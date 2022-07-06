Можно ли пить кофе, когда волнуешься. Рассказывает врач
Кофеин влияет на многие процессы в организме.
нутрициолог, диетолог, эксперт по правильному персонализированному питанию
Безопасно ли пить кофе, когда вы волнуетесь?
Кофе, пожалуй, один из самых распространённых напитков. Для кого-то утро начинается именно с него, а для кого-то это обязательная составляющая обеда. Как там ни было, эффект кофе на здоровье нельзя назвать однозначным.
Чем заменить холодный напиток в жару, рассказали в предыдущем материале.
Как работает кофеин
Кофеин — наиболее популярный стимулятор центральной нервной системы. Он влияет на организм и во время беспокойства, и во время покоя. Но то, насколько сильно это влияние, зависит от индивидуальной чувствительности к метилксантинам кофе — это группа психоактивных веществ, в которую входят кофеин, теофиллин и теобромин.
Некоторые учёные предполагают, что кофе может увеличивать выработку гормона стресса, кортизола. Кроме того, кофеин временно повышает артериальное кровяное давление, даже при небольших дозах.
Как кофе влияет на организм в стрессовой ситуации
В нескольких исследованиях было высказано предположение, что кофе не влияет на концентрацию кортизола.
Другое исследование показало, что приём кофеина в сочетании с увлекательной, не вызывающей стресса задачей снижает уровень кортизола в слюне у здоровых молодых мужчин, ежедневно употребляющих кофеин. В этом случае вещество также не влияет на уровень кортизола и тревожности.
Так можно ли пить кофе, когда волнуетесь
Поскольку кофе всё же может стимулировать выброс кортизола и в целом повышать тревожность, в момент волнения и переживаний лучше отказаться от этого напитка. Его можно заменить матчей — полезной альтернативой, которая поможет взбодриться не хуже. Чем так хорош этот чай, рассказали в нашей статье.