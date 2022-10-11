Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Как понять, что вы неправильно питаетесь: 14 признаков вредного рациона

Врач назвала 14 признаков того, что вам пора изменить питание
Светлана Перес
14 признаков того, что вам пора изменить питание
Комментарии
Многие воспринимают эти симптомы как отдельные заболевания. Но источник проблемы — пищеварительная система.
<a href="https://www.championat.com/authors/5743/1.html">Светлана Перес</a>
Светлана Перес
сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf

Какие сигналы организма говорят о том, что вам пора изменить питание?

У нарушения пищеварения есть множество симптомов: изжога, отрыжка, вздутие живота, колики, боль в районе пупка, урчание в животе, горечь во рту и многое-многое другое. Причём зачастую мы не обращаем внимание на сами нарушения, живём с ними годами, пытаясь вылечить (иногда даже успешно) внешний результат внутренних дисбалансов, как правило, связанных с желудочно-кишечным трактом и пищеварением.

Как правильно распознать симптомы и понять, когда питание действительно не приносит пользу, а, возможно, даже вредит организму? Рассказываем об основных моментах, на которые стоит обратить внимание.

Тяжесть

Симптоматическая тяжесть в желудке после переедания и обильного застолья говорит о недостатке пищеварительных ферментов. Их не хватает, чтобы расщепить избыточное количество разнообразных продуктов. Но если такое состояние становится системным, важно понять, из-за каких именно типов пищи симптомы ухудшаются.

Синдром раздражённого кишечника

При недостатке ферментов, расщепляющих белок, сначала обострится потребность в белковых продуктах (особенно в мясе), при этом мышечная масса набираться будет крайне медленно или даже начнёт истощаться. Со временем возникнет и состояние, похожее на синдром раздражённого кишечника. Это связано с истощением мышечной функции желудочно-кишечного тракта.

Это может провоцировать и урчание в животе. О других причинах такого симптома читайте в материале по ссылке.

Почему после еды урчит в животе. 6 возможных причин Почему после еды урчит в животе. 6 возможных причин

Головная боль и аритмия

Далее может появиться состояние, похожее на сердечную недостаточность (ведь сердце — это тоже мышца). Как правило, острая фаза сопровождается головной болью непонятного происхождения, ощущениями, как при отравлении, нарушением работы почек, аритмией при употреблении белковых продуктов.

В таком случае нужно сократить приём животного белка, но обязательно компенсировать его аминокислотными комплексами или функциональным питанием (гидролизованным белком). А если фаза не острая, стоит сократить употребление мяса и упростить его состав: отдавать предпочтение не кусковому мясу, а тефтелям, котлетам, фаршу, мясным муссам, приготовленным щадящим способом (например, на пару).

Ещё несколько признаков

При недостатке ферментов, расщепляющих жиры, или желчи важно обратить внимание на такие неявные симптомы, как:

  • жировики на теле, особенно на спине, груди и лице;
  • жирная кожа лица;
  • сухие сгибы суставов;
  • аллергические реакции, особенно когда аллерген не выявлен;
  • наличие паразитов;
  • сухие волосы;
  • быстрое эмоциональное и физическое истощение;
  • невозможность пропустить приём пищи (острый голод);
  • частые респираторные заболевания;
  • эндокринные нарушения.

Ситуация, к сожалению, не поменяется только со сменой питания. И в таком случае недостаточно убрать жиры из рациона. Надо помочь организму усваивать их, под контролем гастроэнтеролога наладить отток желчи, проверить и скорректировать достаточность ферментов.

При недостатке ферментов, расщепляющих углеводы, среди симптомов наблюдаются частые грибковые заболевания, вздутия, чувство расписания при употреблении углеродистых продуктов, кожные воспаления и другие. В этом случае важно понять, на какой именно тип углевода реагирует организм. Чаще всего виновником оказывается лактоза. Подробнее об этом рассказывали в материале по ссылке.

Здоровее будем: чем опасно молоко и стоит ли исключать его из своего рациона? Здоровее будем: чем опасно молоко и стоит ли исключать его из своего рациона?

Если исключить из рациона углеводы, с усвоением которых не справляется организм, в большинстве случае проблема решится.

Нарушение пищеварения — это очень важный признак дисбаланса организма, который не стоит пропускать. Чем раньше вы поймёте, что становится триггером для неприятных симптомов, тем быстрее удастся скорректировать это состояние, а значит, и исправить его.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
7 главных признаков психически здорового человека. Проверяем себя по списку
7 главных признаков психически здорового человека. Проверяем себя по списку
5 неочевидных признаков, что сердце начало стареть. Проверяем себя по списку
5 неочевидных признаков, что сердце начало стареть. Проверяем себя по списку
TOP 3
10 продуктов, которые обязательно нужно есть спортсменам
10 продуктов, которые обязательно нужно есть спортсменам
Питание
5 простых советов о жизни, которые стоит вспоминать чаще. Чек-лист от экспертов
5 простых советов о жизни, которые стоит вспоминать чаще. Чек-лист от экспертов
Мотивация
10 необычных спортивных рекордов Книги Гиннесса. Они нас очень удивили
Видео
10 необычных спортивных рекордов Книги Гиннесса. Они нас очень удивили
Впечатления
© championat.com 2000–2022