Как грамотно организовать свой день. 5 правил бизнес-тренера и психолога

Время — это самый дорогой и невосполнимый ресурс. Нужно уметь им управлять.

Каждый день мы сталкиваемся с фразами «Я ничего не успеваю» и «Почему в сутках не 25 часов» от окружающих, которые не знают, как правильно организовать свой день. Проблема нехватки времени возникает не из-за загруженности, а из-за неправильных навыков им управлять. Чтобы начать всё успевать и правильно организовать свой день, нужно научиться использовать время с умом.

Михаил Касаткин бизнес-тренер, социальный психолог, создатель мужского книжного бизнес-клуба «Императив» Делится золотыми правилами по организации своего дня.

День начинается с вечера предыдущего дня

Это значит, что перед вами должна стоять задача лечь спать так, чтобы утром проснуться по первому звонку будильника, а ещё лучше – проснуться до него. Так у вас останется время без спешки совершить утренние рутины и настроить себя на позитивный лад.

Если вы, наоборот, при пробуждении много-много раз переставляете будильник и продолжаете находиться в состоянии полудрёмы, периодически выключая звонок, это не прибавит вам сил и энергии. Такое поведение делает человека разбитым, без веры в себя и в то, что в этот день произойдёт что-то хорошее и мотивирующее.

Практика постоянного переноса звонка будильника равносильна тому, что вы не держите слово перед самим собой. Ведь вечером, устанавливая будильник, вы дали себе установку проснуться в определённое время, а эти «ещё пять минуточек» в корне меняют настрой на день.

Всему своё место

Оно называется так: «Операцию можно делать в землянке, но гораздо эффективнее её делать в операционной». Проще говоря, у каждой задачи должно быть соответствующее место. Например, совещания проводить в переговорной комнате, писать доклады за оборудованным столом, молиться в церкви, работать в оборудованном под этот процесс пространстве.

Принцип концентрации внимания

Для организованности и мотивации себя нужно выписать, что конкретно у вас отнимает время. Например, вы очень много времени тратите на социальные сети или YouTube, игры на телефоне, мессенджеры. Нужно оценить, куда уходит ваше внимание, как оно распределяется в течение дня. По возможности сократить или убрать эти поглотители из времени, что вы отводите на работу и поставленные задачи, где нужна концентрация.

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Допустим, сейчас очень многие люди постоянно читают новости и тратят время в интернете. Попробуйте отказаться от большинства источников информации, например, удалить YouTube с телефона и просматривать нужную информацию только с компьютера дома. Таким образом, вы не «выпадете из обоймы», но и времени у вас появится больше.

Чтобы избавиться от зависимости, потребуется больше недели. Но главное — начать. Как именно, читайте по ссылке ниже.

Внимание главным вещам

Раз в неделю, например, в выходные, вам нужно спросить у себя, что самое главное в вашей жизни. Какие в вашей жизни самые главные роли и цели. Затем на неделю назначьте три встречи с этими задачами и целями.

Допустим, у вас есть задача воспитать добропорядочных детей, поэтому в воскресенье вы назначаете трёхчасовую встречу с детьми. Относиться к этой цели нужно очень серьёзно, защищайте её, несите её в себе и не позволяйте появиться факторам, которые могут привести к отмене этой цели.

Или, к примеру, ваша цель и приоритет – это счастливый брак. Назначайте свидание в воскресенье или на вечер следующего четверга и оберегайте этот вечер четверга от любых поглотителей времени и других факторов, которые могут разрушить это свидание.

Исходя из вышесказанного, вывод такой: всё самое важное следует распределять в начале недели на последующие дни. В конце недели не забудьте оценить, получилось ли у вас выполнить задуманное. Затем назначьте новые цели. Встречайтесь со своими самыми главными задачами, уделяйте им время.

«Съесть лягушку» сразу

Когда вы прибываете на рабочее место, оцените, какая задача у вас самая неприятная. Такую задачу, как правило, хочется отложить на середину дня или и вовсе на конец. Но вам нужно отбросить эти мысли прокрастинации и выполнить именно ту самую не вызывающую положительных эмоций задачу первой.

Вам нужно, как говорится, «съесть лягушку» сразу. В этом вам помогут конкретные советы, о которых мы рассказали ранее.

Это неприятно, но когда вы выполняете ту задачу, которая отнимала у вас больше всего сил, у вас появляется много энергии, потому что самое неприятное позади.

Воспользуйтесь этими правилами незамедлительно – и уже в скором времени вы увидите результат. Научитесь распределять свои задачи и организовывать свой день. В деле управления временем важно не откладывать нововведения на завтра.