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Жаворонки или совы: у кого выше риск сердечных заболеваний и диабета

«Жаворонки» меньше подвержены некоторым заболеваниям, чем «совы»
Нурия Гатаулина
«Жаворонки» здоровее, чем совы, считают учёные
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И этому есть научное объяснение.
<a href="https://www.championat.com/authors/6165/1.html">Нурия Гатаулина</a>
Нурия Гатаулина
врач интегративной медицины, терапевт, инфекционист Академии врачей UniProf

Как режим сна и бодрствования влияет на состояние здоровья?

«Не бывает жаворонков и сов, есть только жаворонки и больные жаворонки». Действительно, эволюция человека не предполагала никаких «сов». Древним людям для выживания необходимо было вставать спозаранку, чтобы шустрые сородичи не разобрали ягоды и другие плоды в округе, не съели всю добычу, пойманную накануне.

Нарушенные циркадные ритмы в большинстве случаев — следствие каких-то «поломок», будь то генетика или слетевшие биохимические процессы под воздействием различных неблагоприятных факторов. При этом образ жизни с вечерней или ночной активностью рано или поздно приводит к последствиям.

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Как проводили исследование

Учёные из Ратгерского университета провели исследование. Они разделили людей на группы в зависимости от жизненного уклада: ранние хронотипы, «жаворонки» (предпочтение рано вставать или выполнять физическую активность в начале дня), и поздние хронотипы, «совы» (позднее пробуждение, вечерняя или ночная активность).

В рамках работы исследователи определяли параметры тела, анализировали его состав, проводили ряд других измерений во время физической активности участников и в состоянии покоя. При этом по возрасту и составу тела все они были в одной категории.

Участники вели малоподвижный образ жизни, не курили и не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией (в течение последних пяти лет) или известными метаболическими заболеваниями.

Однако некоторые показатели значительно отличались у представителей «жаворонков» и «сов».

К какому выводу пришли учёные

Во-первых, у тех, кто предпочитает вставать рано, быстрее расщеплялись жиры: причём и в состоянии покоя, и во время упражнений или другой активности.

Во-вторых, «жаворонки», как правило, более подвижны в течение дня, чем «совы». А это положительно влияет на чувствительность к инсулину — делает клетки организма более восприимчивыми к нему. В целом тренировки снижают зависимость организма от потока гликогена и глюкозы и повышают расщепление жиров.

Получается, у «сов» есть два фактора риска, которые увеличивают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа.

  • Слабочувствительные или нечувствительные к инсулину клетки, то есть инсулинорезистентность. Если не менять образ жизни, в перспективе это состояние перейдёт в диабет.
  • Нарушение жирового обмена — медленное расщепление жиров.

Перестроить внутренние часы и научиться вставать раньше можно. Как это сделать, читайте в статье по ссылке.

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