12 стильных персонажей видеоигр, которые могут вдохновить вас на смену имиджа

Видеоигры давно вышли за пределы категории «для детей». Более того, их можно назвать культурным феноменом, который в XXI веке смог совершить революцию не только в индустрии развлечений, но и в повседневной жизни. Естественно, что конкуренция среди разработчиков игр очень высокая. Им приходится придумывать персонажей, которые смогут влюбить в себя абсолютно всех.

Игры способны спасти от скуки в дождливый день, а ещё повлиять на ваше чувство стиля. Внутри виртуальной вселенной можно позволить себе всё, на что хватает фантазии. Разработчики это понимают и играют со стереотипами, выходят за рамки привычного, и сочетают, казалось бы, несочетаемое. В том числе в одежде.

Екатерина Обушева стилист и имиджмейкер Рассказывает о персонажах видеоигр, которые обладают особенным чувством стиля, транслируют его в каждом своём появлении на экране и даже мотивируют представителей модной индустрии на новые свершения.

Данте из Devil May Cry

Полудемон-получеловек, который стал охотником на нечисть не просто так — у него глубокая семейная драма. Японцы изначально придумывали Данте «крутым» и «стильным» — и не прогадали, героя полюбили во всём мире.

Фото: Capcom

Екатерина: Персонаж выглядит стильно за счёт модной причёски (выбеленные волосы). Создаётся образ героя-романтика, кожаный плащ подкрепляет это впечатление, а чёрный цвет в одежде добавляет брутальности.

Адам Дженсен из Deus Ex

В недалёком будущем киберимпланты становятся нормой, но многие выступают против них. Наш герой тоже не большой фанат, но судьба штука злая — и только импланты смогли спасти жизнь бедного Адама.

Фото: Square Enix/Eidos Montreal

Екатерина: Total black плюс борода и растрёпанная причёска — как основные стилеобразующие элементы. Чёрное приталенное кожаное пальто с акцентными плечами добавляет яркости образу, а кобура придаёт мужественности и решительности.

Агент 47 из Hitman

Лысый убийца со штрихкодом на затылке. Герой способен ликвидировать свои цели самыми изощрёнными способами, в чём ему помогает уникальная способность мастерски переодеваться и идеально вписываться в любое окружение.

Фото: IO Interactive

Екатерина: Классический black tie, кожаные перчатки и бритая голова — основа стиля для серьёзного, строгого и одновременно пугающего образа. Красный галстук — символ доминирования, стремления к неограниченной власти (позиция подавления соперников и агрессии).

Клауд из Final Fantasy 7

Клауд после службы стал наёмником и изо всех сил пытался эмоционально дистанцироваться от любой миссии. Но его почти сразу же втягивают в революцию, которая напрямую связана с прошлым героя — и эмоции всё же берут верх.

Фото: Square Enix

Екатерина: Доспехи всегда будут ассоциироваться с мужественностью, как и открытые мускулы на руках. У героя игры стиль юного и привлекательного молодого человека, который одновременно является воином. Наличие слегка мешковатых штанов и массивных ботинок обусловлено необходимым уровнем комфорта во время сражений. Поставленные волосы призваны «вытянуть» силуэт лица, чтобы визуально уравновесить пропорции тела и образ в целом.

Ари из League of Legends

Хищница по натуре и волшебница по сути. Героиня отличается яркой внешностью — у этой красотки целых два пушистых хвоста.

Фото: Riot Games

Екатерина: Девушку можно назвать стильной за счёт супер-мини-юбки (тренд летнего сезона 2022 года). Подчёркнутая грудь и мерцающие кристаллы на плечах добавляют в образ женственности. Закрытый верх и нарочито открытый низ создают ощущение собранности, но в то же время игривости. Этот эффект усиливают длинные яркие волосы.

О других привлекательных женских персонажах из игр читайте в предыдущей статье по ссылке.

Эцио из Assassin's Creed 2 и AC Brotherhood

Ещё один персонаж с тяжёлой судьбой. Итальянский мажор времён Ренессанса, отца и братьев которого прилюдно казнили предатели. Но это заставило героя быстро повзрослеть и возглавить тайный орден ассасинов.

