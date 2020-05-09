Горячие и манящие. 10 самых сексуальных героинь из игр

Видеоигры часто служат в качестве своеобразного способа на время убежать от проблем реальности и побывать в фантастических мирах, где любой может стать героем. Но зачастую герои и шага не могут сделать без верных и отважных героинь. Именно женские персонажи в видеоиграх крадут всё внимание благодаря своим личным качествам, продуманным целям и, само собой, невероятной красоте. И в этой подборке мы решили вспомнить десять самых сексуальных героинь из игр, которые полюбились многим игрокам с первого взгляда.

Байонетта из Bayonetta

Байонетта в каждом кадре игры буквально кричит о своей броскости и откровенности. Вместо каблуков она носит пистолеты, а костюм ей заменяют её же волосы. Врагов она тоже может атаковать волосами, из-за чего тело частично или полностью оголяется. При этом сама ведьма не ограничивает себя в выражениях и каждой фразой демонстрирует абсолютное превосходство.

2B из NieR: Automata

Андроид 2B вместе с напарником 9S выполняют важную миссию – убивают роботов ради возрождения человечества. Но ситуация оказывается не столь простой, поэтому большую часть игры 2B мучается и страдает. Её трагическая сюжетная линия резко контрастирует с внешним видом андроида, так как одета она, как готическая лолита. Главный разработчик игры Йоко Таро и не скрывает, что специально создал главную героиню сексуальной. Миллионы игроков это оценили – количество артов и косплеев с героиней тому подтверждение.

Молчунья из Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Как и в любой игре Хидео Кодзимы, своё имя Молчунья из The Phantom Pain получила не просто так. Большую часть игры она и правда молчит, ведь особые паразиты внутри тела девушки убьют её, если она скажет хоть слово на английском языке. Также Молчунья ходит почти без одежды. Красивая, полуголая и не болтает. Идеальная женщина!

Тифа из Final Fantasy VII Remake

Тифа воплощает в себе образ идеальной подруги детства, о которой мечтают многие. Добрая, обаятельная, всегда поддержит и придёт на помощь, да ещё и выглядит как девушка мечты. Неудивительно, что именно она полюбилась игрокам в далёком 1997-м, когда вышла оригинальная Final Fantasy VII. А с красотой графики ремейка любоваться Тифой не надоедает никогда. Правда, при взгляде на её пресс возникает острое желание записаться в тренажёрный зал.

Идеальная подруга детства. Лучший косплей Тифы из Final Fantasy VII На волне выхода Final Fantasy VII Remake интерес к персонажу возрос.

Изабелла Валентайн из Soul Calibur

Серия файтингов Soul Calibur отличается боевой системой, заточенной под атаки холодным оружием, а шестая часть запомнилась продвинутым редактором персонажей. Но даже если вы никогда не слышали об этих играх, то наверняка хоть раз сталкивались с артами по Изабелле Валентайн или просто Айви. Характерную внешность девушки невозможно спутать ни с чем, а её властный характер и решимость помогают особе всегда добиваться поставленных целей. Добавьте к её образу меч-хлыст – и получите идеальный образ госпожи, которая способна поставить весь мир на колени.

Миранда Лоусон из Mass Effect 2

Миранда позиционируется как человек, близкий к идеалу. Всё дело в генетических улучшениях, благодаря которым девушка почти совершенна. Также она отличный боец, превосходный тактик и возможная пассия капитана Шепарда. Миранда способна самостоятельно справиться почти со всеми проблемами, поэтому её отношения с Шепардом строятся даже не на романтике или взаимной симпатии, а исключительно на деловых связях. Что, впрочем, нисколько не убавляет достоинств девушки, а лишь подчёркивает её индивидуальность.

Тина Армстронг из Dead or Alive

Честно говоря, на этой позиции могла бы оказаться абсолютно любая героиня серии Dead or Alive, ведь разработчики намеренно делают их до крайности сексуальными. Выбор пал на Тину Армстронг благодаря её бойкой натуре и профессии. Девушка зарабатывает себе на жизнь при помощи профессионального реслинга. Она старается выставить себя лучше всех и не стесняется для этого использовать природную красоту. А ещё мечтает о работе в Голливуде, что объясняет эпатажное поведение девушки.

Синди Аурум из Final Fantasy XV

Главный автомеханик Final Fantasy XV будто сошла с постеров, на которых прекрасные девушки часто занимались ремонтом автомобилей. Но не дайте красивой внешности обмануть вас, ведь Синди отлично разбирается в устройстве автомобилей, а также сумела поднять бизнес почти с нуля во время кризиса. За её улыбками и шутками скрывается напористая натура, которой не страшны любые невзгоды. Так что постарайтесь не разочаровать её во время прохождения.

Катрин из Catherine

Весь сюжет игры Catherine посвящён сложностям любовных отношений между взрослыми людьми, а обворожительная Катрин олицетворяет эскапизм и непринятие реальности. То есть кому нужны обязательства и ответственность, когда под рукой есть девушка, которая всегда тебе рада и готова на всё? Главному герою Винсенту при помощи игрока предстоит разрешить эту дилемму, но до этого он вдоволь налюбуется на красоту Катрин.

Лара Крофт из Tomb Raider

Кто из нас нынче не слышал о Ларе Крофт? Отважная расхитительница гробниц уже успела объездить весь мир в поисках древних сокровищ, но важнее, что ей удалось похитить наши сердца. Ловкая и отважная Лара способна победить и коварных бандитов, и опасных хищников, и даже представителей забытых цивилизаций, чтобы потом просто расслабиться в своём особняке, будто она не мир спасла, а провела обычный рабочий день.

А какую героиню из видеоигр считаете самой секусальной вы? Поделитесь своим мнением в комментариях!