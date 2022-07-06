Можно ли пить кофе, когда волнуешься. Рассказывает врач

Ирина Кононенко нутрициолог, диетолог, эксперт по правильному персонализированному питанию Безопасно ли пить кофе, когда вы волнуетесь?

Кофе, пожалуй, один из самых распространённых напитков. Для кого-то утро начинается именно с него, а для кого-то это обязательная составляющая обеда. Как там ни было, эффект кофе на здоровье нельзя назвать однозначным.

Чем заменить холодный напиток в жару, рассказали в предыдущем материале.

Как работает кофеин

Кофеин — наиболее популярный стимулятор центральной нервной системы. Он влияет на организм и во время беспокойства, и во время покоя. Но то, насколько сильно это влияние, зависит от индивидуальной чувствительности к метилксантинам кофе — это группа психоактивных веществ, в которую входят кофеин, теофиллин и теобромин.

Некоторые учёные предполагают, что кофе может увеличивать выработку гормона стресса, кортизола. Кроме того, кофеин временно повышает артериальное кровяное давление, даже при небольших дозах.

Как кофе влияет на организм в стрессовой ситуации

В нескольких исследованиях было высказано предположение, что кофе не влияет на концентрацию кортизола.

Другое исследование показало, что приём кофеина в сочетании с увлекательной, не вызывающей стресса задачей снижает уровень кортизола в слюне у здоровых молодых мужчин, ежедневно употребляющих кофеин. В этом случае вещество также не влияет на уровень кортизола и тревожности.

Так можно ли пить кофе, когда волнуетесь

Поскольку кофе всё же может стимулировать выброс кортизола и в целом повышать тревожность, в момент волнения и переживаний лучше отказаться от этого напитка. Его можно заменить матчей — полезной альтернативой, которая поможет взбодриться не хуже. Чем так хорош этот чай, рассказали в нашей статье.