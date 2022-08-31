В этих местах вы сможете немного продлить себе лето.

Где лучше всего отдыхать осенью. 5 идеальных направлений для путешествий

Пока погода в Центральной России не обещает ничего хорошего, остаётся согреваться мыслями о странах, где тепло и сухо. Или — что гораздо интереснее – сразу брать туда билеты.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Несколько идей для отпуска в бархатный сезон – в нашем гайде.

Узбекистан

Три осенних месяца – самый привлекательный период для путешествия по «шёлковому пути» Узбекистана, из Самарканда через Бухару в Хиву. Это отличный вариант для первого знакомства со Средней Азией: каждый из городов уникален и самобытен, при этом может похвастаться высоким уровнем сервиса и гостеприимства.

В Самарканде обязательно загляните на Регистан, в Бухаре заложите время на сеанс парения и массажа в легендарных средневековых банях. А в Хиве задумайтесь о том, как выглядят города, которым на протяжении тысячелетий удавалось не стать театром боевых действий и сохранить наследие сразу нескольких эпох в первозданном виде.

Средиземноморское побережье Турции

Не слишком оригинальный, но факт: осень идеально подходит для ленивого отдыха на турецких курортах Средиземного моря. Во-первых, туристический поток резко снижается, и за место на пляже бороться не придётся. Во-вторых, температура воздуха опускается до комфортных значений, а море не остывает вплоть до середины октября.

Наконец, начало осени в Турции – сезон сбора урожая, что подразумевает обилие спелых красных гранатов, сладкого инжира и зелёных мандаринов. Никакой экзотики – просто комфортный отдых в рамках оправданных ожиданий. Иногда этого более чем достаточно.

Марокко

Марокко – тоже история в основном про пляжный отдых, однако с самыми разными дополнениями. Танжер разнообразит отпуск удивительной панорамой границы Атлантического океана и Средиземного моря в Гибралтаре, а Эссуэйра – эстетским отдыхом в компании джетсеттеров (элитная богатая тусовка) со всего мира на фоне пейзажей из «Игры престолов» и бело-голубой Медины.

Кроме того, с середины осени в Марокко стартует активный сёрфинг-сезон, приглашая всех желающих встать на доску под руководством опытных инструкторов и первоклассных сёрферов.

Камбоджа

Несмотря на всплеск интереса к Камбодже, доезжают до неё по-прежнему в разы меньше туристов, чем в Таиланд или Вьетнам. И очень зря: Камбоджа дешевле соседей и, на мой взгляд, интереснее. На прогулку по одному только Ангкору, столице древней кхмерской империи, стоит заложить не менее трёх дней. И лучше ориентироваться на конец осени, когда риски захватить сезон дождей минимальны.

При этом стоит быть готовыми к бытовым трудностям и не ждать от страны сверхъестественного комфорта. Резюмируя: в Камбодже пока нет сервиса, но есть гостеприимство. И это выделяет страну на фоне более «туристических» соседей.

Бока-Которский залив, Черногория

«Самый южный фьорд Европы», Которская бухта имеет уникальный микроклимат, благодаря которому не теряет привлекательности в течение всего года. Но осень на Адриатике особенная – тёплая, в хорошем смысле «пустая», очень вкусная. И бесконечно красивая.

В бархатный сезон Котор медленно и уютно засыпает, переходя в режим сохранения энергии. Никаких пляжных тусовок и громких туристов – только тихое очарование старого города, размеренная балканская повседневность и фокус на простоте. Идеальное место, чтобы набраться сил перед активной зимой.

Для каждой страны есть лучшее и худшее время для путешествий. О том, в какие места лучше не ездить летом, читайте в этой статье.