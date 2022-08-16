С горы на лонгборде на скорости 144 км/ч. Как это повторить

Вы точно встречали в сети видео с сорвиголовами, которые несутся на огромной скорости по горному серпантину на роликовой доске. Спешим пояснить, что это не просто безумство, а спортивная дисциплина — даунхилл скейтбординг. Да, это выглядит опасно, но поверьте, райдеры, которые снимают подобные ролики, всё держат под контролем и думают о своей безопасности.
Историческая справка
Если рассказывать вкратце, то всё началось с Signal Hill — фестиваля скорости, организованного Джимом Махони в 1975 году. Он прошёл на отрезке дороги под названием Hill Street в Калифорнии, которая обладает уклоном практически в 30%. Это то самое место, где установили первый рекорд и откуда началась эпоха скоростных заездов на лонгбордах.
В большей степени людей интересовала быстрая езда, а вопросы безопасности решались во вторую очередь. Участники фестиваля получали множество травм, зачастую довольно серьёзных, зрители тоже были подвержены риску. В 1978 году фестиваль прекратил своё существование.
Даунхилл — это скоростной спуск на лонгборде с выполнением слайдов (перпендикулярное скольжение относительно вашего движения). Также есть направление «фрирайд», основная цель которого — выполнение слайдов в разных вариациях. Это тоже часть скоростного катания.
Даунхилл — одно из направлений скейтбординга, такое же, как катание в стрите или парке. В России же все привыкли его относить к лонгбордингу, хотя правильно, как говорят по всей планете, «даунхилл скейтбординг». Многие ищут в скоростном спуске замену сноуборду летом, но это совсем другая доска и, соответственно, ощущения.
Достичь такого результата ему помогли долгие годы тренировок и совершенствования баланса на доске.
Особенности доски, подвески и колёс
Доска
Зачастую в катании используют длинную доску с широкой колёсной базой, обратной подвеской, которая имеет разный угол поворота, и широкие мягкие колёса. Это необходимо, чтобы максимально контролировать борд на высокой скорости. Конечно, каждый райдер собирает и настраивает доску под свой стиль катания, но именно эти критерии оптимальны для скоростного спуска. Скейтборд, круизёр или пенни-борд здесь неуместны.
Фото: фото: из личного архива Антона Звягинцева
Подвеска
Традиционная скейтовая подвеска не подходит для большой скорости, поскольку она начинает «колебаться» в разные стороны. Поэтому придумали реверсивную подвеску с кинг-пином (большой болт), смотрящим наружу. На такие подвески можно ставить разные по жёсткости бушинги (полиуретановые прокладки), с помощью которых меняется угол поворота.
Во время катания в даунхилле нужно, чтобы подвеска была хорошо затянута (некоторые затягивают заднюю подвеску сильнее передней, поскольку перед — это руль), так достигается определённая стабильность во время катания.
Колёса
На высокой скорости нужны широкие и мягкие колёса, чтобы во время спуска по дорогам все неровности и нюансы асфальта не могли повлиять на катание. Во фрирайде, наоборот, используют жёсткие и маленькие колёсики, чтобы было легче выполнять скольжения и торможения.
О чём нужно знать во время скоростного катания
Высокий риск травм
Считается, что даунхилл — одна из самых опасных дисциплин скейтбординга. Во время спуска доска разгоняется очень быстро. Необходимо её хорошо контролировать и технично оттормаживаться, чтобы не упасть, притом что тормоза по сути нет. Любая ваша ошибка или неровность на дороге может привести к серьёзным травмам.
Фото: Из личного архива Антона Звягинцева
Совет: в момент падения приземляйтесь на перчатки и на носки обуви, чтобы не коснуться локтями и коленями асфальта.
Хочется сразу сказать: если вы придёте кататься без защиты, в «тусовке» вас не поймут — вы получите немало негатива в свой адрес. Большинство падений сопровождается ударами головой о дорожное покрытие. Ещё раз повторим, вы вряд ли успеете напрячь руки и тело, чтобы минимизировать урон.
Кроме того, можно «вписаться» в отбойник или дерево на повороте.
- Основная и обязательная защита райдера — это шлем. Без него кататься нельзя категорически. Падение на скорости даже 30 км/ч может привести к летальному исходу. Те, кто катается до 60 км/ч, используют шлем «котелок». Те, кто набирает скорость выше, — закрытый шлем «фулфейс». Он сможет защитить при падении на высокой скорости.
- Следующий атрибут — перчатки с пластмассовыми шайбами, с помощью которых можно выполнить слайд и остановиться, а также сохранить ладони целыми при падении.
- Наколенники и налокотники — это уже индивидуальный подход. Но я всем советую кататься в полной экипировке.
- На соревнованиях и тренировках на большой скорости райдеры используют специальный кожаный костюм, который защищает тело при падениях, а также улучшает аэродинамику.
Отсутствие искусственных трасс
К сожалению, для даунхилла сложно сделать искусственную трассу. Чтобы быстро разогнаться и стабильно катить 5-7 минут, нужна длинная дорога с хорошим асфальтом. Это зачастую классическая автомобильная трасса, что, кстати, тоже добавляет опасности.
Если мы говорим о фрирайде, тут можно кататься в парках или на небольших парковках, поскольку это свободное катание, от которого ты получаешь удовольствие. Не так быстро, конечно, но тоже с выполнением разных слайдов и торможений.
Отсутствие тормозов
Если вы захотите досконально осмотреть лонгборд, вы точно не найдёте системы торможения, никакой. При этом тормозить всё-таки можно.
Первый вариант — замедлять движение ногой об асфальт, так называемый footbreak (во время движения вы спускаете одну ногу с доски и начинаете прижимать стопу к асфальту). Правда, такой способ будет эффективным только на небольшой скорости.
Второй вариант — это когда доска заходит в слайд, во время которого можно использовать перчатку или затормозить без неё. Всё зависит от стиля катания каждого райдера. Самый распространённый слайд называется Colman slide. Во время его выполнения образуются две точки опоры — доска и рука. Вы опираетесь ладонью об асфальт, перенося на неё вес тела и придавая свободное скольжение доске, так движение замедляется.
Какие бывают соревнования по даунхиллу
Даунхилл скейтбординг — это настоящий спорт. Существуют официальные соревнования разного уровня организации и формата. Например, есть «гонка», когда 2-4 райдера стартуют одновременно. Кто приезжает первым, тот и побеждает.
Ещё есть формат «слайд джема»: атлетам предстоит выполнить самый длинный единичный слайд или их череду. Скольжения могут выполняться как в «своей» стойке (привычное катание правым или левым боком), так и в switch (катание непривычным для райдера боком).
Напоминаем: неважно, какой вид спорта или экстрима вы выберете. Помните, что безопасность должна быть на первом месте. Не гонитесь бездумно за адреналином и перед началом любых тренировок приобретайте соответствующие средства защиты.
Если вам хочется узнавать ещё больше об экстриме, подписывайтесь на телеграм-канал «Голос улицы». Там мы рассказываем ещё больше об экстремальном спорте и стараемся раскрывать его закулисье.