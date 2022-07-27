Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Какой кофе лучше: в зёрнах, растворимый или в капсулах

Какой кофе полезнее и безопаснее для здоровья: растворимый, капсульный или молотый
Ната Гончар
Какой кофе полезнее: капсульный или молотый
Комментарии
У каждого вида есть свои преимущества и недостатки.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Чем капсульный кофе отличается от свежесваренного и почему не стоит пить быстрорастворимый кофе из пакетиков?

Кофе — ароматный напиток из зёрен кофейного дерева. Многообразие видов и сортов кофе впечатляет: классическая арабика, модный гляссе, серьёзный американо. Но насколько полезен кофе в капсулах? Молотый, растворимый или в капсулах — какой кофе может войти в полноценный рацион?

Плюсы и минусы молотого кофе

Свежемолотый кофе, сваренный в турке или кофемашине, — наиболее натуральный и обладает богатым ароматом. Чашка чёрного кофе содержит от 70 до 140 мг кофеина, который оказывает болеутоляющий эффект, при этом стимулирует активность мозга. Кофе содержит хлорогеновую и кофейную кислоты — прекрасные антиоксиданты, которые очищают организм и нейтрализуют свободные радикалы кислорода в организме.

Натуральный кофе также содержит теофиллин и теобромин, которые благотворно влияют на нервную систему: они ускоряют поток электрических импульсов в мозге, чем стимулируют мыслительные процессы и улучшают запоминание.

Учёные доказали, что умеренное употребление кофе снижает риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера примерно на 20%, а также защищает от сахарного диабета II типа.

Чрезмерное же употребление кофе провоцирует вымывание витамина B1 из организма и повышает аппетит. Кроме того, излишнее употребление кофе на голодный желудок может привести к гастриту и язвенной болезни. А если резко отказаться от напитка, могут появиться головные боли, повышенная раздражительность, слабость и сонливость.

Гид по кофе и кофейным напиткам Гид по кофе и кофейным напиткам

Плюсы и минусы растворимого кофе

Растворимый кофе приготовить намного быстрее и проще, но и пользы от него значительно меньше.

Во-первых, растворимый кофе — это продукт высокой степени переработки, поэтому зачастую для изготовления используют кофейные зёрна низкого качества.

Во-вторых, быстрорастворимый кофе получают путём сложных технологических процессов. Популярен и производственный метод сушки с использованием техники замораживания. Так, в растворимом кофе резко сокращается содержание антиоксидантов и минералов, а количество кофеина снижается почти в два раза. В чашке растворимого кофе содержится около 95 г кофеина.

Плюсы и минусы капсульного кофе

Кофе в капсулах, предназначенный для кофемашины, позволяет быстро приготовить ароматный напиток: эспрессо, латте, капучино или макиато. Сами капсулы изготовлены из алюминиевого материала, но некоторые производители экономят на сырье, добавляя в капсулы механически обработанный экстракт.

Серьёзный недостаток капсул — наличие токсичного фурана, который образуется в процессе упаковки кофе вакуумом в капсулы. Это канцерогенное вещество накапливается в почках и печени, вызывая повреждение клеток, чем может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Фуран содержится в кофе независимо от того, молотый он или в капсулах, но растворимый кофе содержит в 10 раз меньше фурана, чем капсульный.

Сколько кофе можно пить в день и как делать это правильно, рассказали в предыдущем материале.

Как правильно пить кофе и в каких количествах? Учёные вывели идеальную формулу «бодрости» Как правильно пить кофе и в каких количествах? Учёные вывели идеальную формулу «бодрости»

Плюсы и минусы кофе из пакетиков

Самый вредный вариант напитка — кофе из пакетика. Пакетик кофе с надписью «2 в 1» и «3 в 1» — это совсем не кофе, а кофейный напиток. В состав обычно входят:

  • сахарный и глюкозный сироп;
  • гидрогенизированный растительный жир и сухое обезжиренное молоко;
  • регуляторы кислотности и эмульгаторы;
  • ароматизаторы и молочный белок;
  • около 10% растворимого кофе.

То есть основной ингредиент напитка — сахар, который нужно ограничивать, а не употреблять в жидком виде. Для сравнения: чашка кофе без молока и сахара почти не содержит калорий — всего 0,5 ккал на 100 г. Растворимый же кофе содержит примерно 420 ккал на 100 г (около 69 ккал в пакетике).

Перечисленные ингредиенты отрицательно скажутся на здоровье и приведут к неприятным последствиям:

  • скачкам инсулина в крови из-за обилия сахара и развитию инсулинорезистентности;
  • лишнему весу;
  • привыканию к напитку;
  • ослаблению костей;
  • разрушению зубной эмали;
  • старению кожи;
  • проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Стоит ли отказываться от кофе

Я не против умеренного употребления кофе, но лучше пить его в промежутке с 10:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00. В это время гормональная система вырабатывает немного кортизола, мы чувствуем естественную усталость и можем взбодриться после чашечки ароматного напитка.

Оптимальное количество кофе — несколько чашек в неделю. Рекомендую пить его в сочетании с кардамоном и другими пряными специями, но без добавления сахара, сиропов и сладкого десерта.

Если вы подвержены стрессу, от кофе лучше отказаться, иначе вы рискуете получить бессонницу.

Можно ли пить кофе, когда волнуешься. Рассказывает врач Можно ли пить кофе, когда волнуешься. Рассказывает врач
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что съесть, чтобы не пьянеть? 5 продуктов, которые помогут предотвратить похмелье
Что съесть, чтобы не пьянеть? 5 продуктов, которые помогут предотвратить похмелье
10 вредных привычек, которые ухудшают работу мозга
10 вредных привычек, которые ухудшают работу мозга
TOP 3
Как мужчине начать тренироваться, чтобы похудеть: 3 первых шага
Как мужчине начать тренироваться, чтобы похудеть: 3 первых шага
Фитнес
6 отечественных фильмов, которые нужно пересмотреть после 40
6 отечественных фильмов, которые нужно пересмотреть после 40
Тренды
8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
Здоровье
© championat.com 2000–2022