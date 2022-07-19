Почему важно научиться говорить «я не знаю». Это может пойти на пользу

Стремление выглядеть лучше, чем есть на самом деле, свойственно слабым, неуверенным людям, желающим получать положительную обратную связь на каждое своё действие. Почему признание своей некомпетентности может вам очень помочь? Рассказываем вместе с экспертами.

Наталия Матющенко кандидат экономических наук, проректор по образовательной деятельности академии ИНГМ Честно признаться в том, что чего-то не знает, может только сильный человек, который не зависит от чужого мнения.

С возрастом и жизненным опытом начинаешь это понимать и стремишься быть самодостаточным. Важно смириться с тем, что ты не можешь знать всё обо всём. Тогда легко жить, ведь перестаёшь переживать по поводу своей некомпетентности во множестве человеческих и вселенских проблем. Чувствуешь себя при этом спокойно и уверенно, занимаясь только тем, что интересует лично тебя, а не окружающих.

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Почему важно говорить «я не знаю»?

Алексей Милованов эксперт по продажам, автор книг, консультант Большинство проблем во взрослой жизни родом из детства. Всех нас в школе ругали за ответ «не знаю». Но, несмотря на широко распространённый миф о том, что отсутствие компетентности в каком-либо вопросе покажет вас с негативной стороны, говорить честно о своём незнании — важно.

Во-первых, это демонстрирует вас как сильную личность, которая берёт ответственность за свои слова. В мире так много пустых обещаний и неоправданных заявлений, что плодить их не имеет никакого смыла. Говорите лишь то, в чём вы действительно уверены.

Во-вторых, отвечая на поставленный вопрос «не знаю», вы экономите ваше время и время вашего собеседника. Время — самый ценный ресурс, которым необходимо пользоваться с умом. Нет ничего зазорного в незнании, если вы готовы расширить вашу зону компетенции или же направить вашего собеседника к тому, кто действительно может ему помочь.

В-третьих, неуверенность в голосе при вашем ответе будет считываться собеседником, и вас поймают на лжи, что гораздо хуже незнания. Соврав единожды, вы можете раз и навсегда потерять вашего собеседника, коллегу, работодателя, заказчика. Если вы работаете в сфере, где все друг друга знают, вы подпортите себе деловую репутацию.

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В век высокоскоростного интернета ваши слова легко проверить. Если ли же вам неудобно признаваться в собственной некомпетентности, советую заменить формулировку «не знаю» на более обтекаемую. К примеру, «я не готов ответить вам прямо сейчас. Мне нужно некоторое время, я уточню ваш вопрос и вернусь с ответом через…». Так вы не произнесёте неудобной для вас фразы, но и не обманете вашего собеседника, изрядно подпортив свою репутацию.

Наталия: Я обычно отвечаю, что «пока не знаю», потому что всегда можно поискать ответ на любой вопрос у экспертов или просто «загуглить». Но делаю это только в том случае, если задачу действительно нужно решить или мне просто любопытно. В неважных и неинтересных случаях не стоит загружать мозг ненужной информацией, чтобы не сойти с ума от возможных негативных эмоций.

Сообщив о своём незнании какого-либо факта, можно получить помощь в поиске нужной информации от начальника, коллег, партнёров, друзей. Людям нравится демонстрировать, что они знают и умеют больше других, поэтому будут рады сделать доброе дело. Это, кстати, один из способов налаживания эффективных человеческих отношений. Таким же образом можно отказаться от выполнения задания, которое выходит за рамки собственной компетенции. Не стоит злоупотреблять такой возможностью слишком часто, чтобы не оказаться в числе уволенных по причине несоответствия занимаемой должности.

Рекомендуется найти способ, чтобы решить возникший вопрос, к удовольствию руководителя, используя имеющиеся ресурсы и знания других людей. Я занимаю руководящие должности уже 15 лет, поэтому могу подтвердить, что начальники предпочитают честных сотрудников, которые не преувеличивают свои знания, но готовы постоянно учиться новому. Работник-всезнайка просто потеряет время, а компания – доход от просроченного или плохо выполненного проекта.