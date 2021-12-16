Как правильно пить кофе и в каких количествах? Учёные вывели идеальную формулу «бодрости»

Сколько кофе можно пить в день? Как пить кофе, чтобы взбодриться?



Разбираемся вместе с тренером-нутрициолгом.

Кофе — настолько популярный напиток, что взрослые выпивают в среднем около 550 чашек кофе в год. Но вокруг него так много споров, что сложно понять, чему же верить. Есть реальная история о баристе, который на спор выпил 19 чашек кофе и вот уже более 15 лет мучается от последствий. Мы это к тому, что во всём важна мера.

Ольга Иванова тренер-нутрициолог Напиток учащает пульс, нагружая сердечную мышцу и расширяя сосуды.

Когда пить кофе, чтобы взбодриться?

Австралийские учёные разрешили вечный спор вокруг того, как правильно пить кофе. Участникам эксперимента предложили выпить 1-2 чашки кофе (в них примерно 200 мг кофеина) перед 30-минутным сном в 3:30 утра. После пробуждения эксперты наблюдали за добровольцами в течение 45 минут. Результаты оказались положительными: испытуемые показали улучшения в производительности и бдительности. Исследователи пришли к выводу, что пить кофе лучше всего не утром, как делают многие, а перед сном. По их мнению, такой алгоритм и количество кофеина позволят выжать максимум пользы из напитка.

Фото: istockphoto.com

Ольга: Лучше всего пить натуральный кофе, нерастворимый, но не более двух чашек в день. Это, в свою очередь, выводит жидкость из организма. Поэтому с кофе необходимо выпивать стакан воды для восполнения баланса.

Сколько кофе можно пить?

Кофе содержит сотни биологически активных соединений, и кофеин — один из них. Его содержание на одну чашку колеблется в районе 100 мг. Любители кофе выпивают в среднем по 5-6 чашек в день (около 400-500 мг кофеина), другие ограничиваются одной порцией. Кто прав? Исследователи сходятся на том, что 400 мг кофеина (четыре чашки) в день безопасны для организма, а разовая порция не должна превышать 200 мг. Содержание этого вещества в чашке напитка зависит от его разновидности и метода заваривания (примерные значения):

эспрессо (70-80 мл) — 120-200 мг;

американо (120 мл) — 85-120 мг;

капучино (200 мл) — 100-136 мг;

латте (400 мл) — 200-360 мг;

растворимый кофе (200 мл) — 62-96 мг;

кофе в турке (200 мл) — 76-130 мг;

кофе из капельной кофеварки (200 мл) — 145 мг.

Фото: istockphoto.com

Если превышать безопасную суточную норму кофеина, можно столкнуться с беспокойством, тревожностью, бессонницей, расстройством желудка, головокружением, раздражительностью. Но в целом кофеин влияет на всех по-разному — это зависит от чувствительности организма к этому веществу. Некоторые могут выпить кофе и сразу же заснуть, в то время как другие бодрствуют всю ночь.

Индивидуальные особенности тоже имеют значение: людям с паническим расстройством, аритмией, высоким давлением, диабетом пить много кофе нежелательно. Беременным учёные тоже рекомендуют ограничить потребление до 100-200 мг кофеина в день — примерно 1-2 чашки кофе. Но не забывайте, что обозначить безопасную дозу напитка конкретно для вас сможет только врач.

Можно ли пить кофе до или после тренировки?

Пить кофе лучше перед занятием. При этом важно восполнять водный баланс: с чашкой напитка нужно выпивать один стакан чистой воды. После пить кофе нежелательно.

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Ольга: Если вы хотите похудеть, необходимо контролировать объём кофе, особенно капучино, латте и рафа. В таких напитках содержатся дополнительные жиры (молоко, сливки, сироп, сахар) — калорийность в этом случае достигает 350 ккал за чашку.