Как похудеть за 4 минуты в день. Быстрая жиросжигающая тренировка без инвентаря
8 августа 2022, 07:30 МСК
Такая короткая, но регулярная тренировка сожжёт больше жира, чем часовая два раза в неделю.
Не секрет, что интенсивные тренировки на высоком пульсе сжигают очень много калорий. Желающим сбросить лишние килограммы мы предлагаем суперкороткую тренировку всего на четыре минуты. Но будьте готовы, что работать придётся на максимуме: выполнять упражнения нужно настолько быстро, насколько сможете. Хотим напомнить, что залог стройной фигуры – это регулярные занятия и здоровое питание. Нашу сегодняшнюю тренировку лучше всего выполнять за 30 минут до завтрака и ежедневно. А если в вашем плотном графике есть время и на другие занятия спортом, результат придёт ещё быстрее. Поехали!
фитнес-тренер, нутрициолог
Показывает, как правильно делать упражнения.
Все упражнения делаем по 20 секунд с 10-секундным отдыхом. Вас ждут два круга, перерыва между которыми нет.
Прыжки с выпадами
Техника выполнения
Встаём ровно, одна нога стоит впереди, другая — сзади, спина прямая. Быстро перепрыгиваем три раза, меняя расположение ног: впереди оказывается то левая нога, то правая. По завершении третьего прыжка делаем выпад и касаемся ладонью пола. Делаем ещё три прыжка и касаемся пола уже ладонью другой руки.
Фото: istockphoto.com
Прыжки в планке
Техника выполнения
Встаём в упор лёжа. Ладони находятся строго под плечами. Корпус и ноги образуют одну прямую линию. Прыжком расставляем ноги в стороны, в этот же момент касаемся ладонью противоположного плеча. Соединяем ноги и повторяем всё сначала. С каждым прыжком руки меняем.
Фото: istockphoto.com
Присед с прыжком и боковым махом
Техника выполнения
Встаём ровно, ноги ставим чуть шире плеч, руки вытягиваем перед собой. Делаем присед до угла 90 градусов в коленях, поднимаемся в исходное положение и тут же делаем мах ногой вбок и вверх. Снова делаем присед и прыжком переворачиваемся на 180 градусов: например, если вы стоите спиной к стене, после прыжка стена должна оказаться перед вами. Снова делаем присед и мах, а потом перепрыгиваем в исходное положение.
Фото: istockphoto.com
Боковая скрутка с касанием пяток
Техника выполнения
Ложимся на коврик. Руки сцепляем в замок за головой. Ноги прямые. Поднимаем прямую левую ногу вверх, противоположным локтем тянемся к колену. Опускаем ногу, теперь точно также поднимаем правую ногу вверх и тянемся к колену локтем левой руки. Возвращаемся в исходное положение, вытягиваемся на коврике, не опуская руки и ноги на пол. Делаем скручивание «книжка»: одновременно поднимаем корпус и согнутые в коленях ноги, подтягивая их друг к другу. Руками в это время тянемся к пяткам. Возвращаемся в исходное положение и повторяем всё заново.
Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
После занятия можно сделать лёгкую растяжку, чтобы расслабить мышцы. Больше жиросжигающих упражнений ищите здесь.