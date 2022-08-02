4 упражнения, которые помогут укрепить плечи и улучшить результаты в жиме лёжа

Егор Ходырев фитнес-тренер Как укрепить плечи для жима лёжа? Что будет, если не качать плечи?

Жим лёжа – одно из самых эффективных упражнений для прокачки верхней части тела. Оно задействует большой объём мышц: мы качаем грудные, трицепсы, дельты, передние зубчатые, пресс и многое другое. По тому, какой вес вы способны выжать от груди, можно оценить ваши силовые показатели верхней части тела.

Это упражнение поможет быстро прогрессировать в наращивании мускулов и силы, но требуется правильная техника выполнения. Жим лёжа – технически непростое упражнение, со своими нюансами и ограничениями. Зная о них, вы убережёте суставы от травм, а значит, сможете непрерывно тренироваться долгие годы без перерывов и откатов.

Больше советов Егора о том, как улучшить показатели в жиме лёжа, читайте здесь.

Что важно знать о жиме лёжа

Крайне часто у атлетов, которые делают жим, страдают плечи. Это выражается в болях, отёках, неприятных ощущениях, упадке силовых показателей. Поэтому важно укреплять плечевые суставы и держать их здоровыми. Большой вес штанги и чрезмерные нагрузки совместно с неправильной техникой и игнорированием процесса восстановления приводят к травме вращательной манжеты плеча.

Вращательная манжета – это большая группа мышц, состоящая из четырёх маленьких. Они отвечают за фиксацию и стабилизацию кости в плечевом суставе и защищают её от смещения. Повреждение хотя бы одной из четырёх мышц приводит к резкому ограничению движений.

Существуют специальные упражнения, которые укрепляют вращательную манжету плеча, делая её мышцы и сухожилия мощнее и крепче. Эта тренировка подойдёт как для профилактики травм плечевого сустава, так и для восстановления после уже имеющихся.

Важно! Если у вас острая боль, эти упражнения делать нельзя.

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Отведение руки с эспандером в сторону

Техника выполнения

Зафиксируйте эспандер на любой опоре примерно на уровне вашей груди. Встаньте прямо и согните локоть разрабатываемой руки под углом 90 градусов, рука должна находиться у талии. Лопатки опустите вниз.

Встаньте боком к опоре и возьмите в руку лёгкий эспандер: если вы стоите к опоре левым боком, рукоятки тренажёра должны находиться в правой руке и наоборот.

На выдохе отведите руку в сторону. Для максимального эффекта удерживайте положение около 3-5 секунд и верните руку в исходное.

Вращательное движение выполняется строго в плечевом суставе.

Выполняйте два подхода по 10 раз. Отдых между подходами – две-три минуты.

Приведение руки с эспандером внутрь

Техника выполнения

Эспандер зафиксирован на опоре примерно на уровне вашей груди. Встаньте прямо и согните локоть разрабатываемой руки под углом 90 градусов, рука находится у талии. Лопатки опустите вниз.

Встаньте боком к опоре и возьмитесь за рукоятки эспандера: если вы стоите к опоре левым боком, берём рукоятки в левую руку и наоборот.

На выдохе приведите руку внутрь. Для максимального эффекта удерживайте положение около 3-5 секунд и верните руку в исходное.

Вращательное движение выполняется строго в плечевом суставе.

Делайте два подхода по 10 раз. Отдых между подходами – две-три минуты.

Сгибание руки с эспандером

Техника выполнения

Эспандер зафиксирован на опоре примерно на уровне груди. Встаньте прямо и поднимите руку, чтобы плечевая кость чуть не доходила до параллели с полом. Кулак направлен вверх. Локоть находится ниже плеча и образует у разрабатываемой руки угол 90 градусов.

Лопатки опустите вниз и зафиксируйте в этом положении на протяжении всего упражнения.

Встаньте спиной к опоре и возьмитесь за рукоятки эспандера, на выдохе плавно опускайте руку вниз к полу на 90 градусов.

Для максимального эффекта удерживайте положение около 3-5 секунд и верните руку в исходное.

Вращательное движение выполняется строго в плечевом суставе.

Делайте два подхода по 10 раз. Отдых между подходами – две-три минуты.

Разгибание руки с эспандером

Техника выполнения

Эспандер зафиксирован на опоре, которая находится примерно на уровне ваших ног. Например, нижний турник на уличной спортплощадке.

Встаньте прямо и поднимите руку, чтобы плечевая кость чуть не доходила до параллели с полом. Тыльная сторона ладони направлена вверх. Локоть находится ниже плеча и образует у разрабатываемой руки угол 90 градусов. Лопатки опустите вниз.

Возьмитесь за рукоятки эспандера и на выдохе плавно поднимайте руку вверх на 90 градусов.

Для максимального эффекта удерживайте положение около 3-5 секунд и верните руку в исходное.

Вращательное движение выполняется строго в плечевом суставе.

Делайте два подхода по 10 раз. Отдых между подходами – две-три минуты.

Эти рекомендации помогут уберечься от травмы и добиться высоких силовых показателей в жиме лёжа, сохраняя результат на долгие годы.