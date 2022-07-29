Сжигаем 400 калорий за 15 минут. Мощная кардиотренировка на всё тело

Интенсивные тренировки лучше всего справляются с жиросжиганием. За небольшой промежуток времени вам удастся сбросить достаточно большое количество калорий. Например, на сегодняшней тренировке за 15 минут вы сожжёте 400 калорий. Несмотря на то что визуально упражнения простые, а дополнительные отягощения вам не понадобятся, тренировка будет очень энергозатратной.

Аделина Лазарова тренер, мастер спорта по художественной гимнастике Сегодня мы поработаем над тем, чтобы разогнать пульс и сжечь весь лишний жир.

Перед тренировкой обязательно уделите пять минут разминке, чтобы разогреть тело. Можете сделать несколько упражнений самостоятельно или вместе с Аделиной: вариант разминки будет в видео в конце статьи.

Хотим напомнить! Для красивого рельефного тела одной тренировки будет мало, нужны регулярные занятия спортом и грамотно выстроенный рацион питания.

Махи ногами вперёд в прыжке

Техника выполнения

Встаньте прямо. Прямые руки разведите немного в стороны перед собой.

Сделайте мах правой ногой вперёд и вверх, касаясь носком ладони левой руки. Правую руку отводите назад.

В прыжке поменяйте ногу, делая мах левой ногой. Правая рука касается носка левой ноги. Левую руку отводите назад.

Делайте упражнение энергично.

Время выполнения – одна минута.

Фото: istockphoto.com

Локоть-колено в прыжке

Техника выполнения

Встаньте прямо, руки за голову.

В прыжке поднимите согнутую в колене правую ногу, корпус разверните и коснитесь левым локтем правого колена.

Затем сделайте то же на другую сторону.

Упражнение делайте энергично.

Время выполнения – одна минута.

Фото: istockphoto.com

Джампинг Джек с приседом

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги поставьте чуть уже ширины плеч.

Выполните присед. При подъёме сделайте прыжок, расставляя ноги широко в стороны, и сделайте хлопок над головой.

Прыжком поставьте ноги в исходное положение и повторите всё сначала.

Делайте упражнение энергично.

Время выполнения – одна минута.

Фото: istockphoto.com

Джампинг Джек

Техника выполнения

Встаньте ровно, ноги вместе. Руки вдоль туловища.

Прыжком широко расставьте ноги и тут же выполните хлопок в ладоши над головой.

Прыжком вернитесь в исходное положение, и повторяем всё заново.

Делайте упражнение энергично в течение минуты.

Больше об этом упражнении читайте тут.

Захлёст голени

Техника выполнения

Встаньте ровно, руки сцепите в замок за спиной на пояснице.

Прыгайте, поочерёдно заводя назад то левую ногу, то правую. Пятки во время прыжков должны касаться ягодиц.

Делайте упражнение энергично.

Время выполнения – минута.

Фото: istockphoto.com

Бёрпи без отжиманий

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

Сделайте глубокий присед до момента, когда сможете поставить ладони на пол.

Перенесите вес тела на руки и перейдите прыжком в упор лёжа.

Вернитесь в присед через прыжок.

Тут же прыжком вытянитесь во весь рост и хлопните над головой в ладоши.

Повторите всё сначала.

Время выполнения – минута.

Фото: istockphoto.com

Отжимания с колен

Техника выполнения

Встаньте в упор лёжа, ноги согнуты в коленях.

Выполните отжимание, сгибая руки до угла 90 градусов в локтях.

Вернитесь в исходное положение.

Время выполнения – минута.

Фото: istockphoto.com

Шаги с колен в присед

Встаньте на колени, руки перед собой в замок.

Сделайте шаг сначала одной ногой вперёд, а затем второй, тем самым переходя в положение приседа.

Так же по очереди переставляя ноги, вернитесь в исходное положение.

Повторите движения заново. Делайте упражнение энергично.

Время выполнения – минута.

Фото: istockphoto.com

Выпрыгивание из приседа

Техника выполнения

Примите положение приседа, руки перед собой, таз отведён назад, корпус наклонён вперёд.

Выполните прыжок вверх, вытягиваясь во весь рост и отводя руки назад.

Снова вернитесь в присед и повторите движение заново.

Время выполнения – минута.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений и вариант разминки от Аделины смотрите в видео.

Если у вас остались силы, можете выполнить ещё один круг. Так тренировка будет ещё более эффективной.