Такая короткая, но регулярная тренировка сожжёт больше жира, чем часовая два раза в неделю.

Как похудеть за 4 минуты в день. Быстрая жиросжигающая тренировка без инвентаря

Не секрет, что интенсивные тренировки на высоком пульсе сжигают очень много калорий. Желающим сбросить лишние килограммы мы предлагаем суперкороткую тренировку всего на четыре минуты. Но будьте готовы, что работать придётся на максимуме: выполнять упражнения нужно настолько быстро, насколько сможете. Хотим напомнить, что залог стройной фигуры – это регулярные занятия и здоровое питание. Нашу сегодняшнюю тренировку лучше всего выполнять за 30 минут до завтрака и ежедневно. А если в вашем плотном графике есть время и на другие занятия спортом, результат придёт ещё быстрее. Поехали!

Наталья Дарашевич фитнес-тренер, нутрициолог Показывает, как правильно делать упражнения.

Все упражнения делаем по 20 секунд с 10-секундным отдыхом. Вас ждут два круга, перерыва между которыми нет.

Прыжки с выпадами

Техника выполнения

Встаём ровно, одна нога стоит впереди, другая — сзади, спина прямая.

Быстро перепрыгиваем три раза, меняя расположение ног: впереди оказывается то левая нога, то правая.

По завершении третьего прыжка делаем выпад и касаемся ладонью пола.

Делаем ещё три прыжка и касаемся пола уже ладонью другой руки.

Фото: istockphoto.com

Прыжки в планке

Техника выполнения

Встаём в упор лёжа. Ладони находятся строго под плечами. Корпус и ноги образуют одну прямую линию.

Прыжком расставляем ноги в стороны, в этот же момент касаемся ладонью противоположного плеча.

Соединяем ноги и повторяем всё сначала.

С каждым прыжком руки меняем.

Фото: istockphoto.com

Присед с прыжком и боковым махом

Техника выполнения

Встаём ровно, ноги ставим чуть шире плеч, руки вытягиваем перед собой.

Делаем присед до угла 90 градусов в коленях, поднимаемся в исходное положение и тут же делаем мах ногой вбок и вверх.

Снова делаем присед и прыжком переворачиваемся на 180 градусов: например, если вы стоите спиной к стене, после прыжка стена должна оказаться перед вами.

Снова делаем присед и мах, а потом перепрыгиваем в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Боковая скрутка с касанием пяток

Техника выполнения

Ложимся на коврик. Руки сцепляем в замок за головой. Ноги прямые.

Поднимаем прямую левую ногу вверх, противоположным локтем тянемся к колену.

Опускаем ногу, теперь точно также поднимаем правую ногу вверх и тянемся к колену локтем левой руки.

Возвращаемся в исходное положение, вытягиваемся на коврике, не опуская руки и ноги на пол.

Делаем скручивание «книжка»: одновременно поднимаем корпус и согнутые в коленях ноги, подтягивая их друг к другу. Руками в это время тянемся к пяткам.

Возвращаемся в исходное положение и повторяем всё заново.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

После занятия можно сделать лёгкую растяжку, чтобы расслабить мышцы. Больше жиросжигающих упражнений ищите здесь.