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Розовый цвет в одежде 2022 — как его используют спортсмены

Кто из известных спортсменов носит розовый и почему этот цвет стал таким популярным
Виктор Обморнов
Как розовый цвет стал модным в футболе
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Причёска Неймара и бутсы Никласа Бендтнера — тренд последних десятилетий.

Розовый уже не первый год — один из самых популярных цветов в мире моды, причём не только высокой. И его популярность не сбавляет обороты. Доказательство тому, например, весенний показ Valentino на Парижской неделе моды, почти полностью выполненный в розовом цвете. Розовый давно перестал быть исключительно «женским» цветом, известные модные дома выпускают целые коллекции, а футбольные клубы делают формы в розовых оттенках.

Футбол в розовых тонах

«Ювентус» два года выступал в розовой форме — в сезонах 2015/2016 и 2020/2021. Сборная Шотландии, не захотев отходить от тренда, тоже поиграла в розовой форме в 2019 году. Были розовые комплекты и у испанских грандов: «Реал Мадрид» и «Барселоны».

Мадридцы впервые надели розовые комплекты в 2018 году, тогда форма вышла очень яркой. Второй раз получился не таким вызывающим: в сезоне-2020/2021 форма была выполнена в более мягких тонах. Каталонцы же играли в трендовом цвете в сезонах 2018/2019 и 2020/2021. И это далеко не всё.

Фото: news.adidas.com

У футболистов «Манчестер Юнайтед» также был розовый комплект в 2018 году, а у итальянского «Палермо» розовый — и вовсе часть официальной символики клуба. А в нынешнем году итальянский «Бари» из Серии С совместно с модным брендом LC23 создали дизайнерский розовый комплект с узором в виде щупалец осьминога. Получилось, надо сказать, весьма оригинально.

Ранее мы уже рассказывали о других стильных новинках в мире футбола.

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«Фанаты» розового

Пожалуй, первым, кто попытался ввести тренд на розовые вещи в футбольном сообществе, был Никлас «Лорд» Бендтнер. Это случилось в 2008 году: Бендтнер выступал за лондонский «Арсенал» и в матче с киевским «Динамо» надел розовые бутсы. Тогда мало кто оценил этот жест, розовые бутсы даже подверглись критике, но это было только начало.

Сейчас розовый в спортивной форме далеко не редкость. Многие футболисты, среди которых, например, Неймар, уже успели поиграть в розовых бутсах. А Килиан Мбаппе совместно с Nike выпустил собственную розовую пару в новом дизайне.

Эктор Бельерин

Бельерин, выступающий за испанский «Бетис», всегда отличался умением стильно одеваться. Испанца даже признали самым модным футболистом года по версии издания Highsnobiety в 2018 году. С тех пор мало что изменилось. Спортсмену даже удалось сместить с модного пьедестала Дэвида Бекхэма — подробнее об этом читайте в нашем предыдущем материале.

Эктор Бельерин: новая икона футбольного стиля из Испании Эктор Бельерин: новая икона футбольного стиля из Испании

На публике Эктор всегда блистает, одет с иголочки — и розовый цвет он тоже уважает. Доказательство тому — появление на модном показе Louis Vuitton в розовом образе: на футболисте были шорты и крокодиловое худи такого цвета.

Джек Грилиш

Грилиш, как и Бельерин, пожалуй, один из самых модных футболистов современности. В том числе в пользу этого говорит недавно подписанный контракт с модным домом Gucci. Теперь Грилиш — амбассадор итальянского бренда. В гардеробе вингера «Манчестер Сити» много розовых вещей, среди них худи, толстовки и не только.

Фото: Из личного архива Джека Грилиша

Особенно выделяется толстовка на молнии от Palm Angels, в которой Грилиш появлялся на публике, ещё будучи игроком «Астон Виллы». А этой весной фотографы запечатлели Джека на улице в розовом спортивном костюме.

Неймар

Бразильский футболист славится экстравагантным стилем, и розовый цвет — его неотъемлемая часть. Неймар неоднократно появлялся на поле в розовых бутсах, в повседневной жизни носит розовые футболки, шорты, пиджаки, кроссовки. На одной из фотографий в социальных сетях спортсмен позирует в розовом пальто и розовых брюках. В общем, ему определённо импонирует этот цвет.

Фото: из личного архива Неймара

Что и говорить, в 2020 году Неймар даже красил волосы в розовый.

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