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Можно ли пить кофе при повышенном давлении — когда лучше отказаться от кофе

Можно ли пить кофе, когда волнуешься. Рассказывает врач
Ирина Кононенко
Можно ли пить кофе, когда волнуешься
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Кофеин влияет на многие процессы в организме.
<a href="https://www.championat.com/authors/5087/1.html">Ирина Кононенко</a>
Ирина Кононенко
нутрициолог, диетолог, эксперт по правильному персонализированному питанию

Безопасно ли пить кофе, когда вы волнуетесь?

Кофе, пожалуй, один из самых распространённых напитков. Для кого-то утро начинается именно с него, а для кого-то это обязательная составляющая обеда. Как там ни было, эффект кофе на здоровье нельзя назвать однозначным.

Чем заменить холодный напиток в жару, рассказали в предыдущем материале.

5 рецептов полезных холодных напитков вместо айс-кофе 5 рецептов полезных холодных напитков вместо айс-кофе

Как работает кофеин

Кофеин — наиболее популярный стимулятор центральной нервной системы. Он влияет на организм и во время беспокойства, и во время покоя. Но то, насколько сильно это влияние, зависит от индивидуальной чувствительности к метилксантинам кофе — это группа психоактивных веществ, в которую входят кофеин, теофиллин и теобромин.

Некоторые учёные предполагают, что кофе может увеличивать выработку гормона стресса, кортизола. Кроме того, кофеин временно повышает артериальное кровяное давление, даже при небольших дозах.

Гид по кофе и кофейным напиткам Гид по кофе и кофейным напиткам

Как кофе влияет на организм в стрессовой ситуации

В нескольких исследованиях было высказано предположение, что кофе не влияет на концентрацию кортизола.

Другое исследование показало, что приём кофеина в сочетании с увлекательной, не вызывающей стресса задачей снижает уровень кортизола в слюне у здоровых молодых мужчин, ежедневно употребляющих кофеин. В этом случае вещество также не влияет на уровень кортизола и тревожности.

Так можно ли пить кофе, когда волнуетесь

Поскольку кофе всё же может стимулировать выброс кортизола и в целом повышать тревожность, в момент волнения и переживаний лучше отказаться от этого напитка. Его можно заменить матчей — полезной альтернативой, которая поможет взбодриться не хуже. Чем так хорош этот чай, рассказали в нашей статье.

Матчамания: почему все переходят на чай в порошке и чем он лучше кофе Матчамания: почему все переходят на чай в порошке и чем он лучше кофе
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