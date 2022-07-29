Сжигаем 400 калорий за 15 минут. Мощная кардиотренировка на всё тело

Интенсивные тренировки лучше всего справляются с жиросжиганием. За небольшой промежуток времени вам удастся сбросить достаточно большое количество калорий. Например, на сегодняшней тренировке за 15 минут вы сожжёте 400 калорий. Несмотря на то что визуально упражнения простые, а дополнительные отягощения вам не понадобятся, тренировка будет очень энергозатратной.
Сегодня мы поработаем над тем, чтобы разогнать пульс и сжечь весь лишний жир.
Перед тренировкой обязательно уделите пять минут разминке, чтобы разогреть тело. Можете сделать несколько упражнений самостоятельно или вместе с Аделиной: вариант разминки будет в видео в конце статьи.
Махи ногами вперёд в прыжке
Техника выполнения
- Встаньте прямо. Прямые руки разведите немного в стороны перед собой.
- Сделайте мах правой ногой вперёд и вверх, касаясь носком ладони левой руки. Правую руку отводите назад.
- В прыжке поменяйте ногу, делая мах левой ногой. Правая рука касается носка левой ноги. Левую руку отводите назад.
- Делайте упражнение энергично.
Время выполнения – одна минута.
Фото: istockphoto.com
Локоть-колено в прыжке
Техника выполнения
- Встаньте прямо, руки за голову.
- В прыжке поднимите согнутую в колене правую ногу, корпус разверните и коснитесь левым локтем правого колена.
- Затем сделайте то же на другую сторону.
- Упражнение делайте энергично.
Время выполнения – одна минута.
Фото: istockphoto.com
Джампинг Джек с приседом
Техника выполнения
- Встаньте прямо, ноги поставьте чуть уже ширины плеч.
- Выполните присед. При подъёме сделайте прыжок, расставляя ноги широко в стороны, и сделайте хлопок над головой.
- Прыжком поставьте ноги в исходное положение и повторите всё сначала.
- Делайте упражнение энергично.
Время выполнения – одна минута.
Фото: istockphoto.com
Джампинг Джек
Техника выполнения
- Встаньте ровно, ноги вместе. Руки вдоль туловища.
- Прыжком широко расставьте ноги и тут же выполните хлопок в ладоши над головой.
- Прыжком вернитесь в исходное положение, и повторяем всё заново.
Делайте упражнение энергично в течение минуты.
Больше об этом упражнении читайте тут.
Захлёст голени
Техника выполнения
- Встаньте ровно, руки сцепите в замок за спиной на пояснице.
- Прыгайте, поочерёдно заводя назад то левую ногу, то правую. Пятки во время прыжков должны касаться ягодиц.
- Делайте упражнение энергично.
Время выполнения – минута.
Фото: istockphoto.com
Бёрпи без отжиманий
Техника выполнения
- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
- Сделайте глубокий присед до момента, когда сможете поставить ладони на пол.
- Перенесите вес тела на руки и перейдите прыжком в упор лёжа.
- Вернитесь в присед через прыжок.
- Тут же прыжком вытянитесь во весь рост и хлопните над головой в ладоши.
- Повторите всё сначала.
Время выполнения – минута.
Фото: istockphoto.com
Отжимания с колен
Техника выполнения
- Встаньте в упор лёжа, ноги согнуты в коленях.
- Выполните отжимание, сгибая руки до угла 90 градусов в локтях.
- Вернитесь в исходное положение.
Время выполнения – минута.
Фото: istockphoto.com
Шаги с колен в присед
- Встаньте на колени, руки перед собой в замок.
- Сделайте шаг сначала одной ногой вперёд, а затем второй, тем самым переходя в положение приседа.
- Так же по очереди переставляя ноги, вернитесь в исходное положение.
- Повторите движения заново. Делайте упражнение энергично.
Время выполнения – минута.
Фото: istockphoto.com
Выпрыгивание из приседа
Техника выполнения
- Примите положение приседа, руки перед собой, таз отведён назад, корпус наклонён вперёд.
- Выполните прыжок вверх, вытягиваясь во весь рост и отводя руки назад.
- Снова вернитесь в присед и повторите движение заново.
Время выполнения – минута.
Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений и вариант разминки от Аделины смотрите в видео.
Если у вас остались силы, можете выполнить ещё один круг. Так тренировка будет ещё более эффективной.