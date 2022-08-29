Как сжечь 1000 калорий за одну тренировку. 5 эффективных способов

Кто из нас не хотел сжечь на тренировке как можно больше калорий? Но, сколько бы мы ни работали, до тысячи наверняка у большинства не доходило. Мы нашли пять способов, которые помогут вам сжечь заветную тысячу. Но будьте очень осторожны и не злоупотребляйте такими занятиями – для такого результата работать придётся действительно очень много.

Егор Ходырев фитнес-тренер Сжечь 1000 ккал за одну интенсивную тренировку, конечно, возможно, но делать это нужно не часто. Дело в том, что вы планируете «сжечь» примерно половину своего дневного рациона, а для организма это стресс. Мышцы сильно устанут, и им потребуется хорошее восстановление. В этом помогут полноценный сон и белковая пища. Также важно учитывать ограничения по здоровью. Подходите к таким энергозатратным тренировкам максимально вдумчиво.

Важно! Количество потраченных калорий за тренировку будет зависеть от пола, возраста, уровня метаболизма, развитости мышц и телосложения.

Бег

Сколько можно сжечь за час: 400 ккал.

За сколько можно потратить 1000 ккал: 2,5 часа.

Бег – один из самых универсальных и доступных способов сбросить вес. Но у него есть и подводные камни, которые нужно учитывать. Необходимо подобрать удобную одежду и обувь, выбрать подходящую местность, желательно с резиновым покрытием для хорошей амортизации, научиться правильно дышать. Для увеличения эффективности тренировки профессиональные бегуны используют утяжелители для ног. Если такой возможности у вас нет, практикуйте бег в гору или по пересечённой местности: это увеличит расход калорий. Чтобы тратить калории за счёт жира, важно удерживать пульс в нужной зоне – это где-то 60-70% от вашей максимальной ЧСС.

Велосипед

Сколько можно сжечь за час: 270 ккал.

За сколько можно потратить 1000 ккал: 3,7 часа.

Длительная поездка на велосипеде не только поможет потратить нужное количество калорий, но и даст хорошую нагрузку на ноги и снимет напряжение с коленных суставов. Велосипед – незаменимый способ тренировки для тех, кому проблемы со здоровьем не позволяют заниматься, например, бегом. Наиболее эффективным катание на велосипеде будет по пересечённой местности. Большое количество подъёмов и спусков положительно повлияют на результат тренировки.

Скакалка

Сколько можно сжечь за час: 600 ккал.

За сколько можно потратить 1000 ккал: 1,6 часа.

Скакалка – самый настоящий кардиотренажёр. С её помощью вы нагрузите мышцы рук, ног, ягодиц и спины, подтянете живот, а также улучшите координацию и научитесь держать баланс. Прыгать можно с различной интенсивностью, добавляя новые элементы и виды прыжков. Расход энергии будет зависеть не только от интенсивности, но и от вашего веса. В среднем он составляет 9 ккал на килограмм веса. То есть если вы весите 60 кг, за час тренировки вы сможете сжечь около 600 ккал.

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Бёрпи

Сколько можно сжечь за один раз: 1,4 ккал.

Сколько нужно сделать, чтобы сжечь 1000 ккал: 714 бёрпи.

Это «взрывное» упражнение задействует мышцы всего тела, и оно очень энергозатратное. Сделать много бёрпи без остановки сможет далеко не каждый. Упражнение включает в себя несколько элементов: сначала вы встаёте в упор лёжа и отжимаетесь, затем прыжком приходите в упор присев и из этого положения выпрыгиваете вверх, вытягивая руки. За 10 минут выполнения бёрпи можно потратить около 140 ккал.

Ходьба

Сколько можно сжечь за час: 220 ккал.

За сколько можно потратить 1000 ккал: 5 часов.

Ходьба, как и любые другие физические нагрузки, сжигает калории. Минус в том, что сжигаются они достаточно медленно. Но ведь вы совмещаете приятное с полезным, так что вряд ли кто-то останется недоволен результатом. Выбирая место для прогулки, обратите внимание на парк или лес. И не только потому, что воздух там чище и гулять приятнее. Всё дело в неровной поверхности, за счёт которой нагрузка на тело увеличится. Попробуйте менять темп в течение прогулки: быстрая ходьба поспособствует ускоренному сжиганию калорий.

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Помните, что для похудения нужен системный подход с регулярными тренировками, правильным рационом и грамотным восстановлением. Не гонитесь за тем, чтобы сжечь как можно больше калорий, и отдавайте предпочтение пусть медленному, но здоровому похудению.