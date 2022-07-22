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Тест: угадай вид спорта по фотографии или картинке

Угадать вид спорта по фото не так легко. Проверяем себя с тестом «Чемпионата»
Павел Сухоруков
Угадываем вид спорта по фото. Тест «Чемпионата»
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А вы сможете различить вейксёрфинг, сапсёрфинг и вейкбординг?

Мы стараемся больше рассказывать об экстриме и развлечениях для тех, кому по душе активный отдых. Вы наверняка уже знаете, что весело и полезно проводить время можно в любой сезон. Летом открыты пляжи с водными видами спорта, а зимой вас вместе с лыжами и сноубордами ждут склоны. Да и фитнес-клубы всегда готовы к вашему приходу — и там можно найти что-то, что вы никогда не пробовали. Проще говоря, возможностей миллион.

О разных видах спорта мы пишем и читаем очень много. Поэтому сегодня хотим устроить небольшую проверку ваших (и своих!) знаний. Для кого-то тест будет легче фруктового салата на завтрак, а для кого-то — тяжелее свиной рульки в полночь. Но обещаем, интересно будет всем. Собирайтесь с мыслями — и поехали!

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