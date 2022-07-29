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400 калорий за 15 минут — жиросжигающая тренировка на всё тело

Сжигаем 400 калорий за 15 минут. Мощная кардиотренировка на всё тело
Светлана Ибрагимова Аделина Лазарова
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Сжигаем 400 калорий за 15 минут
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Инвентарь не понадобится.

Интенсивные тренировки лучше всего справляются с жиросжиганием. За небольшой промежуток времени вам удастся сбросить достаточно большое количество калорий. Например, на сегодняшней тренировке за 15 минут вы сожжёте 400 калорий. Несмотря на то что визуально упражнения простые, а дополнительные отягощения вам не понадобятся, тренировка будет очень энергозатратной.

Аделина Лазарова
Аделина Лазарова
тренер, мастер спорта по художественной гимнастике

Сегодня мы поработаем над тем, чтобы разогнать пульс и сжечь весь лишний жир.

Перед тренировкой обязательно уделите пять минут разминке, чтобы разогреть тело. Можете сделать несколько упражнений самостоятельно или вместе с Аделиной: вариант разминки будет в видео в конце статьи.

Хотим напомнить! Для красивого рельефного тела одной тренировки будет мало, нужны регулярные занятия спортом и грамотно выстроенный рацион питания.

Махи ногами вперёд в прыжке

Техника выполнения

  • Встаньте прямо. Прямые руки разведите немного в стороны перед собой.
  • Сделайте мах правой ногой вперёд и вверх, касаясь носком ладони левой руки. Правую руку отводите назад.
  • В прыжке поменяйте ногу, делая мах левой ногой. Правая рука касается носка левой ноги. Левую руку отводите назад.
  • Делайте упражнение энергично.

Время выполнения – одна минута.

Фото: istockphoto.com

Локоть-колено в прыжке

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, руки за голову.
  • В прыжке поднимите согнутую в колене правую ногу, корпус разверните и коснитесь левым локтем правого колена.
  • Затем сделайте то же на другую сторону.
  • Упражнение делайте энергично.

Время выполнения – одна минута.

Фото: istockphoto.com

Джампинг Джек с приседом

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, ноги поставьте чуть уже ширины плеч.
  • Выполните присед. При подъёме сделайте прыжок, расставляя ноги широко в стороны, и сделайте хлопок над головой.
  • Прыжком поставьте ноги в исходное положение и повторите всё сначала.
  • Делайте упражнение энергично.

Время выполнения – одна минута.

Фото: istockphoto.com

Джампинг Джек

Техника выполнения

  • Встаньте ровно, ноги вместе. Руки вдоль туловища.
  • Прыжком широко расставьте ноги и тут же выполните хлопок в ладоши над головой.
  • Прыжком вернитесь в исходное положение, и повторяем всё заново.

Делайте упражнение энергично в течение минуты.

Больше об этом упражнении читайте тут.

Упражнение «Джампинг Джек». Жиросжигание за несколько минут в день Упражнение «Джампинг Джек». Жиросжигание за несколько минут в день

Захлёст голени

Техника выполнения

  • Встаньте ровно, руки сцепите в замок за спиной на пояснице.
  • Прыгайте, поочерёдно заводя назад то левую ногу, то правую. Пятки во время прыжков должны касаться ягодиц.
  • Делайте упражнение энергично.

Время выполнения – минута.

Фото: istockphoto.com

Бёрпи без отжиманий

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  • Сделайте глубокий присед до момента, когда сможете поставить ладони на пол.
  • Перенесите вес тела на руки и перейдите прыжком в упор лёжа.
  • Вернитесь в присед через прыжок.
  • Тут же прыжком вытянитесь во весь рост и хлопните над головой в ладоши.
  • Повторите всё сначала.

Время выполнения – минута.

Фото: istockphoto.com

Отжимания с колен

Техника выполнения

  • Встаньте в упор лёжа, ноги согнуты в коленях.
  • Выполните отжимание, сгибая руки до угла 90 градусов в локтях.
  • Вернитесь в исходное положение.

Время выполнения – минута.

Фото: istockphoto.com

Шаги с колен в присед

  • Встаньте на колени, руки перед собой в замок.
  • Сделайте шаг сначала одной ногой вперёд, а затем второй, тем самым переходя в положение приседа.
  • Так же по очереди переставляя ноги, вернитесь в исходное положение.
  • Повторите движения заново. Делайте упражнение энергично.

Время выполнения – минута.

Фото: istockphoto.com

Выпрыгивание из приседа

Техника выполнения

  • Примите положение приседа, руки перед собой, таз отведён назад, корпус наклонён вперёд.
  • Выполните прыжок вверх, вытягиваясь во весь рост и отводя руки назад.
  • Снова вернитесь в присед и повторите движение заново.

Время выполнения – минута.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений и вариант разминки от Аделины смотрите в видео.

Если у вас остались силы, можете выполнить ещё один круг. Так тренировка будет ещё более эффективной.

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