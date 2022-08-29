Зачем люди едят мыло, металл, грязь и другие несъедобные вещи. Разбираемся с психологом

Вкусовые предпочтения некоторых настолько далеки от стандартов, что даже самый непривередливый в еде человек сказал бы «фу». И речь вовсе не о любителях странных сочетаний и сладко-солёных комбо вроде картошки фри с мороженым или пиццы с ананасами. Мы говорим о тех, кто привычным блюдам предпочитает металл, стекло, грязь, мыло и прочие несъедобные предметы.
Разбираемся с врачом, кто и почему испытывает непреодолимую тягу к несъедобным и даже опасным вещам.
Что такое пикацизм и в чём его причины
Среди множества странных и вредных диет есть особо опасные. В их числе — пикацизм (аллотриофагия) — заболевание, при котором происходит извращение аппетита и неконтролируемое желание к потреблению совершенно несъедобных веществ.
Пикацизм представляет собой расстройство пищевого поведения, подразумевающее поедание несъедобных объектов, таких как бумага, грязь, нитки, побелка, стиральный порошок, кофейная гуща и т.д. Наиболее часто встречается у детей с умственной отсталостью, аутизмом.
Но пикацизм не диагностируется у детей меньше двух лет, потому что в этом возрасте употребление таких предметов считается частью нормального развития.
Причин пикацизма может быть множество.
- Нехватка витаминов, минералов или других веществ, например, при железодефицитной анемии.
- Изменения гормонального фона и чувствительности рецепторов, например, при беременности.
- Аутизм, умственная отсталость (затруднено распознавание съедобного – несъедобного), шизофрения (проявление психоза), обсессивно-компульсивное расстройство (навязчивое действие).
- Другое расстройство пищевого поведения, например, анорексия. В этом случае поедание несъедобных объектов — попытка утолить голод, заполнить желудок, но при этом не набрать вес.
- У детей — как способ привлечь внимание родителей и других взрослых к имеющейся у них проблеме.
- Острое стрессовое или посттравматическое расстройства.
Ксения: Чаще всего развитие пикацизма провоцирует дефицит железа (железодефицитная анемия у женщин), ювенильный хлороз (особый вариант железодефицитной анемии у девушек в период полового созревания), а также дефицит кальция, цинка, витамина В6.
Например, американка Адель Эдвардс много лет назад заметила за собой тягу к поеданию грязи. Причиной странного пристрастия оказался дефицит железа — вдвое меньше нормы. Ко всему прочему женщина более 20 лет питалась диванами. Многодетная мама заметила за собой тягу к поеданию мягкой поролоновой пены ещё в детстве, когда её родители готовились к разводу.
По словам женщины, необычная гастрономическая привычка казалась ей чем-то, что она может контролировать. Известно, что американка лечилась с помощью гипноза, поскольку осознавала, что пагубная зависимость может стоить ей жизни. Совместно с терапией гастроэнтеролог назначил ей добавки железа, которые помогли избавиться от зависимости.
К чему может привести поедание несъедобного
Пикацизм бывает безвредным, но может и наносить серьёзный ущерб здоровью. Так, 80-летний серб Бранко Црногорац едва не лишился жизни из-за своего пристрастия. Мужчина на протяжении 20 лет питался несъедобными металлическими, пластиковыми и стеклянными предметами. За это время он съел примерно 12 тыс. вилок, 25 тыс. лампочек, около 6 тыс. виниловых пластинок, 2,6 тыс. тарелок и 2 тыс. ложек.
Пенсионер рассказал, что на гастрономический эксперимент отважился в период борьбы с изжогой, когда друг посоветовал ему облегчить состояние поеданием песка. «Это сработало, и я подумал, почему бы не попробовать что-то ещё, и одно привело к другому», — рассказал он.
По словам Бранко, проблем со здоровьем у него не было. И всё бы ничего, если бы однажды он не поперхнулся педалью в попытке съесть свой велосипед за три дня на спор с друзьями. После госпитализации с приступом удушья пенсионер решил отказаться от опасной диеты: «Я чуть не умер. Мне нужна была срочная операция. В то же время врачи обнаружили у меня в желудке два килограмма различных металлических изделий, в том числе два золотых кольца. Это обеспокоило меня, поскольку понял, что моя пищеварительная система уже не справляется. С тех пор я не ем металл».
Ксения: Поедание острых или твёрдых предметов может привести к нарушению целостности стенок желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), кишечной непроходимости. В таких случаях жизнь пациентов спасает только хирургическое вмешательство.
К негативным последствиям пикацизма также относятся:
- хронический болевой синдром со стороны ЖКТ;
- тяжёлые расстройства желудочно-кишечного тракта;
- пищевые дефициты;
- отравления тяжёлыми металлами (например, свинцом, содержащимся в кусочках облупившейся краски, ртутью — при употреблении в пищу почвы вблизи дорог);
- заражение паразитами, болезнетворными бактериями при поедании грязи и т. д.;
- развитие депрессии — часто люди, страдающие пикацизмом, склонны к депрессивным расстройствам, иногда связанным с суицидальными мыслями.
Пикацизм бывает безвредным в случае особенностей строения организма. Яркий тому пример — французский артист Мишель Лотито, который поедал всё подряд: велосипеды, тележки из супермаркета, компьютеры, телевизоры и даже гроб. Говорят, он измельчал лёгкий многоцелевой самолёт Cessna 150 в порошок и посыпал им тосты каждое утро в течение двух лет. В день мужчина съедал около 900 г неорганических веществ, благодаря чему прославился и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Переваривать несъедобные предметы Лотито позволял его желудок, стенки которого были в два раза толще, чем у обычного человека. В 57 лет Мишель скончался от сердечного приступа.
Что делать, если вы заметили за собой подобное
Обратиться к врачу и выявить причину, а также исключить нехватку каких-либо минералов и витаминов. Для этого нужно сдать ряд анализов по рекомендациям специалиста и провести диагностику состояния желудочно-кишечного тракта. При необходимости проводится психодиагностика, чтобы выявить или исключить наличие психических заболеваний: аутизма, шизофрении, депрессии и так далее.
Ксения: В зависимости от результатов диагностики проводится лечение лекарственными препаратами основной медицинской или пищевой проблемы. Назначается психотерапия, например, при стрессовых расстройствах. Если речь идёт не о взрослом, то проводится поведенческая терапия, обучение родителей методам управления состоянием ребёнка.
Пикацизм — не единственное странное пристрастие, связанное с едой. О другом необычном явлении — фидеризме — читайте в статье по ссылке.