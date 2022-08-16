С горы на лонгборде на скорости 144 км/ч. Как это повторить

Вы точно встречали в сети видео с сорвиголовами, которые несутся на огромной скорости по горному серпантину на роликовой доске. Спешим пояснить, что это не просто безумство, а спортивная дисциплина — даунхилл скейтбординг. Да, это выглядит опасно, но поверьте, райдеры, которые снимают подобные ролики, всё держат под контролем и думают о своей безопасности.

Историческая справка

Если рассказывать вкратце, то всё началось с Signal Hill — фестиваля скорости, организованного Джимом Махони в 1975 году. Он прошёл на отрезке дороги под названием Hill Street в Калифорнии, которая обладает уклоном практически в 30%. Это то самое место, где установили первый рекорд и откуда началась эпоха скоростных заездов на лонгбордах.

В большей степени людей интересовала быстрая езда, а вопросы безопасности решались во вторую очередь. Участники фестиваля получали множество травм, зачастую довольно серьёзных, зрители тоже были подвержены риску. В 1978 году фестиваль прекратил своё существование.

Антон Звягинцев профессиональный скейтбордист, выступающий в дисциплине даунхилл Даунхилл — это скоростной спуск на лонгборде с выполнением слайдов (перпендикулярное скольжение относительно вашего движения). Также есть направление «фрирайд», основная цель которого — выполнение слайдов в разных вариациях. Это тоже часть скоростного катания.

Даунхилл — одно из направлений скейтбординга, такое же, как катание в стрите или парке. В России же все привыкли его относить к лонгбордингу, хотя правильно, как говорят по всей планете, «даунхилл скейтбординг». Многие ищут в скоростном спуске замену сноуборду летом, но это совсем другая доска и, соответственно, ощущения.

Американский райдер Кайл Уэстер 29 августа 2016 года установил мировой рекорд во время скоростного спуска. Он разогнался до скорости в 143,89 км/ч, при этом площадкой была обычная холмистая дорога в Колорадо, США. Чтобы снизить сопротивление встречного ветра, Кайл использовал специальный эластичный костюм.



Достичь такого результата ему помогли долгие годы тренировок и совершенствования баланса на доске.

Особенности доски, подвески и колёс

Доска

Зачастую в катании используют длинную доску с широкой колёсной базой, обратной подвеской, которая имеет разный угол поворота, и широкие мягкие колёса. Это необходимо, чтобы максимально контролировать борд на высокой скорости. Конечно, каждый райдер собирает и настраивает доску под свой стиль катания, но именно эти критерии оптимальны для скоростного спуска. Скейтборд, круизёр или пенни-борд здесь неуместны.

Фото: фото: из личного архива Антона Звягинцева

Подвеска

Традиционная скейтовая подвеска не подходит для большой скорости, поскольку она начинает «колебаться» в разные стороны. Поэтому придумали реверсивную подвеску с кинг-пином (большой болт), смотрящим наружу. На такие подвески можно ставить разные по жёсткости бушинги (полиуретановые прокладки), с помощью которых меняется угол поворота.

Во время катания в даунхилле нужно, чтобы подвеска была хорошо затянута (некоторые затягивают заднюю подвеску сильнее передней, поскольку перед — это руль), так достигается определённая стабильность во время катания.

Колёса

На высокой скорости нужны широкие и мягкие колёса, чтобы во время спуска по дорогам все неровности и нюансы асфальта не могли повлиять на катание. Во фрирайде, наоборот, используют жёсткие и маленькие колёсики, чтобы было легче выполнять скольжения и торможения.

О чём нужно знать во время скоростного катания

Высокий риск травм

Считается, что даунхилл — одна из самых опасных дисциплин скейтбординга. Во время спуска доска разгоняется очень быстро. Необходимо её хорошо контролировать и технично оттормаживаться, чтобы не упасть, притом что тормоза по сути нет. Любая ваша ошибка или неровность на дороге может привести к серьёзным травмам.

