4 кафе в Москве, где можно собирать блюда самостоятельно

Для тех, кто следит за фигурой и считает калории.

Иногда домашние блюда надоедают и нам так хочется куда-нибудь сходить. Но тем, кто следит за калориями и рассчитывает КБЖУ, просто взять и отправиться в любой ресторан сложно. Зачастую в заведениях не пишут количество калорий и граммовку блюд. Но выход есть всегда — кафе, где вы можете сами подобрать себе ингредиенты и собрать салат или горячее. Нашли четыре таких места в Москве.

Eggsellent

Адрес: Большая Садовая улица, д. 5, к. 1.

Ресторан подходит всем, кто любит яйца на завтрак, обед и ужин. Приём пищи тут превращается в праздник, и даже самый обыденный утренний ритуал станет особенным. Помимо готовых блюд, здесь можно собрать свой идеальный завтрак, выбрать способ приготовления яиц, подобрать к ним свой уникальный набор ингредиентов. Или же дополнить уже существующие блюда тем, чем вы захотите. Одна сытная порция обойдётся примерно в 500–600 руб.

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Яйца — богатый источник легкоусвояемого белка, полезных жиров и витаминов, поэтому они идеально подходят для полноценного рациона. Но не стоит забывать о том, что это один из самых сильных аллергенов, будьте осторожны.

В Eggsellent можно собрать завтрак-конструктор. Я рекомендую взять за основу яйцо-пашот, скрэмбл или омлет на растительном молоке. К яйцам необходимо добавить полезные жиры — лосось, половинку авокадо, сливочный сыр. И, конечно же, дополнить блюдо клетчаткой: спаржей или томатами черри. На одной тарелке можно собрать два яйца пашот, кусочек рыбы, томаты и спаржу.

Из напитков рекомендую флэт-уайт на растительном молоке.

Фото: vk.com/eggsellent

MixSalad

Адрес: ул. Ленинская Слобода, д. 26, к. С.

Салат-бар — это не просто про лёгкий перекус. Концепция таких заведений предполагает сытные полезные наполненные витаминами обеды в виде больших порций салата. Выбор тут достаточно широк, даже самый привередливый посетитель найдёт что-то для себя. Собрать микс можно самостоятельно, выбрав всё на свой вкус. Средняя цена салата в этом заведении составит 500–600 руб.

Ната: В основе всех салатов-конструкторов лежит классический салат-айсберг. Это разновидность листового овоща богата полезной клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Чтобы приём пищи был полноценным, к нему стоит добавить белок и жиры. У ресторана удобное разделение ингредиентов по категориям: травы, белок, овощи, заправки, прочее.

Вы можете собрать полноценный боул или же сытный салат, добавив к айсбергу ещё трав (например, рукколу) и белка (курицу или рыбу), моцареллу, куриное яйцо. Боул можно собрать из овощей и трав, к ним добавить нут или киноа и, конечно же, кусочек мяса или рыбы. Заправки рекомендую выбирать на основе оливкого масла и нежирного йогурта с добавлением натуральных специй.

Фото: MixSalad

Tokpokki

Адрес: ул. 1905 года, д. 9, с. 1, этаж 1.

Ресторан быстрого питания японско-корейской кухни предлагает создать свою лапшу, подобрав основу, соус и ингредиенты. Помимо удона, гречневой лапши и фунчозы, за основу можно взять рис, дополнив всем необходимым. Можно добавить овощи, сыр и, конечно, мясо и морепродукты. Стоить такой вок будет в среднем 700 руб.

Ната: Главное — выбрать полезную основу и не «испортить» блюдо вредным соусом. Я рекомендую собирать вок на основе фунчозы и отказаться от готового соуса — в них слишком много соли, сахара и усилителей вкуса. К хорошо сваренной лапше лучше добавьте стручковую фасоль или ростки сои, а блюдо полейте оливковым маслом. Из представленных в меню источников белка выбирайте тот, который больше любите: постная говядина, курица, тунец, лосось или морепродукты. Пикантность блюду придаст свежий чеснок.

Poke House

Адрес: ул. Лесная, д. 20, с. 3 (фудмолл «Депо»).

Поке — гавайское блюдо, в основе которого лежит свежая рыба или морепродукты, а для вегетарианцев предусмотрен вариант с сыром тофу. Чаша-боул, наполненная разнообразными ингредиентами, точно не оставит вас голодными. Вы можете выбрать готовое поке или собрать своё. Основой может быть рис, киноа или салат, а вот выбор остальных составляющих очень большой. Стоит боул в среднем 600 руб.

Ната: Для поке рекомендую выбрать киноа или салат — это будет полезная основа полноценного блюда. К ней обязательно добавьте белок — угорь, тунец или лосось, курицу или креветки. Сбалансируйте состав растительной клетчаткой: микс зелени или овощей, бобы эдамаме, кукуруза, соевые ростки. Если любите экзотику, можно добавить свежий ананас или манго.

Из соусов рекомендую понзу, никкей. В меню хороший выбор готовых поке, сбалансированных по питательным веществам.

Фото: Poke House

Теперь, когда вы знаете, в каких местах можно подобрать блюдо на свой вкус, составляйте гастрокарту и спешите открывать новые кулинарные горизонты.

Подробнее о том, как ходить в ресторан, если вы на диете, читайте в статье по ссылке.