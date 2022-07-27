У каждого вида есть свои преимущества и недостатки.

Какой кофе полезнее и безопаснее для здоровья: растворимый, капсульный или молотый

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Чем капсульный кофе отличается от свежесваренного и почему не стоит пить быстрорастворимый кофе из пакетиков?

Кофе — ароматный напиток из зёрен кофейного дерева. Многообразие видов и сортов кофе впечатляет: классическая арабика, модный гляссе, серьёзный американо. Но насколько полезен кофе в капсулах? Молотый, растворимый или в капсулах — какой кофе может войти в полноценный рацион?

Плюсы и минусы молотого кофе

Свежемолотый кофе, сваренный в турке или кофемашине, — наиболее натуральный и обладает богатым ароматом. Чашка чёрного кофе содержит от 70 до 140 мг кофеина, который оказывает болеутоляющий эффект, при этом стимулирует активность мозга. Кофе содержит хлорогеновую и кофейную кислоты — прекрасные антиоксиданты, которые очищают организм и нейтрализуют свободные радикалы кислорода в организме.

Натуральный кофе также содержит теофиллин и теобромин, которые благотворно влияют на нервную систему: они ускоряют поток электрических импульсов в мозге, чем стимулируют мыслительные процессы и улучшают запоминание.

Учёные доказали, что умеренное употребление кофе снижает риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера примерно на 20%, а также защищает от сахарного диабета II типа.

Чрезмерное же употребление кофе провоцирует вымывание витамина B1 из организма и повышает аппетит. Кроме того, излишнее употребление кофе на голодный желудок может привести к гастриту и язвенной болезни. А если резко отказаться от напитка, могут появиться головные боли, повышенная раздражительность, слабость и сонливость.

Плюсы и минусы растворимого кофе

Растворимый кофе приготовить намного быстрее и проще, но и пользы от него значительно меньше.

Во-первых, растворимый кофе — это продукт высокой степени переработки, поэтому зачастую для изготовления используют кофейные зёрна низкого качества.

Во-вторых, быстрорастворимый кофе получают путём сложных технологических процессов. Популярен и производственный метод сушки с использованием техники замораживания. Так, в растворимом кофе резко сокращается содержание антиоксидантов и минералов, а количество кофеина снижается почти в два раза. В чашке растворимого кофе содержится около 95 г кофеина.

Плюсы и минусы капсульного кофе

Кофе в капсулах, предназначенный для кофемашины, позволяет быстро приготовить ароматный напиток: эспрессо, латте, капучино или макиато. Сами капсулы изготовлены из алюминиевого материала, но некоторые производители экономят на сырье, добавляя в капсулы механически обработанный экстракт.

Серьёзный недостаток капсул — наличие токсичного фурана, который образуется в процессе упаковки кофе вакуумом в капсулы. Это канцерогенное вещество накапливается в почках и печени, вызывая повреждение клеток, чем может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Фуран содержится в кофе независимо от того, молотый он или в капсулах, но растворимый кофе содержит в 10 раз меньше фурана, чем капсульный.

Сколько кофе можно пить в день и как делать это правильно, рассказали в предыдущем материале.

Плюсы и минусы кофе из пакетиков

Самый вредный вариант напитка — кофе из пакетика. Пакетик кофе с надписью «2 в 1» и «3 в 1» — это совсем не кофе, а кофейный напиток. В состав обычно входят:

сахарный и глюкозный сироп;

гидрогенизированный растительный жир и сухое обезжиренное молоко;

регуляторы кислотности и эмульгаторы;

ароматизаторы и молочный белок;

около 10% растворимого кофе.

То есть основной ингредиент напитка — сахар, который нужно ограничивать, а не употреблять в жидком виде. Для сравнения: чашка кофе без молока и сахара почти не содержит калорий — всего 0,5 ккал на 100 г. Растворимый же кофе содержит примерно 420 ккал на 100 г (около 69 ккал в пакетике).

Перечисленные ингредиенты отрицательно скажутся на здоровье и приведут к неприятным последствиям:

скачкам инсулина в крови из-за обилия сахара и развитию инсулинорезистентности;

лишнему весу;

привыканию к напитку;

ослаблению костей;

разрушению зубной эмали;

старению кожи;

проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Стоит ли отказываться от кофе

Я не против умеренного употребления кофе, но лучше пить его в промежутке с 10:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00. В это время гормональная система вырабатывает немного кортизола, мы чувствуем естественную усталость и можем взбодриться после чашечки ароматного напитка.

Оптимальное количество кофе — несколько чашек в неделю. Рекомендую пить его в сочетании с кардамоном и другими пряными специями, но без добавления сахара, сиропов и сладкого десерта.

Если вы подвержены стрессу, от кофе лучше отказаться, иначе вы рискуете получить бессонницу.