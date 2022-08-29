Выяснили, в каких случаях это безвредно и что делать, если заметили за собой подобную тягу.

Зачем люди едят мыло, металл, грязь и другие несъедобные вещи. Разбираемся с психологом

Вкусовые предпочтения некоторых настолько далеки от стандартов, что даже самый непривередливый в еде человек сказал бы «фу». И речь вовсе не о любителях странных сочетаний и сладко-солёных комбо вроде картошки фри с мороженым или пиццы с ананасами. Мы говорим о тех, кто привычным блюдам предпочитает металл, стекло, грязь, мыло и прочие несъедобные предметы.

Разбираемся с врачом, кто и почему испытывает непреодолимую тягу к несъедобным и даже опасным вещам.

Что такое пикацизм и в чём его причины

Среди множества странных и вредных диет есть особо опасные. В их числе — пикацизм (аллотриофагия) — заболевание, при котором происходит извращение аппетита и неконтролируемое желание к потреблению совершенно несъедобных веществ.

Ксения Пыркова к. м. н., заместитель декана факультета клинической психологии Московского института Пикацизм представляет собой расстройство пищевого поведения, подразумевающее поедание несъедобных объектов, таких как бумага, грязь, нитки, побелка, стиральный порошок, кофейная гуща и т.д. Наиболее часто встречается у детей с умственной отсталостью, аутизмом.



Но пикацизм не диагностируется у детей меньше двух лет, потому что в этом возрасте употребление таких предметов считается частью нормального развития.

Причин пикацизма может быть множество.

Нехватка витаминов, минералов или других веществ, например, при железодефицитной анемии.

Изменения гормонального фона и чувствительности рецепторов, например, при беременности.

Аутизм, умственная отсталость (затруднено распознавание съедобного – несъедобного), шизофрения (проявление психоза), обсессивно-компульсивное расстройство (навязчивое действие).

Другое расстройство пищевого поведения, например, анорексия. В этом случае поедание несъедобных объектов — попытка утолить голод, заполнить желудок, но при этом не набрать вес.

У детей — как способ привлечь внимание родителей и других взрослых к имеющейся у них проблеме.

Острое стрессовое или посттравматическое расстройства.

Ксения: Чаще всего развитие пикацизма провоцирует дефицит железа (железодефицитная анемия у женщин), ювенильный хлороз (особый вариант железодефицитной анемии у девушек в период полового созревания), а также дефицит кальция, цинка, витамина В6.

Например, американка Адель Эдвардс много лет назад заметила за собой тягу к поеданию грязи. Причиной странного пристрастия оказался дефицит железа — вдвое меньше нормы. Ко всему прочему женщина более 20 лет питалась диванами. Многодетная мама заметила за собой тягу к поеданию мягкой поролоновой пены ещё в детстве, когда её родители готовились к разводу.

По словам женщины, необычная гастрономическая привычка казалась ей чем-то, что она может контролировать. Известно, что американка лечилась с помощью гипноза, поскольку осознавала, что пагубная зависимость может стоить ей жизни. Совместно с терапией гастроэнтеролог назначил ей добавки железа, которые помогли избавиться от зависимости.

К чему может привести поедание несъедобного

Пикацизм бывает безвредным, но может и наносить серьёзный ущерб здоровью. Так, 80-летний серб Бранко Црногорац едва не лишился жизни из-за своего пристрастия. Мужчина на протяжении 20 лет питался несъедобными металлическими, пластиковыми и стеклянными предметами. За это время он съел примерно 12 тыс. вилок, 25 тыс. лампочек, около 6 тыс. виниловых пластинок, 2,6 тыс. тарелок и 2 тыс. ложек.

Пенсионер рассказал, что на гастрономический эксперимент отважился в период борьбы с изжогой, когда друг посоветовал ему облегчить состояние поеданием песка. «Это сработало, и я подумал, почему бы не попробовать что-то ещё, и одно привело к другому», — рассказал он.

По словам Бранко, проблем со здоровьем у него не было. И всё бы ничего, если бы однажды он не поперхнулся педалью в попытке съесть свой велосипед за три дня на спор с друзьями. После госпитализации с приступом удушья пенсионер решил отказаться от опасной диеты: «Я чуть не умер. Мне нужна была срочная операция. В то же время врачи обнаружили у меня в желудке два килограмма различных металлических изделий, в том числе два золотых кольца. Это обеспокоило меня, поскольку понял, что моя пищеварительная система уже не справляется. С тех пор я не ем металл».

Ксения: Поедание острых или твёрдых предметов может привести к нарушению целостности стенок желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), кишечной непроходимости. В таких случаях жизнь пациентов спасает только хирургическое вмешательство.

К негативным последствиям пикацизма также относятся:

хронический болевой синдром со стороны ЖКТ;

тяжёлые расстройства желудочно-кишечного тракта;

пищевые дефициты;

отравления тяжёлыми металлами (например, свинцом, содержащимся в кусочках облупившейся краски, ртутью — при употреблении в пищу почвы вблизи дорог);

заражение паразитами, болезнетворными бактериями при поедании грязи и т. д.;

развитие депрессии — часто люди, страдающие пикацизмом, склонны к депрессивным расстройствам, иногда связанным с суицидальными мыслями.

Пикацизм бывает безвредным в случае особенностей строения организма. Яркий тому пример — французский артист Мишель Лотито, который поедал всё подряд: велосипеды, тележки из супермаркета, компьютеры, телевизоры и даже гроб. Говорят, он измельчал лёгкий многоцелевой самолёт Cessna 150 в порошок и посыпал им тосты каждое утро в течение двух лет. В день мужчина съедал около 900 г неорганических веществ, благодаря чему прославился и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Переваривать несъедобные предметы Лотито позволял его желудок, стенки которого были в два раза толще, чем у обычного человека. В 57 лет Мишель скончался от сердечного приступа.

Что делать, если вы заметили за собой подобное

Обратиться к врачу и выявить причину, а также исключить нехватку каких-либо минералов и витаминов. Для этого нужно сдать ряд анализов по рекомендациям специалиста и провести диагностику состояния желудочно-кишечного тракта. При необходимости проводится психодиагностика, чтобы выявить или исключить наличие психических заболеваний: аутизма, шизофрении, депрессии и так далее.

Ксения: В зависимости от результатов диагностики проводится лечение лекарственными препаратами основной медицинской или пищевой проблемы. Назначается психотерапия, например, при стрессовых расстройствах. Если речь идёт не о взрослом, то проводится поведенческая терапия, обучение родителей методам управления состоянием ребёнка.

Пикацизм — не единственное странное пристрастие, связанное с едой. О другом необычном явлении — фидеризме — читайте в статье по ссылке.