Фото: Из личного архива Антона Звягинцева

Когда вы падаете на асфальт, стирается кожа, обдираются колени, локти. Сам момент падения невозможно контролировать. Только благодаря вашим усилиям и постоянной практике появляется возможность катить стабильно и безопасно.



Совет: в момент падения приземляйтесь на перчатки и на носки обуви, чтобы не коснуться локтями и коленями асфальта.

Хочется сразу сказать: если вы придёте кататься без защиты, в «тусовке» вас не поймут — вы получите немало негатива в свой адрес. Большинство падений сопровождается ударами головой о дорожное покрытие. Ещё раз повторим, вы вряд ли успеете напрячь руки и тело, чтобы минимизировать урон.

Кроме того, можно «вписаться» в отбойник или дерево на повороте.

Основная и обязательная защита райдера — это шлем . Без него кататься нельзя категорически. Падение на скорости даже 30 км/ч может привести к летальному исходу. Те, кто катается до 60 км/ч, используют шлем «котелок». Те, кто набирает скорость выше, — закрытый шлем «фулфейс». Он сможет защитить при падении на высокой скорости.

. Без него кататься нельзя категорически. Падение на скорости даже 30 км/ч может привести к летальному исходу. Те, кто катается до 60 км/ч, используют шлем «котелок». Те, кто набирает скорость выше, — закрытый шлем «фулфейс». Он сможет защитить при падении на высокой скорости. Следующий атрибут — перчатки с пластмассовыми шайбами, с помощью которых можно выполнить слайд и остановиться, а также сохранить ладони целыми при падении.

с пластмассовыми шайбами, с помощью которых можно выполнить слайд и остановиться, а также сохранить ладони целыми при падении. Наколенники и налокотники — это уже индивидуальный подход. Но я всем советую кататься в полной экипировке.

— это уже индивидуальный подход. Но я всем советую кататься в полной экипировке. На соревнованиях и тренировках на большой скорости райдеры используют специальный кожаный костюм, который защищает тело при падениях, а также улучшает аэродинамику.

Отсутствие искусственных трасс

К сожалению, для даунхилла сложно сделать искусственную трассу. Чтобы быстро разогнаться и стабильно катить 5-7 минут, нужна длинная дорога с хорошим асфальтом. Это зачастую классическая автомобильная трасса, что, кстати, тоже добавляет опасности.

Если мы говорим о фрирайде, тут можно кататься в парках или на небольших парковках, поскольку это свободное катание, от которого ты получаешь удовольствие. Не так быстро, конечно, но тоже с выполнением разных слайдов и торможений.

Отсутствие тормозов

Если вы захотите досконально осмотреть лонгборд, вы точно не найдёте системы торможения, никакой. При этом тормозить всё-таки можно.

Первый вариант — замедлять движение ногой об асфальт, так называемый footbreak (во время движения вы спускаете одну ногу с доски и начинаете прижимать стопу к асфальту). Правда, такой способ будет эффективным только на небольшой скорости.

Второй вариант — это когда доска заходит в слайд, во время которого можно использовать перчатку или затормозить без неё. Всё зависит от стиля катания каждого райдера. Самый распространённый слайд называется Colman slide. Во время его выполнения образуются две точки опоры — доска и рука. Вы опираетесь ладонью об асфальт, перенося на неё вес тела и придавая свободное скольжение доске, так движение замедляется.

Какие бывают соревнования по даунхиллу

Даунхилл скейтбординг — это настоящий спорт. Существуют официальные соревнования разного уровня организации и формата. Например, есть «гонка», когда 2-4 райдера стартуют одновременно. Кто приезжает первым, тот и побеждает.

Ещё есть формат «слайд джема»: атлетам предстоит выполнить самый длинный единичный слайд или их череду. Скольжения могут выполняться как в «своей» стойке (привычное катание правым или левым боком), так и в switch (катание непривычным для райдера боком).

Напоминаем: неважно, какой вид спорта или экстрима вы выберете. Помните, что безопасность должна быть на первом месте. Не гонитесь бездумно за адреналином и перед началом любых тренировок приобретайте соответствующие средства защиты.

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