Советы, которые могут вам пригодиться, где бы вы ни оказались.

Как сэкономить на жизни в другой стране. 5 рекомендаций от опытной путешественницы

Переезд в другую страну – это необязательно стресс и расходы. Не всё так плохо, если грамотно спланировать затраты и перенять принципы экономии у тех, кто уже уехал и знает, что делать дальше.

Кристина Заневская опытная путешественница, переехала в Португалию Рассказывает о способах сэкономить вдали от привычных условий.

Арендовать комнату вместо квартиры

Кристина: Первое, на чём стоит сэкономить, это жильё. Цены на аренду квартиры, как правило, везде всегда высокие. Вместо этого можно снять комнату. Например, в Португалии это распространённая тема, так как многие покупают квартиры в кредит, а потом сдачей комнаты этот кредит закрывают.

Найти ночлег через специальный сервис

Каучсёрфинг — это международный сервис, благодаря которому вы можете остановиться в любой точке мира. Сервис бесплатно предоставляет жильё в гостях у незнакомцев из других стран. Правила сайта даже запрещают брать плату за предоставляемое жильё, но вы можете привезти хозяину квартиры сувенир из родного города.

Для того чтобы начать пользоваться услугами каучсёрфинга, вам нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Затем – создать анкету с описанием цели визита и дождаться приглашения.

Останавливаться у местных не только выгодно, но и интересно – так вы сможете найти друзей в чужой стране, лучше узнать менталитет местных и обзавестись новыми связями. Подробнее об этом сервисе читайте по ссылке ниже.

Использовать велосипед в качестве транспорта

Во многих европейских странах местные жители передвигаются на велосипедах. Так они не только экономят на проезде и бензине, но и быстрее добираются до пункта назначения. Ведь общественный транспорт хорошо работает только в крупных городах: чем меньше город, тем реже автобус. Кроме того, например, в Англии, Франции и Германии отличная инфраструктура для велосипедистов. А в экзотических странах популярен сервис мототакси, который можно вызвать с помощью приложения Uber. Такая услуга стоит в разы дешевле, чем обычное такси.

Кристина: Переехав в Португалию, первое время я пыталась наладить связь с транспортом, но в итоге решила, что пешком ходить куда полезнее и быстрее. Пользуюсь автобусом только на дальние расстояния. Также всё большую популярность здесь набирают электромашины. Цены на бензин очень высокие, по сравнению с электричеством. Для сравнения: заправить машину на € 300 равно € 35 зарядить.

Покупать продукты на рынках

В гипермаркетах смотрите на скидки и акции, но не забывайте про рынки. Они работают по утрам и не каждый день, зато там большой ассортимент продуктов, который меняется в зависимости от сезона. Цены ниже, чем в магазинах, а на прилавках всё только самое свежее (овощи, фрукты, молочные продукты, рыба и т. д).

Кристина: Если говорить о ресторанах, стараюсь выбирать местные заведения, а не большие сети. Там и уютнее, и цены гораздо ниже. Поддерживаю местных предпринимателей, так сказать.

Фото: istockphoto.com

Бережно относиться к электроэнергии

Сократить расход электроэнергии – реально. Например, можно заменить лампочки накаливания на энергосберегающие и светодиодные; использовать местное освещение; установить тепловые датчики; не перегружать стиральную машинку.

В странах, где дорогое отопление, морской и сырой климат, можно использовать электроодеяла и электропростыни. В некоторых странах Европы, например, местные жители таким образом избегают огромных счетов за энергию зимой, чтобы не включать системы отопления в своих домах.

Кристина: В большинстве домов Португалии нет центрального отопления, поэтому греются они как могут. Зимой в стране температура ниже +10 обычно не опускается, но ветер и океан делают своё дело, так что электропростыни и электроодеяла есть почти у всех. Особенность португальцев в том, что они греют не всю квартиру, а только себя, так как это дешевле. Например, включают обогреватель только на час-два, пока смотрят фильм. В то время как у нас обогреватели могут работать сутками.