Фото: Ubisoft

Екатерина: С первого взгляда угадываются отшельничество и связь с религией. Полностью закрытое тело и голова, многослойность одежды, жёсткие фрактуры тканей, но при этом открытая шея — всё это создаёт положительный образ. Ножи в руках добавляют геройской составляющей.

Трисс из «Ведьмака 3»

Тот самый третий лишний в любовном треугольнике саги про Ведьмака (хотя многие готовы с этим поспорить). Умная красотка и одна из самых молодых волшебниц своего времени.

Фото: CD Projekt

Екатерина: Девушка выглядит воинственной, но в то же время женственной. Этому способствуют жёсткие фактуры ткани в одежде, открытое декольте и строгий взгляд. Воротник, как у королевской мантии, добавляет таинственности и мистики. Синий цвет верхней накидки символизирует защиту, стабильность и уверенность.

Леди Димитреску из Resident Evil Village

Аристократка с редким заболеванием крови. С помощью эксперимента она излечилась, резко увеличившись почти до трёх метров, но теперь для выживания ей приходится постоянно пить кровь. Эдакий зомби-вампир.

Фото: Capcom

Екатерина: Сразу можно заметить, что за счёт платья из тонкой ткани со сборками и открытого декольте с сильно приподнятой грудью создаётся игривый образ. Бежевый цвет выступает как символ комфорта и расслабленности. Чёрный цветок-брошь добавляет образу мистичности, вызывает ассоциации с чёрной магией и злом. Шляпа с гипертрофированно большими полями, как и брошь, придаёт образу загадочности.

Датч ван дер Линде из Red Dead Redemption II

Датч родился в семье голландского эмигранта и англичанки. Про его детство не так много информации, но точно известно, что его семья жила в не самых приятных условиях. В Гражданской войне США его отец воевал за Север — и погиб. Можно предположить, что из-за этого он так ненавидит Юг.

Фото: Rockstar Games

Екатерина: Персонаж видеоигры выглядит нарядно за счёт костюма, в особенности пиджака с атласными лацканами. Стиля герою добавляет платок паше, который сочетается по цвету с камнем на украшениях. Расстёгнутый воротник рубашки вносит в образ расслабленности. Шляпа и кобура выглядят как стильные аксессуары.

Джейкоб из Asassin's Creed Syndicate

Молодой и дерзкий парень живёт в викторианском Лондоне, у него есть своя банда «Грачи». А ещё он ассасин, который следит за правосудием, так же, как и предки, служит людям и борется за свободу.

Фото: Ubisoft

Екатерина: Стильность этого героя достигается за счёт многосложности одежды, смешения цветов и фактур. А цилиндр уже много лет считается визитной карточкой английской моды.

Такэмура из Cyberpunk 2077

Тот самый персонаж, который появляется в самом начале игры и проходит её до конца. В течении игры Такэмура становится важнейшим звеном в сюжетной цепочке Cyberpunk. А ещё он не тот, за кого себя выдаёт (спойлер!).

Фото: CD Project

Екатерина: У японца элегантный и вместе с тем брутальный стиль. Белый пиджак сочетается с белой же рубашкой необычного кроя. Борода аккуратно выбрита, волосы гладко зачёсаны, но в них виднеется проседь. Металлические вставки (вероятно, импланты) и татуировки ярко выделяются на фоне монохромного образа.

Пейган Мин из Far Cry 4

Пейган Мин родился в семье гонгконгского мафиози, и что он точно позаимствовал от своего отца, так это любовь к роскоши. Главный антагонист четвёртой части Far Cry всегда одет с иголочки и полностью соответствует образу настоящего гангстера – эксцентричный, стильный и немного жуткий.

Фото: Crytek

Екатерина: Классический образ бандита из 90-х: малиновый пиджак и рубашка с принтом пейсли. Расстёгнутый ворот добавляет небрежности, а зализанные и ассиметрично выбритые волосы уложены в лучших традициях плохих парней.