если очень хочется привести себя в порядок и улучшить состояние кожи. Но это вовсе не значит, что сладкоежки обречены на вечные муки выбора: красивая фигура или любимые вкусности. Сегодня можно найти альтернативу практически любой сладости, будь то шоколад или конфеты. Кроме того, некоторые традиционные десерты вполне можно есть даже тем, кто придерживается строгой диеты.

Лучшее – враг хорошего: почему вредная еда не так уж и плоха? Оказывается, не все здоровые перекусы будут лучшей альтернативой для вашей фигуры.

Финиковые конфеты

Энергетическая ценность: примерно 360 ккал.

Ориентировочное БЖУ: белки – 5 г, жиры – 11 г, углеводы – 60,3 г.

Фото: istockphoto.com

Хотя на 100 г альтернативных конфет приходится немало углеводов, это всё равно более полезная вариация, чем обычные сладости из шоколада. Делают их из фиников, сладость которых и компенсирует отсутствие сахара. Однако перебарщивать не стоит даже с такими конфетами.

Шоколад со стевией

Энергетическая ценность: примерно 460 ккал.

Ориентировочное БЖУ: белки – 5,8 г, жиры – 36,8 г, углеводы – 43 г.

Ещё один вариант десерта для тех, кто ограничивает потребление сахара. Стевия – один из наиболее популярных его заменителей, который получают из многолетних растений. Калорийность достаточно высока даже у того шоколада, но плитке молочного стоит предпочесть такой.

Батончики-мюсли

Энергетическая ценность: примерно 380 ккал.

Ориентировочное БЖУ: белки – 4,85 г, жиры – 10,66 г, углеводы – 62,4 г.

При выборе батончиков в магазине стоит внимательно проверять состав: производители нередко добавляют в них сахар и растительные масла, которые исключают десерт из числа полезных. Однако батончики мюсли с хороший составом – неплохой вариант здорового сладкого перекуса.

Зефир

Энергетическая ценность: примерно 300 ккал.

Ориентировочное БЖУ: белки – 0,8 г, жиры – 0 г, углеводы – 78,5 г.

Фото: istockphoto.com

На 100 г десерта приходится не так уж мало калорий, но от одной зефирины ваша фигура точно не пострадает. Кроме того, в нём содержатся полезные для организма железо и фосфор.

Пастила

Энергетическая ценность: примерно 320 ккал.

Ориентировочное БЖУ: белки – 0,5 г, жиры – 0 г, углеводы – 80 г.

В случае с пастилой также стоит быть внимательным к составу. Если она изготовлена в соответствии с требованиями из настоящего яблочного пюре и без использования сахара, пастила станет отличным дополнением к чаю или самостоятельным десертом.

Мармелад

Энергетическая ценность: примерно 290 ккал.

Ориентировочное БЖУ: белки – 0,98 г, жиры – 0,36 г, углеводы – 72,43 г.

Мармелад из натуральных ингредиентов также можно есть даже при строгих диетах. В нём содержится большое количество пектина – особого вещества, которое помогает снижать уровень холестерина в крови и нормализовать метаболизм, а также повышает иммунитет. Однако следует выбирать разновидности сладости с меньшим количеством сахара или с его заменителями.

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Сорбет

Энергетическая ценность: примерно 120 ккал.

Ориентировочное БЖУ: белки – 0,2 г, жиры – 0,4 г, углеводы – 30,4 г.

Фото: istockphoto.com

Такое мороженое из настоящих фруктов – не только вкусное, но и полезное лакомство. Его можно купить в магазине или сделать самому: в Интернете много разных рецептов сорбетов, которые не так сложно повторить дома.

Желе

Энергетическая ценность: примерно 87 ккал.

Ориентировочное БЖУ: белки – 3,5 г, жиры – 0 г, углеводы – 20,4 г.

В этом десерте совсем не содержится жиров, и общая калорийность невелика. Кроме того, делают его на основе желатина – белка, который положительно сказывается на работе суставов и связок.

Фруктовые чипсы

Энергетическая ценность: примерно 350 ккал.

Ориентировочное БЖУ: белки – 3,2 г, жиры – 0 г, углеводы – 78,1 г.

В отличие от более популярных картофельных, в этих чипсах нет красителей, канцерогенов и консервантов. Получают их с помощью сублимирования или сублимированной сушки, при этом фрукты сохраняют все полезные вещества и витамины.

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Цукаты

Энергетическая ценность: примерно 220 ккал.

Ориентировочное БЖУ: белки – 2,21 г, жиры – 0,19 г, углеводы – 55,3 г.

Фото: istockphoto.com

Цукаты чем-то похожи на фруктовые чипсы, однако в отличие от последних эти сладости вываривают в густом сладком сиропе и только после этого высушивают. Поэтому зачастую они получаются слаще. Цукаты можно как использовать в виде отдельного перекуса, например, вместе с орехами, так и добавлять в готовые блюда – например, в кашу или творог.